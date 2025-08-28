OL - Bleus : Deschamps assure être "attentif" à Tolisso

Malgré sa très bonne saison dernière et deux matchs complets en août, Corentin Tolisso n’a pas encore eu les faveurs de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus assure pourtant garder un œil sur le capitaine de l’OL.

Était-il devant sa télévision ce mercredi en début d’après-midi ou s’est-il fait une raison ? Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, Corentin Tolisso n’a toujours pas abandonné l’idée de faire son retour en Bleus. Retenu pour la dernière fois en 2021, le milieu a accumulé les blessures tandis que la concurrence a petit à petit posé sa patte dans le groupe français. Seulement, les performances de Tolisso ces derniers mois laissaient imaginer un potentiel retour en sélection, surtout au regard des prestations de ses concurrents. Mais, que ce soit en mars ou en juin dernier, le capitaine de l’OL n’avait pas eu les faveurs de Didier Deschamps, qui le connait plutôt bien.

"Il y a beaucoup de monde"

Rebelote ce mercredi avec une nouvelle absence de la liste des Bleus pour les qualifications pour la Coupe du monde 2026. Un choix qui en interpelle plus d’un, alors que Corentin Tolisso a retrouvé son niveau de 2017, tout en y ajoutant une pointe d’expérience supplémentaire. Pas suffisant pour convaincre le sélectionneur, qui a logiquement été question sur l’absence du Lyonnais. "Coco a fait une bonne saison, il est surtout dégagé de ses pépins physiques qui ne lui permettaient pas d’enchainer", a d’abord noté Didier Deschamps avant de se lancer dans des explications loin d’être claires, voire compréhensibles.

"On le suit bien évidemment, même s’il a une position qui est un peu différente, qui est un peu plus haute et qu’il est performant avec son club… On est attentif, il n’est pas là, mais de par ce qu’il peut se passer, même si c’est un joueur qui a un vécu et une expérience, même si les années passent aussi, mais je suis déjà content pour lui qu’il soit performant comme il l’est… Qu’il ait envie de l’équipe de France, oui, ils en ont tous envie. Aujourd'hui, ce n’est pas le cas, après on verra. Mais il y a beaucoup de monde… parce que des joueurs qui ne sont pas là, vous allez peut-être m’en citer d’autres."

Sous-entendu que les supporters lyonnais ne sont pas prêts de revoir Tolisso en Bleus ?