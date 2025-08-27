Actualités
Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
Georges Mikautadze et Khalis Merah (@OL)

Khalis Merah est-il prêt à démarrer en Ligue 1 ?

  • par Antoine Lio
  • 8 Commentaires

    • Khalis Merah a fait ses premiers en Ligue 1 face à Lens et au Parc OL samedi soir contre Metz. Doit-il dès à présent intégrer le 11, ou est-ce encore trop tôt ?

    Une pépite en devenir. Il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives, mais Khalis Merah est la révélation de cet été 2025. Promu cet été chez les "grands" par Paulo Fonseca, le jeune joueur de 18 ans n’en finit pas d’impressionner. À son aise ballon au pied, il semble s'acclimater très vite au haut niveau. Bien qu’il ait encore tout à prouver, le milieu de terrain laisse apercevoir un futur prometteur.

    Natif de la région, il a débuté à l’US Meyzieu. Très vite remarqué, il rejoint le centre de formation de l’OL en 2016, à 9 ans. Pur produit lyonnais, il n’a fait que gravir les échelons progressivement jusqu’à devenir capitaine des moins de 19 ans durant l’exercice 2024-2025. Une courbe assez linéaire, avant de faire son apparition avec la réserve en fin de saison dernière, puis d'intégrer le groupe professionnel au cours de la préparation.

    Étape par étape ?

    Même si Khalis Merah n'a pas encore été titularisé en Ligue 1, il est entré en cours de jeu face à Lens (66') et au FC Metz (74'). Le milieu avait même disputé l'ensemble des rencontres lors de la présaison. Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones avec Amaury Barlet comme invité, nos consultants se sont penchés sur son utilisation à court terme. Avec son jeune âge et son manque d'expérience, faut-il déjà le lancer dans le grand bain, à savoir dans le 11 ?

    Ancien footballeur de l'OL, Enzo Reale est ferme sur le sujet. "S'il est bon, il doit jouer. Il ne faut pas le griller, bien sûr, étape par étape, mais c'est aussi en jouant que l'on apprend, pas en étant remplaçant, a-t-il déclaré. D'autant qu'avec le contexte actuel, on a besoin de mettre en valeur nos jeunes et pourquoi pas les vendre dans quelque temps."

    Triple champion de France de 2003 à 2005, Nicolas Puydebois est plus circonspect. "Il aura des bouts de matchs pour s'aguerrir, jusqu'à jouer une mi-temps complète, avant d'être titulaire. Il doit encore appréhender le monde adulte, car il le découvre, a-t-il rappelé. En tant que "supersup", il pourra se montrer."

    Un physique encore juste ?

    Aborder la notion du physique ravive les souvenirs d'un Georges Mikautadze pas retenu à l'académie en raison d'un physique frêle. Même pétri de talent, Khalis Merah reste en dessous de la moyenne par rapport à ses adversaires en Ligue 1 dans ce domaine. Faut-il pour l'instant le préserver en le laissant disputer des fins de rencontre ? "Dans un monde du football professionnel qui est de plus en plus athlétique, voir émerger un garçon avec ce physique, c'est qu'il a du ballon plein les pieds, qu'il voit avant les autres", approuvait Nicolas Puydebois.

    Formateur pendant une quinzaine d'année à l'Académie de l'OL, Amaury Barlet a vu passer le Majolans sous ses ordres. Il loue une gestion "parfaite" du staff à ce sujet. "Sur le plan athlétique, il n'est pas dans la norme, mais il prend des décisions rapidement, a-t-il souligné. Il a un jeu à prendre des coups, mais il a cette capacité à fuir tout cela. J'espère que les arbitres protégeront ce type de joueurs."

    Sous contrat jusqu'en 2029

    En attendant de le voir commencer une affiche de Ligue 1, ou de Ligue Europa, on remarque que l'Olympique lyonnais mise beaucoup sur lui. Au-delà de ses entrées en jeu, Khalis Merah est désormais sous contrat jusqu'à 2029 après sa prolongation de mardi. A lui ensuite d'écrire son avenir.

    à lire également
    Ballon OL à l'entraînement
    Il y a 75 ans, l'OL disputait le premier match de son histoire
    8 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 27 Août 25 à 12 h 58

      On ne sait plus que penser devant ces jeunes , qui sont immédiatement bons en pro dès leurs débuts .
      Le tendance a été lancée par Mbappé et des plus en plus de joueurs débutent très très jeunes avec les pros , il n'est pas rare de voir des jeunes de 17/18 ans jouer déjà beaucoup .

      Auparavant on raisonnait comme nicolas puydebois ( il faut les intégrer au compte goutte , leur donner quelques minutes de jeu pour les aguerir doucement , surtout la première année ) , mais désormais c'est plutot la tendance enzo real qui prédomine ( tu es bon tu joue , on ne s'occupe plus de l'age ) .

