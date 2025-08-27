Khalis Merah est-il prêt à démarrer en Ligue 1 ?

Khalis Merah a fait ses premiers en Ligue 1 face à Lens et au Parc OL samedi soir contre Metz. Doit-il dès à présent intégrer le 11, ou est-ce encore trop tôt ?
Une pépite en devenir. Il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives, mais Khalis Merah est la révélation de cet été 2025. Promu cet été chez les "grands" par Paulo Fonseca, le jeune joueur de 18 ans n’en finit pas d’impressionner. À son aise ballon au pied, il semble s'acclimater très vite au haut niveau. Bien qu’il ait encore tout à prouver, le milieu de terrain laisse apercevoir un futur prometteur.
Natif de la région, il a débuté à l’US Meyzieu. Très vite remarqué, il rejoint le centre de formation de l’OL en 2016, à 9 ans. Pur produit lyonnais, il n’a fait que gravir les échelons progressivement jusqu’à devenir capitaine des moins de 19 ans durant l’exercice 2024-2025. Une courbe assez linéaire, avant de faire son apparition avec la réserve en fin de saison dernière, puis d'intégrer le groupe professionnel au cours de la préparation.
Étape par étape ?
Même si Khalis Merah n'a pas encore été titularisé en Ligue 1, il est entré en cours de jeu face à Lens (66') et au FC Metz (74'). Le milieu avait même disputé l'ensemble des rencontres lors de la présaison. Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones avec Amaury Barlet comme invité, nos consultants se sont penchés sur son utilisation à court terme. Avec son jeune âge et son manque d'expérience, faut-il déjà le lancer dans le grand bain, à savoir dans le 11 ?
Ancien footballeur de l'OL, Enzo Reale est ferme sur le sujet. "S'il est bon, il doit jouer. Il ne faut pas le griller, bien sûr, étape par étape, mais c'est aussi en jouant que l'on apprend, pas en étant remplaçant, a-t-il déclaré. D'autant qu'avec le contexte actuel, on a besoin de mettre en valeur nos jeunes et pourquoi pas les vendre dans quelque temps."
Triple champion de France de 2003 à 2005, Nicolas Puydebois est plus circonspect. "Il aura des bouts de matchs pour s'aguerrir, jusqu'à jouer une mi-temps complète, avant d'être titulaire. Il doit encore appréhender le monde adulte, car il le découvre, a-t-il rappelé. En tant que "supersup", il pourra se montrer."
Un physique encore juste ?
Aborder la notion du physique ravive les souvenirs d'un Georges Mikautadze pas retenu à l'académie en raison d'un physique frêle. Même pétri de talent, Khalis Merah reste en dessous de la moyenne par rapport à ses adversaires en Ligue 1 dans ce domaine. Faut-il pour l'instant le préserver en le laissant disputer des fins de rencontre ? "Dans un monde du football professionnel qui est de plus en plus athlétique, voir émerger un garçon avec ce physique, c'est qu'il a du ballon plein les pieds, qu'il voit avant les autres", approuvait Nicolas Puydebois.
Formateur pendant une quinzaine d'année à l'Académie de l'OL, Amaury Barlet a vu passer le Majolans sous ses ordres. Il loue une gestion "parfaite" du staff à ce sujet. "Sur le plan athlétique, il n'est pas dans la norme, mais il prend des décisions rapidement, a-t-il souligné. Il a un jeu à prendre des coups, mais il a cette capacité à fuir tout cela. J'espère que les arbitres protégeront ce type de joueurs."
Sous contrat jusqu'en 2029
En attendant de le voir commencer une affiche de Ligue 1, ou de Ligue Europa, on remarque que l'Olympique lyonnais mise beaucoup sur lui. Au-delà de ses entrées en jeu, Khalis Merah est désormais sous contrat jusqu'à 2029 après sa prolongation de mardi. A lui ensuite d'écrire son avenir.
On ne sait plus que penser devant ces jeunes , qui sont immédiatement bons en pro dès leurs débuts .
Le tendance a été lancée par Mbappé et des plus en plus de joueurs débutent très très jeunes avec les pros , il n'est pas rare de voir des jeunes de 17/18 ans jouer déjà beaucoup .
Auparavant on raisonnait comme nicolas puydebois ( il faut les intégrer au compte goutte , leur donner quelques minutes de jeu pour les aguerir doucement , surtout la première année ) , mais désormais c'est plutot la tendance enzo real qui prédomine ( tu es bon tu joue , on ne s'occupe plus de l'age ) .
Pour khalis je suis partagé car il est encore frêle et a un jeu à prendre des coups , bien qu'il sache les éviter .
Par contre il a une telle assurance et un tel culot , qu'il est a l'aise chaque fois qu'il joue avec les "adultes" , cad depuis cet été .
Je pense que ce n'est pas simplement une histoire de le protéger physiquement, mais aussi et surtout mentalement. On sait l'énorme pression que cela représente d'être un titulaire dans un gros club de ligue 1, la pression médiatique etc... C'est un bouleversement incroyable pour ces jeunes joueurs. On leur propose des sommes folles, il deviennent des stars du jour au lendemain. En début de saison tout le monde a parlé de Khalis.
Grâce à cette gestion, il retombe un peu dans l'anonymat, et celui lui permet de ne pas être exposé trop vite, trop fort.
On ne s'en rend pas compte mais cela joue énormément sur la santé mentale d'un joueur, et donc sur ses performances et sa carrière.
Un bel exemple c'est Lamine Yamal, hâte de voir comment il va gérer la suite de sa carrière...
Dans un premier temps je le vois davantage comme un joker comme Fofana au début.
Physiquement il est encore trop léger pour être titulaire. Il faut qu'il s'étoffe et dans quelques temps oui ce sera le moment.
Et puis dans 5 ans des débiles mentaux diront qu'il a fait 5 saisons en pro et une seule de bonne.....
Il ne faut pas être aigri et de mauvaise foi comme ça.
Ça vous fait du mal
Euh non tocard c'est Cherki à l'OL ça !
Si on a bien suivi les infos de ces derniers temps a priori ça donnerait ça
Greif (Descamps)
AMN (Barisic, départ de Kumbedi) Mata Niakhaté (Kluivert) Tagliafico (Abner)
Morton (Mangala) Tessmann (Merah)
Tolisso (Sulc)
Nuamah/Karabec/Recrue Mikautadze (AGR) Fofana (Moreira)
Ce qui parait plutot solide et cohérent
Exact, avec Barisic qui peut jouer DC aussi. Mata qui peut aussi jouer DD.
Merah n'occupe pas vraiment le même rôle que Tessmann, mais dans la logique c'est à peu près ça.
L'interrogation reste encore pour AGR, est-ce que le staff lui fait réellement confiance ? On l'a vu quelques minutes en prépa seulement et il a été plutôt intéressant, mais pas sûr qu'il ait la confiance du staff encore. Enfin si on ne recrute pas, on n'aura pas le choix que de le faire jouer.