Mercato : Gift Orban (ex-OL) finalement vers l'Italie

Retournement de situation pour Gift Orban. Attendu à Toulouse, l'attaquant devrait finalement être prêté à l'Hellas Vérone. Il était pourtant d'accord avec le TFC.

Finalement, les supporters lyonnais ne retrouveront pas Gift Orban début octobre. L'avant-centre, passé par l'OL entre janvier 2024 et janvier 2025, était pourtant proche de s'engager avec Toulouse, qui ira à Décines le week-end du 4-5 octobre. Le Nigérian devrait en fin de compte rallier l'Italie, d'après Skysports Allemagne.

Joueur d'Hoffenheim depuis le début de l'année, il est parti pour être prêté à l'Hellas Vérone cet été. Il était la cible prioritaire du TFC pour son secteur offensif, mais les Toulousains n'ont finalement pas les moyens de s'offrir le footballeur de 23 ans, qui lui, avait un accord avec le club haut-garonnais.

Il rejoint Amin Sarr

Car si l'opération devrait bel et bien avoir lieu sous la forme d'un transfert provisoire, elle comprendrait une option d'achat fixée à 9 millions d'euros. Trop pour les Violets, tandis que les Allemands rentreront dans leurs frais. Ils avaient en effet acquis Orban en versant la même somme aux Rhodaniens.

Les Italiens renforcent eux leur ligne d'attaque, qui comprend également un certain Amin Sarr. L'Hellas Vérone avait levé l'option d'achat du Suédois début juillet, moyennant cinq millions d'euros, avec les bonus.