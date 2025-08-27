Il y a 75 ans, l'OL disputait le premier match de son histoire

Le dimanche 27 août 1950, l'OL jouait à Gerland face au CA Paris en D2. Une première historique pour le club lyonnais.

La première d'une longue histoire de football entre Rhône et Saône… 75 années que l'OL existe officiellement comme une entité footballistique. Créée le 3 août 1950, le club est né de la division du groupe omnisports Lyon Olympique Universitaire. Depuis, les Rouge et Bleu n'ont cessé d'écrire l'histoire de cette équipe au fur et à mesure des décennies, effectif par effectif.

Des bons souvenirs… comme des moins glorieux. La plus grande réussite du club reste pour le moment les sept titres de champions de France glanés à la suite (2002-2008). Aucune formation française n'a réussi une telle performance aujourd'hui.

Le 27 août 1950, une belle fête à Gerland

Il fut un temps durant lequel Oscar Heisserer était entraîneur et Georges Dupraz un joueur de l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, ce dernier est à jamais le premier buteur de l'OL. Dans son antre de Gerland, devant 3 000 supporters pour la première rencontre de l'histoire, les Rhodaniens s'imposaient face au Cercle athlétique de Paris (3-0). Une partie du championnat de deuxième division qui fête ce mercredi ses 75 ans, puisqu'elle a eu lieu le 27 août 1950.

Grâce au doublé du milieu offensif Georges Dupraz et au but d'Andrex Calligaris, les coéquipiers du capitaine Frédéric Woehl ne pouvaient pas mieux entamer leur aventure. Depuis, le club n'a cessé d'évoluer et de grandir, chapitre par chapitre. Ce dimanche face à l'OM (20h45), les Rhodaniens disputeront le 3 405e match de leur histoire.