Supporter de l'OL et atteint d'une maladie incurable, Tanguy va vivre un dernier rêve

  • par Gwendal Chabas

    • Tanguy entamera bientôt son dernier voyage. Atteint d'une maladie incurable, il va se rendre en Belgique pour une euthanasie. Fan inconditionnel de l'OL, il espère recevoir un clin d'œil du club.

    Il a toujours vécu avec, mais face à l'impuissance de la médecine, il a décidé de mettre à terme à ce combat qu'il mène depuis 27 ans. Tanguy Desmaret est depuis ses premières années un supporter inconditionnel de l'Olympique lyonnais. Originaire de la Somme, il a les septuples champions de France chevillés au corps, ayant grandi à la grande époque des titres (2002-2008).

    Dans sa chambre, "chaque poster, chaque maillot, chaque petit objet lui rappelle le club", explique sa sœur, Tiffany. Mais il doit composer avec son handicap de naissance dû à une tétraparésie spastique, une malade dégénérative suite à une paralysie cérébrale. La dizaine d'opérations subies n'a pas permis d'améliorer la situation ni de soulager ses souffrances.

    Il assistera à OL - OM

    Après une longue réflexion, et alors que les médecins français "n’ont rien proposé d’autre qu’un placement en centre et de la morphine, sans réelle perspective", explique Tiffany, il a pris la décision de recourir à la sédation profonde en Belgique. La pratique étant strictement encadrée dans l'Hexagone.

    Afin de couvrir les frais et de l’accompagner dans ce parcours, sa famille a lancé une cagnotte disponible via ce lien. Tanguy souhaiterait que son histoire touche la communauté football et de l'OL, et notamment que le club arrive aux oreilles du club. Ce qui déjà le cas, puisque la Fondation a été mise au courant. Et selon Le Progrès, il pourra assister au choc contre l'OM dimanche (20h45), avec même une présence dans les coulisses en avant-match.

