OL - Mercato : porte de sortie trouvée pour Akouokou ?

Dans le viseur de Saragosse depuis plusieurs semaines, Paul Akouokou devrait rejoindre l'Espagne dans les prochaines heures. Le club espagnol, l'OL et le joueur auraient trouvé un accord pour un prêt avec prise en charge partielle du salaire.

Il a joué le premier match de l'été avant de complètement disparaitre. Invité surprise du quart de finale de la Ligue Europa contre Manchester United, Paul Akouokou n'a finalement pas réussi à convaincre totalement Paulo Fonseca de lui faire une place dans son groupe sur le long terme. Non retenu pour le stage en Autriche, le milieu s'entraîne à part depuis un mois et demi, notamment avec la réserve de l'OL. Une situation embarrassante pour le club, qui aimerait se délester de son salaire. Seulement, en offrant un contrat jusqu'en 2027 à l'Ivoirien à l'été 2023, la direction alors en place s'est tirée une vraie balle dans le pied qui pèse aujourd'hui. Pas pressé de quitter le club, lui qui touche plus d'un million d'euros, Paul Akouokou fait jouer la montre.

Une option obligatoire en cas de montée ?

Seulement, ce petit jeu devrait prendre fin dans les prochaines heures, si l'on en croit la presse locale de Saragosse. El Periodico d'Aragon affirme en effet que toutes les parties ont trouvé un arrangement pour que le milieu rejoigne Saragosse en D2 espagnole pour cette nouvelle saison. Si l'OL espérait peut-être récupérer un chèque de quelques millions d'euros, l'accord tiendrait sur un prêt avec une prise en charge du club lyonnais sur le salaire du joueur, qui a déjà connu l'Espagne avec le Betis. Il se murmure que le club d'Aragon ne payera que 600 000 euros. À voir si cela se confirme, mais le média local avance également que l'OL aimerait inclure une obligation d'achat en cas de montée en Liga.