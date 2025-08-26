Mercato : après l'OL, Matic s'engage librement avec Sassuolo

Alors qu'il a trouvé un accord à l'amiable avec l'OL pour être libre, Nemanja Matic portera officiellement les couleurs de Sassuolo cette saison.

L'OL s'est libéré d'un poids. Économique, bien sûr, puisque les qualités de Nemanja Matic ne sont plus à prouver. Il avait largement contribué au sauvetage de l'OL en Ligue 1 sous les ordres de Pierre Sage lors de la saison 2023-2024. Oui, mais voilà, l'OL a souffert cet été et a frôlé la catastrophe. L'effectif s'est redessiné progressivement jusqu'à donner un air de renouveau. Nemanja Matic en a fait les frais. D'une part, à cause de ses émoluments, estimés à 400 000 euros par mois. D'autre part, car il ne faisait plus vraiment partie du nouveau plan de jeu adopté par Paulo Fonseca, avec un effectif davantage axé sur la jeunesse.

La Dolce Vita pour terminer en beauté

On l'évoquait, Nemanja Matic n'a plus rien à prouver. Chelsea, Benfica Lisbonne, Manchester United, l'AS Rome. Le Serbe dispose d'un certain pedigree qu'il tentera d'apporter au mieux avec sa nouvelle équipe cette saison. Le joueur de 37 ans a été annoncé ce mardi matin par son nouveau club de Sassuolo. Cela faisait déjà une semaine que les deux partis étaient tombés d'accord. C'est désormais officiel, Nemanja Matic s'est engagé librement avec Sassuolo pour une saison plus une année en option. L'occasion pour lui de retrouver la Serie A et Fabio Grosso aux commandes de l'équipe après son expérience ratée à l'OL.