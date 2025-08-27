OL - Mercato : pas d'offre de Villarreal pour Mikautadze

Si des rumeurs font état d'un intérêt de Villarreal pour Georges Mikautadze, le club espagnol n'a pas encore formulé d'offre pour le Géorgien.
Malick Fofana restera, restera pas ? Pour l'instant, l'ailier belge est toujours Lyonnais. À quelques jours de la fin du mercato, les gros clubs ne se bousculent pas pour l'enrôler. Mais l'OL a besoin de liquidités, alors des rumeurs fleurissent à l'approche du 1er septembre. L'une d'entre elles concerne Georges Mikautadze, autre belle valeur marchande de l'effectif, et Villareal.
La formation espagnole aurait un intérêt très prononcé pour le buteur rhodanien, surtout après le départ de Yeremi Pino à Crystal Palace. Une opération qui pourrait rapporter gros à la formation basée dans la province de Castellón. Si les deux joueurs n'ont pas le même profil, l'un étant ailier et l'autre avant-centre, l'idée serait de renforcer l'attaque d'une équipe s'apprêtant à jouer la Ligue des champions.
Pour l'instant, l'OL s'est montré ferme pour Mikautadze
Cependant, nous sommes encore loin d'un dossier bouclé si ces révélations sont fondées. Car selon nos informations, aucune offre, contrairement à ce qui est avancée, n'est arrivée sur le bureau de la direction lyonnaise. Et pour s'attirer le Géorgien, le Villarreal FC devrait sans douter réaliser le plus gros transfert de son histoire. Il n'a en effet jamais dépassé les 25 millions d'euros pour un footballeur (Paco Alcacer en 2020).
De son côté, Mikautadze a plusieurs fois répété son envie de réussir chez lui, à Lyon. Il faisait d'ailleurs partie des éléments pour lesquels l'OL a mis les barbelés depuis le début de l'été. Mais ce ne sont pas les sollicitations qui manquent à son sujet, comme celle du Paris FC, ou d'écuries turques, allemandes et italiennes.
Arrêtons avec ces bêtises , Georges fera la saison avec nous , bien entendu .
Maintenant que Fofana a dit qu’il restait faut trouver un autre choux gras pour faire du click. Next.
C’est exactement cela, il faut au moins un article par jour, et demain on reparlera encore de fofana
Villareal meme pas avec la ligue des champions je ne les vois mettre 30 millions et un gros salaire sur un joueur
Comme dit sous un autre article, ce serait super risqué car il n'y a que le jeune AGR derrière. Par contre Villareal a bien vendu donc ils ont de l'argent Barry 30M+ Pino 30M
C’est un petit club avec un petit budget
Ils ont déjà joué la ligue des champions et se sont des habitués de l’Europa league mais un club sérieux qui ne s’aventurera pas dans des salaires à gros contrat
Un ptit club qui a déjà gagné une coupe d'Europe, alors que nous...
Petit club, tu y vas fort. C'est un club important derrière les 3 gros (Atlético, Barcelone et le Real).
Désolé les gars de parlait de petit club au niveau budget
Je ne parlais pas du tout au niveau sportif
C’est comme Porto c’est un gros club niveau sportif mais financièrement c’est un nain et qui n’a jamais eu un gros budget
Villareal c'est un club dont les moyens financiers sont très proches de ceux de l'OL.
La différence principale est que le club de la région de valence n'est pas surendetté.
Dans un cas comme ça, ce que j'aimerais, c'est avoir un communiqué officiel du club indiquant qu'un n'est pas à vendre.
Sinon, comment veux tu, si un joueur qui refuse toutes les propositions d'autres clubs pour signer à l'OL, se fait débarquer au bout d'un an, comment veux tu que les joueurs aient l'amour du club ? Et comment ne veux tu pas signer autre chose que des mercenaires?
C'est impossible. Tout dépend du prix qui est mis sur la table. Crois moi que pour 40M il est à vendre.
Pareil, imagine si un club pose 60M sur Malick, on le vend.
Ça donnerait une belle image du club que de faire un communiqué officiel pour dire qu'un joueur n'est pas à vendre, et le vendre quelques jours plus tard 🙂
L'amour du club a des limites, quand on te propose un projet professionnel plus intéressant, un salaire avantageux, et que le club est en difficulté économique.
@BadGone91 : tu veux parler d'une Barcola ? 😂😂😂
Je suis sur la même ligne que Rockaddict
Si cela se fait on ne peut plus entendre personne ( surtout les clubs ) se plaindre des joueurs mercenaires.
C’est pas que Georges soit irremplaçable ( et encore à l’instant T il l’est irremplaçable) c’est que le message que tu envoie est immonde.
Un gamin de Lyon Jean Mace qui rêve depuis tout gone d’être l’avant centre de l’OL , qui refuse des offres plus intéressantes financièrement pour venir chez toi , qui respecte les anciens en attendant sagement son tour la saison dernière dans l’ombre de Lacazette .
Eh bien ce gamin tu le vends comme du bétail sans aucun sentiment .
Et pareil quand je lis de supporters peser le pour et le contre sportivement sans jamais tenir compte des sentiments de la personne eh bien ces gens là ne méritent aucunes considérations.
Allez suivre la NBA ( que j’adore au demeurant ) au moins vous serez cohérents avec vous même et la vison ultra capitaliste du sport.
Ne venez surtout pas parler des joueurs qui ne respectent pas le maillot , vous ne le respectez pas non plus.
J’adore Malik et sportivement il est surement plus important que Georges mais Malik est de passage on le sait tous.
Cela n’empêche pas de l’aimer et de le respecter mais on ne peut pas tout mettre sur la même ligne.
Désolé du pavé je suis dégoûté
Bravo tout est dit.