      Pour khalis je suis partagé car il est encore frêle et a un jeu à prendre des coups , bien qu'il sache les éviter .
      Par contre il a une telle assurance et un tel culot , qu'il est a l'aise chaque fois qu'il joue avec les "adultes" , cad depuis cet été .

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mer 27 Août 25 à 13 h 44

        Je pense que ce n'est pas simplement une histoire de le protéger physiquement, mais aussi et surtout mentalement. On sait l'énorme pression que cela représente d'être un titulaire dans un gros club de ligue 1, la pression médiatique etc... C'est un bouleversement incroyable pour ces jeunes joueurs. On leur propose des sommes folles, il deviennent des stars du jour au lendemain. En début de saison tout le monde a parlé de Khalis.

        Grâce à cette gestion, il retombe un peu dans l'anonymat, et celui lui permet de ne pas être exposé trop vite, trop fort.

        On ne s'en rend pas compte mais cela joue énormément sur la santé mentale d'un joueur, et donc sur ses performances et sa carrière.

        Un bel exemple c'est Lamine Yamal, hâte de voir comment il va gérer la suite de sa carrière...

        Signaler
    2. Avatar
      Lorenzo74 - mer 27 Août 25 à 13 h 11

      Dans un premier temps je le vois davantage comme un joker comme Fofana au début.
      Physiquement il est encore trop léger pour être titulaire. Il faut qu'il s'étoffe et dans quelques temps oui ce sera le moment.

      Signaler
    3. Kramel69
      Kramel69 - mer 27 Août 25 à 13 h 15

      Et puis dans 5 ans des débiles mentaux diront qu'il a fait 5 saisons en pro et une seule de bonne.....

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - mer 27 Août 25 à 13 h 48

        Il ne faut pas être aigri et de mauvaise foi comme ça.
        Ça vous fait du mal

        Signaler
      2. Tongariro
        Tongariro - mer 27 Août 25 à 14 h 13

        Euh non tocard c'est Cherki à l'OL ça !

        Signaler
    4. Avatar
      lekinslayer - mer 27 Août 25 à 13 h 41

      Si on a bien suivi les infos de ces derniers temps a priori ça donnerait ça

      Greif (Descamps)

      AMN (Barisic, départ de Kumbedi) Mata Niakhaté (Kluivert) Tagliafico (Abner)

      Morton (Mangala) Tessmann (Merah)

      Tolisso (Sulc)

      Nuamah/Karabec/Recrue Mikautadze (AGR) Fofana (Moreira)

      Ce qui parait plutot solide et cohérent

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mer 27 Août 25 à 13 h 55

        Exact, avec Barisic qui peut jouer DC aussi. Mata qui peut aussi jouer DD.

        Merah n'occupe pas vraiment le même rôle que Tessmann, mais dans la logique c'est à peu près ça.

        L'interrogation reste encore pour AGR, est-ce que le staff lui fait réellement confiance ? On l'a vu quelques minutes en prépa seulement et il a été plutôt intéressant, mais pas sûr qu'il ait la confiance du staff encore. Enfin si on ne recrute pas, on n'aura pas le choix que de le faire jouer.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ballon OL à l'entraînement
    Il y a 75 ans, l'OL disputait le premier match de son histoire 13:30
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Khalis Merah est-il prêt à démarrer en Ligue 1 ? 12:40
    Mercato : Gift Orban (ex-OL) finalement vers l'Italie 11:50
    TKYDG avec Amaury Barlet
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 25 août en podcast 11:00
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca remercie les supporters 10:10
    Georges Mikautadze buteur lors d'OL - FCSB
    OL : Georges Mikautadze, l'âme d'un leader ? 09:25
    Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
    OL : une défense en progrès au révélateur de l'OM 08:40
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL - Mercato : le FC Séville en pincerait pour Enzo Molebe 08:00
    d'heure en heure
    Les supporters de l’OL ont retrouvé "un groupe qui vit bien" 07:30
    Erawan Garnier, joueur de l'OL Académie
    OL Académie : Erawan Garnier touché au genou 26/08/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL - OM : Greif "doit être titulaire" 26/08/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Clinton Mata convoqué avec la sélection angolaise 26/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Révélation de l’été, Merah prolonge avec l’OL 26/08/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    L’OL Lyonnes a appuyé sur l’accélérateur contre le Bayern (4-1) 26/08/25
    Nemanja Matic rejoint Sassuolo
    Mercato : après l'OL, Matic s'engage librement avec Sassuolo 26/08/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Bayern Munich - OL Lyonnes : Renard de retour avec Bacha 26/08/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala retrouve petit à petit le collectif 26/08/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : c'était la "Fofana-mania" à l'entrainement ce mardi 26/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut