Actualités
Nemanja Matic rejoint Sassuolo
Nemanja Matic rejoint Sassuolo (@SassuoloUS)

Mercato : après l'OL, Matic s'engage librement avec Sassuolo

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • Alors qu'il a trouvé un accord à l'amiable avec l'OL pour être libre, Nemanja Matic portera officiellement les couleurs de Sassuolo cette saison.

    L'OL s'est libéré d'un poids. Économique, bien sûr, puisque les qualités de Nemanja Matic ne sont plus à prouver. Il avait largement contribué au sauvetage de l'OL en Ligue 1 sous les ordres de Pierre Sage lors de la saison 2023-2024. Oui, mais voilà, l'OL a souffert cet été et a frôlé la catastrophe. L'effectif s'est redessiné progressivement jusqu'à donner un air de renouveau. Nemanja Matic en a fait les frais. D'une part, à cause de ses émoluments, estimés à 400 000 euros par mois. D'autre part, car il ne faisait plus vraiment partie du nouveau plan de jeu adopté par Paulo Fonseca, avec un effectif davantage axé sur la jeunesse.

    La Dolce Vita pour terminer en beauté

    On l'évoquait, Nemanja Matic n'a plus rien à prouver. ChelseaBenfica LisbonneManchester Unitedl'AS Rome. Le Serbe dispose d'un certain pedigree qu'il tentera d'apporter au mieux avec sa nouvelle équipe cette saison. Le joueur de 37 ans a été annoncé ce mardi matin par son nouveau club de Sassuolo. Cela faisait déjà une semaine que les deux partis étaient tombés d'accord. C'est désormais officiel, Nemanja Matic s'est engagé librement avec Sassuolo pour une saison plus une année en option. L'occasion pour lui de retrouver la Serie A et Fabio Grosso aux commandes de l'équipe après son expérience ratée à l'OL.

    à lire également
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Bayern Munich - OL Lyonnes : Renard de retour avec Bacha
    1 commentaire
    1. Captain Nemo - mar 26 Août 25 à 16 h 03

      Content pour Matic.

      Même s'il aurait pu faire un effort sur la couleur du maillot.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nemanja Matic rejoint Sassuolo
    Mercato : après l'OL, Matic s'engage librement avec Sassuolo 15:35
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Bayern Munich - OL Lyonnes : Renard de retour avec Bacha 14:49
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala retrouve petit à petit le collectif 14:10
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : c'était la "Fofana-mania" à l'entrainement ce mardi 13:25
    Saël Kumbedi lors du derby ASSE - OL
    OL - Mercato : Kumbedi va mettre les voiles vers la Bundesliga 12:41
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    Un Tolisso revanchard avant OL - OM 12:10
    Islam Halifa, nouveau milieu du Red Star.
    Mercato : l'OL garde un intéressement sur Halifa 11:35
    Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
    Mercato : avec la CAN, l’OL pourrait anticiper un recrutement défensif 10:50
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Revivez l'entraînement de l'OL ouvert au public 10:07
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    Avant Bayern - OL Lyonnes, Joseph a les crocs 09:30
    L'arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne - OL
    François Letexier au sifflet d’OL - OM 08:45
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCG 08:00
    Clinton Mata (OL) face à Mason Greenwood (OM)
    Double dose d'OL - OM en une semaine à Décines 07:30
    La joies des joueurs de l'OL après le but d'Adam Karabec contre Metz
    L'OL en tête de la L1 avant l'OM ! 25/08/25
    Les supporters lyonnais avant OL - OM
    La préfecture interdit les supporters de l'OM au Parc OL 25/08/25
    Les supporters de l'OL
    OL - Metz : une belle affluence aoûtienne au Parc OL 25/08/25
    Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
    Ligue 1 : l'OL a enchaîné une 3e victoire sans concéder de buts 25/08/25
    Les supporters marseillais lors d'OM - Montpellier
    OL - OM : les supporters marseillais ne devraient pas être de la partie 25/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut