Actualités
Ballon OL à l'entraînement
Ballon OL à l’entraînement / (Crédit : Romane Thevenot)

Il y a 75 ans, l'OL disputait le premier match de son histoire

  • par Antoine Lio
  • 5 Commentaires

    • Le dimanche 27 août 1950, l'OL jouait à Gerland face au CA Paris en D2. Une première historique pour le club lyonnais.

    La première d'une longue histoire de football entre Rhône et Saône… 75 années que l'OL existe officiellement comme une entité footballistique. Créée le 3 août 1950, le club est né de la division du groupe omnisports Lyon Olympique Universitaire. Depuis, les Rouge et Bleu n'ont cessé d'écrire l'histoire de cette équipe au fur et à mesure des décennies, effectif par effectif.

    Des bons souvenirs… comme des moins glorieux. La plus grande réussite du club reste pour le moment les sept titres de champions de France glanés à la suite (2002-2008). Aucune formation française n'a réussi une telle performance aujourd'hui.

    Le 27 août 1950, une belle fête à Gerland

    Il fut un temps durant lequel Oscar Heisserer était entraîneur et Georges Dupraz un joueur de l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, ce dernier est à jamais le premier buteur de l'OL. Dans son antre de Gerland, devant 3 000 supporters pour la première rencontre de l'histoire, les Rhodaniens s'imposaient face au Cercle athlétique de Paris (3-0). Une partie du championnat de deuxième division qui fête ce mercredi ses 75 ans, puisqu'elle a eu lieu le 27 août 1950.

    Grâce au doublé du milieu offensif Georges Dupraz et au but d'Andrex Calligaris, les coéquipiers du capitaine Frédéric Woehl ne pouvaient pas mieux entamer leur aventure. Depuis, le club n'a cessé d'évoluer et de grandir, chapitre par chapitre. Ce dimanche face à l'OM (20h45), les Rhodaniens disputeront le 3 405e match de leur histoire.

    à lire également
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Khalis Merah est-il prêt à démarrer en Ligue 1 ?
    5 commentaires
    1. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - mer 27 Août 25 à 13 h 49

      Info RMC: Malick test à l’OL.
      Ça semble fiable.

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - mer 27 Août 25 à 13 h 52

        Test test un deux !

        Signaler
      2. Avatar
        BadGone91 - mer 27 Août 25 à 13 h 58

        Impossible à dire tant que le mercato n'est pas terminé, on peut simplement penser qu'il ne vas pas forcer un départ.

        Signaler
    2. Ledromois
      Ledromois - mer 27 Août 25 à 14 h 03

      HS offre de Villareal à venir pour Mikautadze, ça parle de 30M

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mer 27 Août 25 à 14 h 08

        Wow 30M ça fait réfléchir quand même... Pour un joueur qui n'a jamais réellement convaincu lors de sa dernière saison, bien qu'il était dans l'ombre de Lacazette. Il a quand même démontré de très belles choses par moment, et est le successeur du général...

        Le problème c'est que à part deux jeunes de 17 ans, on a personne derrière... Recruter un mec en cours de saison, qui n'a pas fait la prépa avec nous, c'est plus que risqué.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ballon OL à l'entraînement
    Il y a 75 ans, l'OL disputait le premier match de son histoire 13:30
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Khalis Merah est-il prêt à démarrer en Ligue 1 ? 12:40
    Mercato : Gift Orban (ex-OL) finalement vers l'Italie 11:50
    TKYDG avec Amaury Barlet
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 25 août en podcast 11:00
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca remercie les supporters 10:10
    Georges Mikautadze buteur lors d'OL - FCSB
    OL : Georges Mikautadze, l'âme d'un leader ? 09:25
    Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
    OL : une défense en progrès au révélateur de l'OM 08:40
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL - Mercato : le FC Séville en pincerait pour Enzo Molebe 08:00
    d'heure en heure
    Les supporters de l’OL ont retrouvé "un groupe qui vit bien" 07:30
    Erawan Garnier, joueur de l'OL Académie
    OL Académie : Erawan Garnier touché au genou 26/08/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL - OM : Greif "doit être titulaire" 26/08/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Clinton Mata convoqué avec la sélection angolaise 26/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Révélation de l’été, Merah prolonge avec l’OL 26/08/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    L’OL Lyonnes a appuyé sur l’accélérateur contre le Bayern (4-1) 26/08/25
    Nemanja Matic rejoint Sassuolo
    Mercato : après l'OL, Matic s'engage librement avec Sassuolo 26/08/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Bayern Munich - OL Lyonnes : Renard de retour avec Bacha 26/08/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala retrouve petit à petit le collectif 26/08/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : c'était la "Fofana-mania" à l'entrainement ce mardi 26/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut