OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 25 août en podcast

Il y a des rentrées plus heureuses que d'autres. Après un été de tous les dangers pour l'OL, puis une préparation et un début de championnat porteurs d'espoirs, l'heure est venue de retrouver Tant qu'il y aura des Gones.

Lundi 25 août était donc synonyme de retour sur le plateau pour nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Le journaliste et présentateur Razik Brikh était également présent pour adresser des passes aux anciens joueurs lyonnais, ainsi qu'à notre invité.

Car pour la première de la saison, TKYDG recevait Amaury Barlet. Bien connu en tant que formateur passé sur les bancs des équipes de jeunes du club, le voilà désormais dirigeant au Cascol FC, dans le peau du directeur sportif.

Un OL leader après deux journées

Tout ce petit monde a d'abord évoqué les deux premières journées de Ligue 1, avec deux succès de l'OL à Lens (0-1) et face à Metz (3-0). Une très bonne entame, mais un énorme test à venir surtout. Marseille viendra à Décines dimanche pour le choc des Olympiques. Un duel très attendu, comme toujours, encore plus dans le contexte actuel.

Avec la présence d'Amaury Barlet, il nous fallait évidemment évoquer la jeunesse rhodanienne qui se fait un peu de place dans le groupe de Paulo Fonseca. Khalis Merah en est la principale illustration, mais il nous faut aussi citer Mathys De Carvalho ou encore Alejandro Gomes Rodríguez, que l'entraîneur emmène toujours avec lui.

Les dossiers chauds du mercato

Enfin, et c'est l'autre actualité brûlante avec le match du 31 août, l'émission s'est terminée sur une grosse thématique mercato. Dossier Malick Fofana, départ à venir de Saël Kumbedi, recherche de deux éléments offensifs... Matthieu Louis-Jean et ses collaborateurs ont du travail sur ces derniers jours du marché des transferts.

