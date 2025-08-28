Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Montpellier
Corentin Tolisso lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Bleus : Deschamps assure être "attentif" à Tolisso

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Malgré sa très bonne saison dernière et deux matchs complets en août, Corentin Tolisso n’a pas encore eu les faveurs de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus assure pourtant garder un œil sur le capitaine de l’OL.

    Était-il devant sa télévision ce mercredi en début d’après-midi ou s’est-il fait une raison ? Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, Corentin Tolisso n’a toujours pas abandonné l’idée de faire son retour en Bleus. Retenu pour la dernière fois en 2021, le milieu a accumulé les blessures tandis que la concurrence a petit à petit posé sa patte dans le groupe français. Seulement, les performances de Tolisso ces derniers mois laissaient imaginer un potentiel retour en sélection, surtout au regard des prestations de ses concurrents. Mais, que ce soit en mars ou en juin dernier, le capitaine de l’OL n’avait pas eu les faveurs de Didier Deschamps, qui le connait plutôt bien.

    "Il y a beaucoup de monde"

    Rebelote ce mercredi avec une nouvelle absence de la liste des Bleus pour les qualifications pour la Coupe du monde 2026. Un choix qui en interpelle plus d’un, alors que Corentin Tolisso a retrouvé son niveau de 2017, tout en y ajoutant une pointe d’expérience supplémentaire. Pas suffisant pour convaincre le sélectionneur, qui a logiquement été question sur l’absence du Lyonnais. "Coco a fait une bonne saison, il est surtout dégagé de ses pépins physiques qui ne lui permettaient pas d’enchainer", a d’abord noté Didier Deschamps avant de se lancer dans des explications loin d’être claires, voire compréhensibles.

    "On le suit bien évidemment, même s’il a une position qui est un peu différente, qui est un peu plus haute et qu’il est performant avec son club… On est attentif, il n’est pas là, mais de par ce qu’il peut se passer, même si c’est un joueur qui a un vécu et une expérience, même si les années passent aussi, mais je suis déjà content pour lui qu’il soit performant comme il l’est… Qu’il ait envie de l’équipe de France, oui, ils en ont tous envie. Aujourd'hui, ce n’est pas le cas, après on verra. Mais il y a beaucoup de monde… parce que des joueurs qui ne sont pas là, vous allez peut-être m’en citer d’autres."

    Sous-entendu que les supporters lyonnais ne sont pas prêts de revoir Tolisso en Bleus ?

    4 commentaires
    1. RBV
      RBV - jeu 28 Août 25 à 9 h 46

      À part le Thuram de la Juve, les autres milieux de terrains sont quand même au moins aussi forts que Tolisso…
      Pas de Guendouzi, Deschamps n’a pas rajouté l’insulte à l’injure, c’est déjà ça…

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - jeu 28 Août 25 à 9 h 54

      Et puis on sait très bien que Deschamps ne prend pas les meilleurs joueurs à l'instant, mais qu'il essaye de créer un groupe en reprenant souvent les mêmes. Il faut arrêter de polémiquer à chaque rassemblement. Encore il n'aurait gagné aucun titre je veux bien, mais là on parle d'un entraineur qui nous a fait gagner une coupe du monde (et presque 2) il y a assez peu de temps !

      De toute façon il est en fin de cycle, en 2026 Zizou arrive et on aura un renouveau.

      Signaler
    3. Avatar
      Ahtmos - jeu 28 Août 25 à 9 h 56

      J'aimerai tellement qu'un journaliste lui demande:

      "Sélectionneriez-vous tolisso s'il jouait à l'OM ?"

      Ça me remplirait de joie.

      La sentence serait que deschamps boude ce journaliste jusqu'à sa mort évidemment.

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - jeu 28 Août 25 à 9 h 59

      Ferme TG dd , on sait que tu ne le prendras plus ( "même si c’est un joueur qui a un vécu et une expérience, même si les années passent aussi" ) , comme tu n'as jamais repris Alex , en lui préférant des pipes comme Kolo Muani .

      Signaler