D'autant que ni Malick ni Georges ne veulent partir, donc il me semblent que le dernier mot leur revient
Je suis pas d'accord, je plaide aussi pour cet amour du maillot, pour le côté mental et sentimental qu'on oublie parfois beaucoup. Mais pour moi il y a des limites.
Le problème c'est que apparemment on a fait le mercato à l'envers. On a recruté avant d'avoir vendu (en tout cas on n'a pas assez vendu). Et quand on voit les recrues que l'on a fait pour assez peu cher, cela aurait été dommage de s'en priver.
Donc pour parler uniquement sportif (même si le côté économique, malheureusement, reviens toujours),
- Auriez vous préféré (dans l'hypothèse où l'on vend Mikautadze), ne pas recruter (Moreira, Kluivert, Morton, Sulc, Greif) afin de garder Mikautadze ?
- Préféreriez vous vendre Malick plutôt que Mikau ?
Malik est de passage
Je vend Malik si vraiment je dois choisir
Moi c'est le contraire, Fofana on sait déjà que c'est un grand joueur alors que Mikau restera un bon joueur, ce qui est déjà bien, mais pour gagner un titre et surtout une coupe d'Europe c'est un Fofana qu'on a besoin.
Salut Jeanmass 🍻
@Jeanmasse 39
Ah mais ne t'excuse surtout pas pour ton pavé, il est très intéressant et beaucoup de lecteurs s'associeront à tes propos, j'en reste persuadé 😉
Cette période de mercato peut attirer certains qui aiment deviner les mouvements de joueurs à l'avance, ou discuter finances, quand d'autres exècrent ce moment de l'année où tout ce qui est construit dans la saison peut d'un coup d'un seul être démoli. Etre investi ou prendre à légère, il faut que cette période passe vite^^
Ta remarque sur Georges est très juste, et malgré les obligeances financières du club qui me sont totalement étrangères tellement l'argent ne me passionne pas, je plussoie ton com et souhaite rapidement être à mardi prochain, avec Georges et Malick à l'entrainement ! 👍😜
Tout ça pour dire, j'ai eu plaisir à te lire, donc ne t'excuse pas
Voilà. C'est du raisonnement de tableau Excel. Et qu'on ne vienne pas me parler d'ADN lyonnais si tu vends un joueur comme Mikautadze.
Mais oui, je te rejoins complètement !
Franchement, comment demander à un joueur d’être fidèle ou reconnaissant envers son club, quand il voit ses potes être refourgués ailleurs après à peine un an ?
Il y a des clubs, parfois, on dirait plus un marché aux bestiaux qu’un vrai esprit sportif…
Idem pour des présidents de clubs qui sont davantage maquignons dans l'âme que dirigeant sportifs
Ce n'est pas étonnant que ça manque un peu de valeurs !
donc maintenant on fait des articles pour annoncer qu'un club qui n'en a pas les moyens n'a pas fait d'offre pour un joueur qui ne veut pas partir ?
C'est pas faux 😉😂
C’est juste pour dire qu’on soupçonne le club de vouloir le vendre 😁
Badgone91 jeanmasse, tout le monde sur ce forum a la même sensibilité que vous , mais ne faites pas semblant d’ignorer que l’on a un impératif financier:ON DOIT VENDRE DES JOUEURS !!!!!!
Et non on n’ a pas fait le mercato à l’envers.au contraire La cellule gère très bien le contexte.👌
à mon tour :
Pas d'offre de Manchester United pour Akouokou
Alors que le mercato bat son plein en ces derniers jours d'août, les grosses écuries anglaises n'ont pas encore terminé leurs emplettes malgré les sommes conséquentes déjà engagées cet été. Et c'est le cas en particulier de Manchester United.
Après avoir déjà dépensé plus de 200 millions d'euros pour enregistrer les arrivées de Sesko, Mbeumo et Cunha pour redynamiter leur ligne d'attaque, les Reds Devils souhaitent maintenant renforcer leur milieu de terrain.
L'entraîneur Ruben Amorim, déjà sur la sellette après une première saison médiocre en championnat et un échec en final d'Europa League face à Tottenham, après pourtant avoir réalisé l'une des performances de l'année en quarts de final en reversant l'OL en prolongations, a rappelé en conférence de presse l'importance capitale d'avoir de la qualité au cœur du jeu.
Pour épauler Bruno Fernandes, l'entraîneur portugais peut déjà compter sur Casemiro, légende du Real Madrid, mais qui se montre de plus en plus vieillissant depuis son arrivée outre-Manche. C'est donc tout naturellement que plusieurs pistes ont émergé à ce poste, et la principale ne mène pas au joueur de l'Olympique Lyonnais Paul Akouokou.
L'international ivoirien n'a pas crevé l'écran lors de la fameuse double confrontation du printemps dernier, et Amorim ne s'est pas entretenu avec son compatriote Paulo Fonseca pour évoquer l'apport au collectif de celui qui était arrivé sous les recommandations de l'expérimenté et connaisseur du football africain Jean-Louis Gasset.
Le salaire et le faible coût du transfert ne pose aucun souci aux finances du club anglais.
Toutefois, aucune négociation n'a eu lieu entre les deux clubs, et à la surprise générale, les dirigeants mancuniens ont décidé de ne pas soumettre d'offre.
Les retournements de situation étant nombreux dans le mercato, nous vous tiendrons informés de la non-avancée de ce dossier dans de prochains articles.
J'adore, tu as du talent 👍😂
Bien que j'ai bien suivi le pourquoi de ton com, je le dis j'adore
Mikautadze ET Fofana ne veulent pas partir cet été , donc les journalistes peuvent raconter tout ce qu'ils veulent , ce sera NIET .