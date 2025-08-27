OL - Mercato : pas d'offre de Villarreal pour Mikautadze

Si des rumeurs font état d'un intérêt de Villarreal pour Georges Mikautadze, le club espagnol n'a pas encore formulé d'offre pour le Géorgien.

Malick Fofana restera, restera pas ? Pour l'instant, l'ailier belge est toujours Lyonnais. À quelques jours de la fin du mercato, les gros clubs ne se bousculent pas pour l'enrôler. Mais l'OL a besoin de liquidités, alors des rumeurs fleurissent à l'approche du 1er septembre. L'une d'entre elles concerne Georges Mikautadze, autre belle valeur marchande de l'effectif, et Villareal.

La formation espagnole aurait un intérêt très prononcé pour le buteur rhodanien, surtout après le départ de Yeremi Pino à Crystal Palace. Une opération qui pourrait rapporter gros à la formation basée dans la province de Castellón. Si les deux joueurs n'ont pas le même profil, l'un étant ailier et l'autre avant-centre, l'idée serait de renforcer l'attaque d'une équipe s'apprêtant à jouer la Ligue des champions.

Pour l'instant, l'OL s'est montré ferme pour Mikautadze

Cependant, nous sommes encore loin d'un dossier bouclé si ces révélations sont fondées. Car selon nos informations, aucune offre, contrairement à ce qui est avancée, n'est arrivée sur le bureau de la direction lyonnaise. Et pour s'attirer le Géorgien, le Villarreal FC devrait sans douter réaliser le plus gros transfert de son histoire. Il n'a en effet jamais dépassé les 25 millions d'euros pour un footballeur (Paco Alcacer en 2020).

De son côté, Mikautadze a plusieurs fois répété son envie de réussir chez lui, à Lyon. Il faisait d'ailleurs partie des éléments pour lesquels l'OL a mis les barbelés depuis le début de l'été. Mais ce ne sont pas les sollicitations qui manquent à son sujet, comme celle du Paris FC, ou d'écuries turques, allemandes et italiennes.