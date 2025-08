En ce 3 août, l'OL fête ses 75 ans

L'OL est officiellement né le 3 août 1950. En cette année 2025, il célèbre donc ses 75 ans, marqués par de nombreux titres, mais aussi des moments plus délicats.

C'est un anniversaire qui aurait eu un goût sacrément amer si la décision de la commission d'appel de la DNCG avait envoyé l'OL en Ligue 2. Mais la nouvelle du 9 juillet dernier fut bonne, et aujourd'hui, il prépare un 67e exercice dans l'élite française. En ce 3 août, et alors que les joueurs sont au repos, l'Olympique lyonnais fête surtout ses 75 ans d'existence.

Évidemment, il y a eu bien des dates clés avant ce 3 août 1950. On peut rappeler la réunion cruciale du 19 mai 1950 à la Brasserie de la République, ou encore le 26 mai de cette même année une fois les statuts du club déposés à la préfecture. Née suite à une scission au sein du Lyon Olympique Universitaire entre les sections rugby et football, l'équipe rhodanienne a vécu de grands moments.

25 titres en 75 ans

On pense assurément à ses sept titres de champions consécutifs entre 2002 et 2007, ou encore aux beaux parcours européens, jusqu'aux demi-finales de la Ligue des champions 2010 et 2020 par exemple. L'institution aujourd'hui à Décines a connu 37 campagnes européennes, certaines plus longues que d'autres, avec des épopées mémorables. Au palmarès, 25 sacres toutes compétitions confondues.

Mais il ne faudrait pas occulter les périodes plus creuses, comme les neuf saisons en deuxième division, et notamment ce long passage au purgatoire de 1983 à 1889. On ressortira par exemple le cru 1984-1985 durant lequel il est un temps question de jouer le maintien en D2. Les six premiers mois de 2023-2024 furent tout aussi médiocres.

Le même jour qu'un certain Tolisso

Car c'est aussi ça l'OL, de fortes doses d'émotions, à l'image des deux derniers exercices achevés à la 6e place dans les dernières secondes. On est effectivement aujourd'hui loin de la quintessence de l'ère Jean-Michel Aulas, qui restera, avec Charles Mighirian et Armand Groslevin (le premier président), comme le dirigeant iconique de l'Olympique lyonnais.

À noter qu'en ce 3 août, l'un des joueurs rhodaniens les plus marquants du XXIe siècle, Corentin Tolisso (270 apparitions), célèbre lui aussi son anniversaire. Il a 31 ans ce dimanche.