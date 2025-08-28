Ligue 1 : suspendu deux matchs, Camara manquera Rennes - OL

Exclu dimanche dernier lors du derby breton Lorient - Rennes, Mahdi Camara a écopé de deux matchs de suspension. En plus du déplacement à Angers dimanche, le milieu rennais manquera la réception de l’OL après la trêve internationale.

En ce début de saison, l’OL est plutôt bon élève au niveau des avertissements. Lors des deux premiers matchs, seuls Saël Kumbedi, Abner et Adam Karabec ont récolté un carton jaune, tous contre le RC Lens lors de la 1re journée. Cela ne veut pas dire que la formation lyonnaise manque d’agressivité, mais elle le fait avec intelligence. On ne peut pas dire que ce soit le cas du Stade Rennais depuis la reprise de la Ligue 1. Après une victoire à dix contre onze contre l’OM pour lancer la saison, le club breton a coulé dans le derby à Lorient à cause notamment d’une double infériorité numérique. Christopher Woohet Mahdi Camara ont vu rouge dans les dix premières minutes de la rencontre, poussant Rennes à s’incliner largement (4-0).

Trois rouges en deux matchs pour le club breton

Trois jours après ce scénario catastrophe, les deux Rennais connaissent désormais leur sanction. Pour Wooh, l’absence se limitera au déplacement à Angers ce dimanche avec un seul match de suspension. Pour Camara en revanche, le retour sur les terrains ne se fera que pour le week-end du 21 septembre. En effet, l’ancien milieu des Verts a écopé de deux matchs de suspension. Il manquera donc la 3e journée, mais aussi la réception pas encore programmée de l’OL, prévue juste après la trêve internationale lors du week-end du 14 septembre.