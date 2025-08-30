OL - OM : De Zerbi encense Fonseca et le recrutement lyonnais

Il ne croisera pas sa route au bord du terrain dimanche, mais Roberto De Zerbi a loué son futur adversaire, Paulo Fonseca. L'entraîneur de l'OM a aussi souligné le "bon recrutement" de l'OL.

Au-delà d'entraîner en France, Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi possèdent quelques points en commun. Ils ont par exemple dirigé Chakhtar Donetsk, le premier entre 2016 et 2019, le second de 2021 à 2022. On les a aussi vus en Italie à la tête de différents clubs. Dans le style de jeu et les idées prônés, on déniche pareillement des similitudes entre les deux hommes.

Dimanche, ils seront à nouveau opposés dans le cadre du choc OL - OM (20h45). Mais le Portugais ne sera pas sur le bord de la pelouse en raison de sa suspension, et seul le bouillant Italien pourra coacher au plus près de ses troupes. Ce dernier a d'ailleurs dit quelques mots sur son futur adversaire en conférence de presse.

"Ils ont perdu des joueurs, mais ont bien recruté"

Il s'est d'abord rappelé le dernier duel disputé à Décines et remporté par les Phocéens en infériorité numérique (2-3). Il s'est également penché sur le mercato lyonnais, qu'il semble apprécier. "On avait fait une très grande partie là-bas. Nos supporters s’en souviendront toujours. On doit respecter Lyon, ils ont très grand coach, ils ont perdu des joueurs, mais ont bien recruté, a-t-il déclaré. Ils ont plus de points que nous (6 contre 3, NDLR), il faudra faire un très grand match pour gagner."

Pour cette confrontation, les Rhodaniens se passeront de Georges Mikautadze, en instance de départ, tandis que Marseille compte ses absents. Adrien Rabiot, Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia et Igor Paixão manqueront à l'appel.