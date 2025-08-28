Actualités
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

Molebe, Patouillet, Diawara... Les jeunes, autre dossier de la fin de mercato de l'OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Dans cette dernière ligne droite du mercato, tous les regards sont tournés du côté de Malick Fofana et, plus surprenant, Georges Mikautadze. Cependant, à côté de ces têtes d'affiche, la gestion des jeunes de l'Académie va occuper la fin du marché des transferts à l'OL.

    Les supporters se doutaient que cette dernière semaine de mercato allait sentir le souffre. Avec le dossier Malick Fofana, l'OL se préparait à être attaqué de toutes parts pour son jeune ailier. Avec cinq jours à tenir, tout peut encore se passer, même si le Belge ne partira pas pour partir. Seulement, ce dossier qui était tout en haut de la liste des potentiels partants entre Rhône et Saône a vu Georges Mikautadze s'inviter à la table. Une vraie surprise, tant l'attaquant et le club maintiennent depuis le début de l'été une farouche envie de poursuivre l'aventure ensemble. 

    Est-ce l'absence d'offres concrètes pour Fofana qui pousse à explorer d'autres dossiers ? Pour l'heure, Villarreal n'est pas passé à l'action pour le Géorgien, comme avancé par nos soins. Seulement, l'environnement lyonnais se serait bien passé d'un tel tracas supplémentaire. Car, s'ils sont secondaires par rapport à ces deux titulaires, d'autres joueurs sont sur le départ et cela concerne avant tout les jeunes issus de l'Académie.

    Des intérêts étrangers pour Laaziri

    Dans cette préparation estivale, une tendance claire s'est dégagée. Téo Barisic, qui a quand même commencé en réserve, Mathys De Carvalho, Khalis Merah et Alejandro Gomes Rodriguez font partie intégrante du projet de Paulo Fonseca. Pour certains, il faudra batailler pour se voir octroyer des minutes, mais le message a été plutôt direct de la part de la direction. Pour d'autres aussi, mais pas forcément dans le sens espéré par les principaux intéressés. Malgré un prêt concluant à Molenbeek, Achraf Laaziri n'a pas trouvé grâce aux yeux de l'entraîneur portugais.

    Doublé par Yacine Chaïb avant qu'il ne rejoigne lui aussi la Belgique pour cet exercice, le Marocain ne s'entraîne pas avec les pros. À l'image d'Islam Halifa qui a connu le même sort au début de l'été, l'OL cherche une porte de sortie au latéral gauche. Ce ne devrait pas être en France, mais bien à l'étranger, où certains clubs ont montré leur intérêt. Comme Halifa, cela ne remplira pas les caisses lyonnaises, mais un dénouement devrait avoir lieu d'ici à la fin du mercato.

    Patouillet, de potentiel numéro 1 à 4e dans la hiérarchie

    En sera-t-il de même pour Mathieu Patouillet ? Avec le départ de Lucas Perri, de nombreux suiveurs et supporters ont eu l'espoir de voir un gardien de la maison être de nouveau promu comme numéro 1. Seulement, les deux saisons réussies à Sochaux n'ont que très peu compté au moment de se projeter sur le nouveau gardien titulaire. En fin de contrat dans un an, Patouillet a reçu une offre de prolongation de l'OL, mais n'y a pour le moment pas répondu favorablement. Ayant eu des touches dans le Golfe qu'il a repoussées, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 n'est aujourd'hui même pas sur les feuilles de matchs chez les pros. Lassine Diarra lui a piqué cette place samedi dernier contre Metz et cela devrait en être de même ce dimanche contre l'OM. À 21 ans, l'avenir va s'écrire loin de l'OL pour Mathieu Patouillet.

    Molebe, le nouveau Martial ?

    Enfin, reste les cas d'Enzo Molebe et Mahamadou Diawara, les deux seuls jeunes capables d'apporter un peu de liquidité dans les caisses. Grand espoir de la génération 2007, le joueur offensif n'a pas passé le cap qu'un Khalis Merah a réussi en l'espace de quelques semaines. Pétri de talent, mais miné par les blessures, Molebe est à la croisée des chemins. À l'image de l'épisode Anthony Martial il y a dix ans, le Lyonnais pourrait servir de variable d'ajustement financier avec l'intérêt du FC Séville, soufflé par RMC. Entre six et neuf millions d'euros pour un joueur qui n'a jamais joué en Ligue 1, l'OL ne devrait pas faire la fine bouche vu la situation économique. 

    Pour Diawara, la situation est un peu similaire, avec un milieu bouché chez le leader du championnat et peu de perspectives de jeu. Seulement, à la différence de Molebe, ça ne se bouscule pas au portillon pour le moment. Le FC Copenhague n'est pas passé à l'action et si sortie il y a, le timing pousserait à un prêt, comme en janvier dernier. Pas forcément dans la stratégie financière lyonnaise. Pour le moment, tous sont encore des joueurs lyonnais. La réponse est de savoir pour combien de temps encore ?

    2 commentaires
    1. Avatar
      Tigone - jeu 28 Août 25 à 8 h 41

      Des transferts où les joueurs les moins performant partent!!!!
      C'est sûrement cela le vrai changement pour l'OL.

    2. Avatar
      BadGone91 - jeu 28 Août 25 à 8 h 44

      L'avenir d'un jeune se joue parfois à pas grand chose du tout. Je repense à Patouillet. Il s'est bléssé en début de prépa au pire moment. Il aurait peut-être pu se montrer et obtenir une place de N°1...

