Khalis Merah est-il prêt à démarrer en Ligue 1 ?

Khalis Merah a fait ses premiers en Ligue 1 face à Lens et au Parc OL samedi soir contre Metz. Doit-il dès à présent intégrer le 11, ou est-ce encore trop tôt ?

Une pépite en devenir. Il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives, mais Khalis Merah est la révélation de cet été 2025. Promu cet été chez les "grands" par Paulo Fonseca, le jeune joueur de 18 ans n’en finit pas d’impressionner. À son aise ballon au pied, il semble s'acclimater très vite au haut niveau. Bien qu’il ait encore tout à prouver, le milieu de terrain laisse apercevoir un futur prometteur.

Natif de la région, il a débuté à l’US Meyzieu. Très vite remarqué, il rejoint le centre de formation de l’OL en 2016, à 9 ans. Pur produit lyonnais, il n’a fait que gravir les échelons progressivement jusqu’à devenir capitaine des moins de 19 ans durant l’exercice 2024-2025. Une courbe assez linéaire, avant de faire son apparition avec la réserve en fin de saison dernière, puis d'intégrer le groupe professionnel au cours de la préparation.

Étape par étape ?

Même si Khalis Merah n'a pas encore été titularisé en Ligue 1, il est entré en cours de jeu face à Lens (66') et au FC Metz (74'). Le milieu avait même disputé l'ensemble des rencontres lors de la présaison. Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones avec Amaury Barlet comme invité, nos consultants se sont penchés sur son utilisation à court terme. Avec son jeune âge et son manque d'expérience, faut-il déjà le lancer dans le grand bain, à savoir dans le 11 ?

Ancien footballeur de l'OL, Enzo Reale est ferme sur le sujet. "S'il est bon, il doit jouer. Il ne faut pas le griller, bien sûr, étape par étape, mais c'est aussi en jouant que l'on apprend, pas en étant remplaçant, a-t-il déclaré. D'autant qu'avec le contexte actuel, on a besoin de mettre en valeur nos jeunes et pourquoi pas les vendre dans quelque temps."

Triple champion de France de 2003 à 2005, Nicolas Puydebois est plus circonspect. "Il aura des bouts de matchs pour s'aguerrir, jusqu'à jouer une mi-temps complète, avant d'être titulaire. Il doit encore appréhender le monde adulte, car il le découvre, a-t-il rappelé. En tant que "supersup", il pourra se montrer."

Un physique encore juste ?

Aborder la notion du physique ravive les souvenirs d'un Georges Mikautadze pas retenu à l'académie en raison d'un physique frêle. Même pétri de talent, Khalis Merah reste en dessous de la moyenne par rapport à ses adversaires en Ligue 1 dans ce domaine. Faut-il pour l'instant le préserver en le laissant disputer des fins de rencontre ? "Dans un monde du football professionnel qui est de plus en plus athlétique, voir émerger un garçon avec ce physique, c'est qu'il a du ballon plein les pieds, qu'il voit avant les autres", approuvait Nicolas Puydebois.

Formateur pendant une quinzaine d'année à l'Académie de l'OL, Amaury Barlet a vu passer le Majolans sous ses ordres. Il loue une gestion "parfaite" du staff à ce sujet. "Sur le plan athlétique, il n'est pas dans la norme, mais il prend des décisions rapidement, a-t-il souligné. Il a un jeu à prendre des coups, mais il a cette capacité à fuir tout cela. J'espère que les arbitres protégeront ce type de joueurs."

Sous contrat jusqu'en 2029

En attendant de le voir commencer une affiche de Ligue 1, ou de Ligue Europa, on remarque que l'Olympique lyonnais mise beaucoup sur lui. Au-delà de ses entrées en jeu, Khalis Merah est désormais sous contrat jusqu'à 2029 après sa prolongation de mardi. A lui ensuite d'écrire son avenir.