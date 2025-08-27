Actualités
Gift Orban (OL) contre Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Mercato : Gift Orban (ex-OL) finalement vers l'Italie

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Retournement de situation pour Gift Orban. Attendu à Toulouse, l'attaquant devrait finalement être prêté à l'Hellas Vérone. Il était pourtant d'accord avec le TFC.

    Finalement, les supporters lyonnais ne retrouveront pas Gift Orban début octobre. L'avant-centre, passé par l'OL entre janvier 2024 et janvier 2025, était pourtant proche de s'engager avec Toulouse, qui ira à Décines le week-end du 4-5 octobre. Le Nigérian devrait en fin de compte rallier l'Italie, d'après Skysports Allemagne.

    Joueur d'Hoffenheim depuis le début de l'année, il est parti pour être prêté à l'Hellas Vérone cet été. Il était la cible prioritaire du TFC pour son secteur offensif, mais les Toulousains n'ont finalement pas les moyens de s'offrir le footballeur de 23 ans, qui lui, avait un accord avec le club haut-garonnais.

    Il rejoint Amin Sarr

    Car si l'opération devrait bel et bien avoir lieu sous la forme d'un transfert provisoire, elle comprendrait une option d'achat fixée à 9 millions d'euros. Trop pour les Violets, tandis que les Allemands rentreront dans leurs frais. Ils avaient en effet acquis Orban en versant la même somme aux Rhodaniens.

    Les Italiens renforcent eux leur ligne d'attaque, qui comprend également un certain Amin Sarr. L'Hellas Vérone avait levé l'option d'achat du Suédois début juillet, moyennant cinq millions d'euros, avec les bonus.

    à lire également
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL - Mercato : le FC Séville en pincerait pour Enzo Molebe
    6 commentaires
    1. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - mer 27 Août 25 à 11 h 54

      Ohhh, la belle attaque Amin Sarr - Gift Orban.
      Mais que fera l'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) ? Les oiseaux dans le ciel vont se faire rares dans la ville...

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - mer 27 Août 25 à 11 h 56

      Ouf , un but en moins que l'on encaissera 😜

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - mer 27 Août 25 à 12 h 01

      Je sais pas si c'est un cadeau pour les italiens ( oui il fallait la faire , désolé ) .

      Signaler
    4. Toitoi
      Toitoi - mer 27 Août 25 à 12 h 02

      Hélas pour Hellas.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mer 27 Août 25 à 12 h 05

        bravo je n'avais pas pensé à celle ci .

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - mer 27 Août 25 à 12 h 20

          Merci, mais en fait, c'était plus pour le jeu de mot, parce que si ce club joue en contre-attaque, Gift peut faire l'affaire.

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Khalis Merah est-il prêt à démarrer en Ligue 1 ? 12:40
    Mercato : Gift Orban (ex-OL) finalement vers l'Italie 11:50
    TKYDG avec Amaury Barlet
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 25 août en podcast 11:00
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca remercie les supporters 10:10
    Georges Mikautadze buteur lors d'OL - FCSB
    OL : Georges Mikautadze, l'âme d'un leader ? 09:25
    Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
    OL : une défense en progrès au révélateur de l'OM 08:40
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL - Mercato : le FC Séville en pincerait pour Enzo Molebe 08:00
    Les supporters de l’OL ont retrouvé "un groupe qui vit bien" 07:30
    d'heure en heure
    Erawan Garnier, joueur de l'OL Académie
    OL Académie : Erawan Garnier touché au genou 26/08/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL - OM : Greif "doit être titulaire" 26/08/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Clinton Mata convoqué avec la sélection angolaise 26/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Révélation de l’été, Merah prolonge avec l’OL 26/08/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    L’OL Lyonnes a appuyé sur l’accélérateur contre le Bayern (4-1) 26/08/25
    Nemanja Matic rejoint Sassuolo
    Mercato : après l'OL, Matic s'engage librement avec Sassuolo 26/08/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Bayern Munich - OL Lyonnes : Renard de retour avec Bacha 26/08/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala retrouve petit à petit le collectif 26/08/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : c'était la "Fofana-mania" à l'entrainement ce mardi 26/08/25
    Saël Kumbedi lors du derby ASSE - OL
    OL - Mercato : Kumbedi va mettre les voiles vers la Bundesliga 26/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut