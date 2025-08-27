En marge des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Corentin Tolisso n'a une nouvelle fois pas été retenu dans la liste de Didier Deschamps.

Décision juste ou contestable ? En tout cas, le choix revenait à Didier Deschamps seul, ce mercredi à 14 heures. Dans une liste concurrentielle, le sélectionneur français a préféré se passer de Corentin Tolisso. Pour affronter l'Ukraine (5 septembre) et l'Islande (9 septembre), il se contentera de Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaménie et Képhren Thuram au milieu de terrain.

Rappelons que le champion du monde 2018 n'a pas été convoqué par l'entraîneur des Bleus depuis septembre 2021. Blessé, l'ancien Munichois n'était même pas du voyage à Clairefontaine. Il faut alors remonter au 23 juin 2021, face au Portugal, lors de l’Euro 2020, pour le voir arborer le maillot de la France.

Corentin Tolisso reste régulier à l'OL

Depuis le départ d'Alexandre Lacazette, le natif de Tarare a changé de dimension en héritant du brassard de capitaine. Régulier, Corentin Tolisso est le taulier de cette formation lyonnaise, encore décisif samedi dernier face au FC Metz (3-0). Insuffisant visiblement, même s'il répond présent avec l'OL.

Les anciens Rhodanien Rayan Cherki, Bradley Barcola et Malo Gusto seront bien du voyage pour cette première trêve internationale de la saison. À l'avenir, un retour de Tolisso chez les Bleus est-il encore envisageable ? Aujourd'hui, la réponse semble être négative.

La liste des 23 joueurs :

Gardiens : Lucas Chevalier, Brice Samba, Mike Maignan

Défenseurs : Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano

Milieux de terrain : Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Képhren Thuram

Attaquants : Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram