Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d'OL - Manchester United
Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d’OL – Manchester United (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Mercato : porte de sortie trouvée pour Akouokou ?

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Dans le viseur de Saragosse depuis plusieurs semaines, Paul Akouokou devrait rejoindre l'Espagne dans les prochaines heures. Le club espagnol, l'OL et le joueur auraient trouvé un accord pour un prêt avec prise en charge partielle du salaire.

    Il a joué le premier match de l'été avant de complètement disparaitre. Invité surprise du quart de finale de la Ligue Europa contre Manchester United, Paul Akouokou n'a finalement pas réussi à convaincre totalement Paulo Fonseca de lui faire une place dans son groupe sur le long terme. Non retenu pour le stage en Autriche, le milieu s'entraîne à part depuis un mois et demi, notamment avec la réserve de l'OL. Une situation embarrassante pour le club, qui aimerait se délester de son salaire. Seulement, en offrant un contrat jusqu'en 2027 à l'Ivoirien à l'été 2023, la direction alors en place s'est tirée une vraie balle dans le pied qui pèse aujourd'hui. Pas pressé de quitter le club, lui qui touche plus d'un million d'euros, Paul Akouokou fait jouer la montre.

    Une option obligatoire en cas de montée ?

    Seulement, ce petit jeu devrait prendre fin dans les prochaines heures, si l'on en croit la presse locale de SaragosseEl Periodico d'Aragon affirme en effet que toutes les parties ont trouvé un arrangement pour que le milieu rejoigne Saragosse en D2 espagnole pour cette nouvelle saison. Si l'OL espérait peut-être récupérer un chèque de quelques millions d'euros, l'accord tiendrait sur un prêt avec une prise en charge du club lyonnais sur le salaire du joueur, qui a déjà connu l'Espagne avec le Betis. Il se murmure que le club d'Aragon ne payera que 600 000 euros. À voir si cela se confirme, mais le média local avance également que l'OL aimerait inclure une obligation d'achat en cas de montée en Liga.

    7 commentaires
    1. Avatar
      Moddus25 - jeu 28 Août 25 à 7 h 33

      Qu'on le prête, même en prenant 100% de son salaire en charge : seul moyen d'être sur de ne pas le voir aligner en quart de finale de League Europa X)

      Signaler
    2. Avatar
      brad - jeu 28 Août 25 à 7 h 40

      Lisant le titre, je me suis dis ça y est MU l'achète.

      Signaler
    3. pascualinho
      pascualinho - jeu 28 Août 25 à 8 h 08

      Il a signé un contrat inespéré chez nous. Il en aura jamais un de ce montant donc il va pas le lâcher et il a raison.
      Par contre ceux qui ont fait signer un contrat de 4 ans à ce tocard ont qd mm une sacrée responsabilité...

      Signaler
    4. Altheos
      Altheos - jeu 28 Août 25 à 8 h 23

      Si les conditions de son départ sont celles évoquées dans l'article, il est fort probable que Paul soit de nouveau à l'OL l'année prochaine.
      On ne va pas faire la fine bouche, ne pas l'avoir dans l'effectif pour la saison est déjà en soi une excellente nouvelle.
      Ca évitera à Paulo de le titulariser lors du match clef de la saison 😉

      Signaler
    5. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - jeu 28 Août 25 à 8 h 34

      Si ils veulent on peut même leur donner les 600000€.😩

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - jeu 28 Août 25 à 8 h 43

        Ah bon?
        Si ta 600 000€ en trop Monark, je veux bien que tu me les prête, je te les rend l'an prochain après avoir garder les intérêts..

        Signaler
    6. Avatar
      BadGone91 - jeu 28 Août 25 à 8 h 51

      Je pense que le club est en grosse négo. Ça ne sert à rien de se précipiter pour le vendre, il ne coûte pas excessivement cher, et l'offre reçu est presque ridicule... Autant prendre le temps de négocier.

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut