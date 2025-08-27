Actualités
Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
Enzo Molebe, jeune attaquant de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Mercato : le FC Séville en pincerait pour Enzo Molebe

  • par Gwendal Chabas

    • Blessé durant une partie de la préparation, Enzo Molebe n'a pas encore réussi à se frayer un chemin dans le groupe professionnel. L'attaquant serait convoité par le FC Séville.

    Khalis Merah, Mathys De Carvalho et Alejandro Gomes Rodríguez sont les trois jeunes ayant parvenu à se faire une place au sein du groupe de Paolo Fonseca. D'autres éléments issus de l'Académie s'entraînent régulièrement avec les professionnels avec de redescendre en réserve le week-end, comme Enzo Molebe. Ce dernier était par exemple titulaire samedi contre Bourgoin en National 3 (1-1).

    Le reverra-t-on sous le maillot lyonnais ? Cela pourrait être une question brûlante en cette fin de mercato. À 17 ans, l'attaquant susciterait la convoitise du FC Séville, selon les informations de RMC Sports. L'affaire en est pour l'instant au stade des négociations, et aucun accord n'a jusqu'ici été trouvé, précise le média sportif. L'indemnité de transfert se situerait entre 5 et 10 millions. Ce qui pour les caisses de l'OL ne serait pas négligeable.

    Deux matchs avec l'OL

    Considéré comme un des grands talents du centre de formation, le footballeur de la génération 2007 est passé par toutes les catégories des équipes de France, de U16 jusqu'à U18. Il a vécu deux apparitions chez les "grands" en 2024-2025, une en Ligue Europa et l'autre en Coupe de France.

    Mais il est régulièrement sujet aux pépins physiques. Il n'a pas exemple pas pu profiter de la préparation pour se montrer pleinement. Il a repris l'entraînement seulement mardi dernier, après une absence de trois semaines. La saison passée déjà, il a manqué le coche pour se faire une plus grande place dans l'effectif, ce qui a profité à Gomes Rodríguez.

    Les supporters de l’OL ont retrouvé "un groupe qui vit bien"

