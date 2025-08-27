Georges Mikautadze (OL) sélectionné avec la Géorgie

Georges Mikautadze a été retenu avec la Géorgie pour affronter la Turquie et la Bulgarie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Une conjoncture idéale pour Georges Mikautadze, au delà du mercato qui fait naître des rumeurs ? Un nouveau rôle de leader à l'Olympique lyonnais et une nouvelle convocation avec la sélection géorgienne, voilà qui est factuel. L'occasion pour lui de confirmer sa nouvelle dimension en tant qu'avant-centre numéro un de l'OL. Lui qui compte déjà 37 sélections pour 20 buts inscrits.

Un bilan prolifique que le joueur de 24 ans qu'il tentera d'améliorer face à la Turquie et la Bulgarie en marge des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Il a en effet été appelé, sans surprise, par Willy Sagnol pour le mois de septembre. Une première trêve qui arrive très vite et une possibilité de briller avec son pays.

Un groupe E relevé

Georges Mikautadze retrouvera ses deux coéquipiers de la Ligue 1 : Khvicha Kvaratskhelia (PSG) et Giorgi Tsitaishvili (FC Metz). Sous les ordres de l'entraîneur français, l'équipe géorgienne est en phase ascendante ces dernières années. Mais après l'Euro en 2024, il lui reste du chemin pour obtenir sa place pour le Mondial à la fin de la saison.

Dans un groupe E épineux, avec l'Espagne, la Turquie et la Bulgarie, les Croisés tenteront d'obtenir les meilleurs résultats possibles afin d'atteindre l'une des deux premières places. Le premier gagnera sa place pour la compétition, tandis que le deuxième participera à un repêchage. La Géorgie accueillera les Turcs le 4 septembre avant de recevoir la sélection bulgare trois jours plus tard.