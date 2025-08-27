Actualités
OL - OM : plus de 50 000 supporters attendus pour le choc de dimanche

  • par Gwendal Chabas
    • Pour son deuxième match à domicile du mois d'août, l'OL accueillera l'OM dimanche (20h45). Plus de 50 000 spectateurs sont espérés.

    On a frôlé les 50 000 spectateurs samedi dernier pour le retour de l'OL dans son antre de Décines (3-0). Lors de la deuxième journée de Ligue 1, Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont dominé le FC Metz devant 49 853 personnes. Une plutôt belle affluence en cette période aoûtienne, synonyme de vacances. Elle devrait être meilleure dimanche pour la deuxième affiche consécutive à la maison.

    Tout se passe bien pour l'Olympique lyonnais, qui prépare sereinement la venue de Marseille dimanche (20h45). On l'a vu mardi lors de l'entraînement ouvert au public, les fans apprécient ce qui se dégage aujourd'hui de cette équipe. Tout cela avant le gros choc du 31 août, qui nous donnera des indications sur la suite de la saison.

    53 000 spectateurs lors d'OL - OM en 2024

    Pour ce premier gros rendez-vous de l'exercice 2025-2026, le club attend plus de 50 000 supporters rhodaniens. Car rappelons que les Marseillais ne sont pas autorisés à se déplacer, comme c'est désormais la "coutume" de ces confrontations.

    À titre de comparaison, ils étaient plus de 53 000 à assister au précédent duel entre les Olympiques dans le stade décinois le 22 septembre 2024 (défaite 3-2). Mais la perspective de la rentrée le 1er septembre et à prendre en considération. Il ne faut pas non plus exclure une accélération des ventes dans les jours précédents la partie.

    Corentin Tolisso (OL) face à Atangana (Reims)
    France : Corentin Tolisso encore absent de la liste de Didier Deschamps
    1. Mouss
      Mouss - mer 27 Août 25 à 17 h 12

      "Mais la perspective de la rentrée le 1er septembre EST à prendre en considération." SVP...

