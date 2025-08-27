Actualités
Corentin Tolisso (OL) face à Atangana (Reims)
Corentin Tolisso (OL) face à Atangana (Reims)(Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

France : Corentin Tolisso encore absent de la liste de Didier Deschamps

  • par Antoine Lio
  • 12 Commentaires

    • En marge des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Corentin Tolisso n'a une nouvelle fois pas été retenu dans la liste de Didier Deschamps.

    Décision juste ou contestable ? En tout cas, le choix revenait à Didier Deschamps seul, ce mercredi à 14 heures. Dans une liste concurrentielle, le sélectionneur français a préféré se passer de Corentin Tolisso. Pour affronter l'Ukraine (5 septembre) et l'Islande (9 septembre), il se contentera de Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaménie et Képhren Thuram au milieu de terrain.

    Rappelons que le champion du monde 2018 n'a pas été convoqué par l'entraîneur des Bleus depuis septembre 2021. Blessé, l'ancien Munichois n'était même pas du voyage à Clairefontaine. Il faut alors remonter au 23 juin 2021, face au Portugal, lors de l’Euro 2020, pour le voir arborer le maillot de la France.

    Corentin Tolisso reste régulier à l'OL

    Depuis le départ d'Alexandre Lacazette, le natif de Tarare a changé de dimension en héritant du brassard de capitaine. Régulier, Corentin Tolisso est le taulier de cette formation lyonnaise, encore décisif samedi dernier face au FC Metz (3-0). Insuffisant visiblement, même s'il répond présent avec l'OL.

    Les anciens Rhodanien Rayan Cherki, Bradley Barcola et Malo Gusto seront bien du voyage pour cette première trêve internationale de la saison. À l'avenir, un retour de Tolisso chez les Bleus est-il encore envisageable ? Aujourd'hui, la réponse semble être négative.

    La liste des 23 joueurs :

    Gardiens : Lucas Chevalier, Brice Samba, Mike Maignan

    Défenseurs : Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano

    Milieux de terrain : Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Képhren Thuram

    Attaquants : Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram

    12 commentaires
    1. Mouss
      Mouss - mer 27 Août 25 à 15 h 15

      Sauf blessure de dernieres minutes c'est fini pour Coco, pas de cdm 2026 pour lui. J'espere qu'il ne sera pas trop impacté quand même...

      Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - mer 27 Août 25 à 15 h 15

      Tant mieux, on s'en fiche de l'équipe de France, qu'il se repose pépère pendant 2 semaines

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - mer 27 Août 25 à 15 h 19

      On ne peut reprocher à DD sa méthode, qui lui a permis de nous faire gagner des titres.

      Mais le problème c'est qu'il est en fin de cycle depuis longtemps. Il n'a pas réussi à recréer ce qu'il avait créé avec les anciens champions du monde. C'est un processus sur le temps donc peut-être que l'on est trop exigeant, mais quand je vois le milieu de terrain actuel ça fait mal. Surtout que Désiré Doué est plus un attaquant qu'un milieu.

      Sinon je suis plus surpris par l'absence d'Ekitike que par celle de Tolisso

      Signaler
    4. Bidibulle
      Bidibulle - mer 27 Août 25 à 15 h 29

      Tant mieux pour nous... mais tellement injuste pour Corentin.

      Signaler
      1. Avatar
        Lorenzo74 - mer 27 Août 25 à 15 h 35

        Ce qui est injuste c'est que DD a sélectionné Rabiot qui d'une part n'est pas meilleur que Coco et qui en plus n'a pas joué le dernier match car empêtré dans une affaire pas glorieuse pour Rabiot.

        Signaler
    5. RBV
      RBV - mer 27 Août 25 à 15 h 32

      Dommage mais au moins Corentin sera bien reposé pour les échéances en championnat et en coupe d'europe...mais sur cette liste, pas grand chose à reprocher à DD...Dur de sortir un milieu de terrain pour mettre Tolisso...
      Guendouzi n'est pas là, heureusement.

      Signaler
    6. Avatar
      bretonico - mer 27 Août 25 à 15 h 33

      Il prend Rabiot mais pas Coco ?
      OK, la chambre dans l'EHPAD est prête pour Môssieur Deschamps !.. Rabiot aura-t-il un club d'ici le match^^
      Ba oui, à Sardineland comme prévu depuis le début lol

      Signaler
      1. Avatar
        bretonico - mer 27 Août 25 à 15 h 36

        Itw de Deschamps concernant Rabiot :
        "Je ne parle pas forcément de la même façon avec chaque joueur. Adrien, même s’il y a eu une pause, derrière chaque joueur il y a un être humain avec son caractère et sa sensibilité. A moi de m’adapter et je n’ai jamais eu de soucis particulier avec Adrien"

        Parce que Coco ce n'est pas un être humain, peut-être ?lol
        Non, c'est un lyonnais !!

        Signaler
    7. Toitoi
      Toitoi - mer 27 Août 25 à 15 h 35

      P*tain Rabiot quoi...

      Signaler
    8. OLVictory
      OLVictory - mer 27 Août 25 à 15 h 41

      Deschamps fait bien de sélectionner Rabiot et pas Tolisso, c'est exactement ce dont nous avons besoin.

      Signaler
      1. Avatar
        bretonico - mer 27 Août 25 à 15 h 43

        Oui physiquement c'est vrai au final, mais malgré tout je pense à lui, et son envie d'y retourner.
        La déception peut le pousser, comme le démotiver. Bien qu'en le connaissant un peu, on sait que cela le motivera...
        Mais jusqu'à quand ?

        Signaler
    9. MICAL
      MICAL - mer 27 Août 25 à 15 h 48

      Tolisso est très bien avec nous et n'a rien à faire avec cette EDF. Il nous est indispensable ,sa carrière est faite il n'a rien à prouver et ne doit pas trop tirer sur la corde physiquement Que Deschamps continue à nous foutre la paix.

      Signaler

