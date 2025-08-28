Actualités
Mahdi Camara lors de Rennes - OM
Mahdi Camara lors de Rennes – OM (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Ligue 1 : suspendu deux matchs, Camara manquera Rennes - OL

  • par David Hernandez

    • Exclu dimanche dernier lors du derby breton Lorient - Rennes, Mahdi Camara a écopé de deux matchs de suspension. En plus du déplacement à Angers dimanche, le milieu rennais manquera la réception de l’OL après la trêve internationale.

    En ce début de saison, l’OL est plutôt bon élève au niveau des avertissements. Lors des deux premiers matchs, seuls Saël KumbediAbner et Adam Karabec ont récolté un carton jaune, tous contre le RC Lens lors de la 1re journée. Cela ne veut pas dire que la formation lyonnaise manque d’agressivité, mais elle le fait avec intelligence. On ne peut pas dire que ce soit le cas du Stade Rennais depuis la reprise de la Ligue 1. Après une victoire à dix contre onze contre l’OM pour lancer la saison, le club breton a coulé dans le derby à Lorient à cause notamment d’une double infériorité numérique. Christopher Woohet Mahdi Camara ont vu rouge dans les dix premières minutes de la rencontre, poussant Rennes à s’incliner largement (4-0).

    Trois rouges en deux matchs pour le club breton

    Trois jours après ce scénario catastrophe, les deux Rennais connaissent désormais leur sanction. Pour Wooh, l’absence se limitera au déplacement à Angers ce dimanche avec un seul match de suspension. Pour Camara en revanche, le retour sur les terrains ne se fera que pour le week-end du 21 septembre. En effet, l’ancien milieu des Verts a écopé de deux matchs de suspension. Il manquera donc la 3e journée, mais aussi la réception pas encore programmée de l’OL, prévue juste après la trêve internationale lors du week-end du 14 septembre.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Molebe, Patouillet, Diawara... Les jeunes, autre dossier de la fin de mercato de l'OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mahdi Camara lors de Rennes - OM
    Ligue 1 : suspendu deux matchs, Camara manquera Rennes - OL 08:45
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Molebe, Patouillet, Diawara... Les jeunes, autre dossier de la fin de mercato de l'OL 08:00
    Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d'OL - Manchester United
    OL - Mercato : porte de sortie trouvée pour Akouokou ? 07:30
    Georges Mikautadze buteur avec la Géorgie à l'Euro 2024
    Georges Mikautadze (OL) sélectionné avec la Géorgie 27/08/25
    Supporter de l'OL et atteint d'une maladie incurable, Tanguy va vivre un dernier rêve 27/08/25
    Les supporters lyonnais avant OL - OM
    OL - OM : plus de 50 000 supporters attendus pour le choc de dimanche 27/08/25
    Les U19 de l'OL contre ceux de Besançon
    OL Académie : pourquoi les résultats suivent moins ces dernières saisons 27/08/25
    Corentin Tolisso (OL) face à Atangana (Reims)
    France : Corentin Tolisso encore absent de la liste de Didier Deschamps 27/08/25
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze buteur lors d'OL - Reims (première de Fonseca au PARC OL)
    OL - Mercato : pas d'offre de Villarreal pour Mikautadze 27/08/25
    Ballon OL à l'entraînement
    Il y a 75 ans, l'OL disputait le premier match de son histoire 27/08/25
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Khalis Merah est-il prêt à démarrer en Ligue 1 ? 27/08/25
    Mercato : Gift Orban (ex-OL) finalement vers l'Italie 27/08/25
    TKYDG avec Amaury Barlet
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 25 août en podcast 27/08/25
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca remercie les supporters 27/08/25
    Georges Mikautadze buteur lors d'OL - FCSB
    OL : Georges Mikautadze, l'âme d'un leader ? 27/08/25
    Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
    OL : une défense en progrès au révélateur de l'OM 27/08/25
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL - Mercato : le FC Séville en pincerait pour Enzo Molebe 27/08/25
    Les supporters de l’OL ont retrouvé "un groupe qui vit bien" 27/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut