Actualités
TKYDG avec Amaury Barlet
Lundi 25 août, Amaury Barlet, ancien entraîneur à l’OL Académie, était l’invité de TKYDG

OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 25 août en podcast

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Il y a des rentrées plus heureuses que d'autres. Après un été de tous les dangers pour l'OL, puis une préparation et un début de championnat porteurs d'espoirs, l'heure est venue de retrouver Tant qu'il y aura des Gones.

    Lundi 25 août était donc synonyme de retour sur le plateau pour nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Le journaliste et présentateur Razik Brikh était également présent pour adresser des passes aux anciens joueurs lyonnais, ainsi qu'à notre invité.

    Car pour la première de la saison, TKYDG recevait Amaury Barlet. Bien connu en tant que formateur passé sur les bancs des équipes de jeunes du club, le voilà désormais dirigeant au Cascol FC, dans le peau du directeur sportif.

    Un OL leader après deux journées

    Tout ce petit monde a d'abord évoqué les deux premières journées de Ligue 1, avec deux succès de l'OL à Lens (0-1) et face à Metz (3-0). Une très bonne entame, mais un énorme test à venir surtout. Marseille viendra à Décines dimanche pour le choc des Olympiques. Un duel très attendu, comme toujours, encore plus dans le contexte actuel.

    Avec la présence d'Amaury Barlet, il nous fallait évidemment évoquer la jeunesse rhodanienne qui se fait un peu de place dans le groupe de Paulo Fonseca. Khalis Merah en est la principale illustration, mais il nous faut aussi citer Mathys De Carvalho ou encore Alejandro Gomes Rodríguez, que l'entraîneur emmène toujours avec lui.

    Les dossiers chauds du mercato

    Enfin, et c'est l'autre actualité brûlante avec le match du 31 août, l'émission s'est terminée sur une grosse thématique mercato. Dossier Malick Fofana, départ à venir de Saël Kumbedi, recherche de deux éléments offensifs... Matthieu Louis-Jean et ses collaborateurs ont du travail sur ces derniers jours du marché des transferts.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music


    à lire également
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca remercie les supporters

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    TKYDG avec Amaury Barlet
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 25 août en podcast 11:00
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca remercie les supporters 10:10
    Georges Mikautadze buteur lors d'OL - FCSB
    OL : Georges Mikautadze, l'âme d'un leader ? 09:25
    Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
    OL : une défense en progrès au révélateur de l'OM 08:40
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL - Mercato : le FC Séville en pincerait pour Enzo Molebe 08:00
    Les supporters de l’OL ont retrouvé "un groupe qui vit bien" 07:30
    Erawan Garnier, joueur de l'OL Académie
    OL Académie : Erawan Garnier touché au genou 26/08/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL - OM : Greif "doit être titulaire" 26/08/25
    d'heure en heure
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Clinton Mata convoqué avec la sélection angolaise 26/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Révélation de l’été, Merah prolonge avec l’OL 26/08/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    L’OL Lyonnes a appuyé sur l’accélérateur contre le Bayern (4-1) 26/08/25
    Nemanja Matic rejoint Sassuolo
    Mercato : après l'OL, Matic s'engage librement avec Sassuolo 26/08/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Bayern Munich - OL Lyonnes : Renard de retour avec Bacha 26/08/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala retrouve petit à petit le collectif 26/08/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : c'était la "Fofana-mania" à l'entrainement ce mardi 26/08/25
    Saël Kumbedi lors du derby ASSE - OL
    OL - Mercato : Kumbedi va mettre les voiles vers la Bundesliga 26/08/25
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    Un Tolisso revanchard avant OL - OM 26/08/25
    Islam Halifa, nouveau milieu du Red Star.
    Mercato : l'OL garde un intéressement sur Halifa 26/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut