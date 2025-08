OL Académie : le programme du Challenge Espoirs pour la réserve

En 2025-2026, la réserve de l'OL jouera le Challenge Espoirs de la FFF. Il se mesurera notamment à Monaco, Marseille ou encore à Saint-Etienne.

Pas de confrontations internationales cette fois-ci pour la réserve de l'OL. Au lieu de la Premier League International Cup, dont il était finaliste la saison passée, le groupe de Gueïda Fofana a rejoint le Challenge Espoirs. Pour 2025-2026, il se mesurera donc à des concurrents français, au cours de la deuxième édition de cette compétition organisée par la Fédération.

Seize clubs professionnels prennent part à l'épreuve sur cet exercice. Ils sont répartis en deux poules de huit. Ce qui nous donne sept rencontres à disputer pour les jeunes Lyonnais. Jeunes, car le tournoi est réservé aux footballeurs évoluant des U18 au U23. Cela doit leur permettre d'obtenir un temps de jeu qu'ils n'ont pas toujours à l'étage au-dessus.

Finir parmi les 2 premiers de la poule

A noter que des dérogations existent, et que les équipes peuvent aligner cinq éléments relevant des catégories U17 ou âgés de plus de 23 ans. Chaque formation joue quatre affiches à domicile et trois à l'extérieur, ou inversement. Il faut ensuite finir parmi les deux premiers pour accéder à la phase finale.

Pour ses débuts, l'Olympique lyonnais aura quelques beaux matchs au programme. Il doit en effet défier l'OM, Monaco ou encore Saint-Etienne. Début de ce mini-championnat le 15 septembre par un choc contre la réserve de Marseille à la maison.

L'OM et Montpellier déjà au programme en N3

Les Rhodaniens recevront d'ailleurs quatre fois, puisqu'ils accueilleront aussi l'ASSE le 27 octobre, Nice le 2 février 2026 et Toulouse le 2 mars. Ils voyageront sur la pelouse du Paris FC (29/09), de Montpellier (01/12) et de l'ASM (06/04/26). Précisons que ces dates peuvent changer en fonction des accords entre les protagonistes selon le calendrier.

Pour les Gones, il faudra parvenir à négocier ce Challenge Espoirs en parallèle de la National 3. Placés dans la poule H en N3, ils se frotteront déjà aux Marseillais (06/12 et 11/04/26) et aux Montpelliérains (14/12 et 18/04/26).