Maccabi Tel-Aviv - OL : nouvelle chance pour Satriano ?

Paulo Fonseca a levé le voile sur quelques interrogations pour le match de ce jeudi face au Maccabi Tel-Aviv. Devant, Martin Satriano devrait enchaîner comme avant-centre.

Il n'est pas du genre à faire des mystères sur ses compositions d'équipe. Si la question lui est posée, il est très fréquent que Paulo Fonseca donne des indications sur ses choix. Mercredi, avant d'affronter Maccabi Tel-Aviv ce 27 novembre (21 heures), le Portugais a notamment officialisé deux titularisations.

On sait par exemple que Dominik Greif sera remplacé par Rémy Descamps dans les cages. Un moyen de faire souffler le gardien numéro 1, mais aussi de redonner du temps de jeu à son concurrent, "qui le mérite", a souligné le coach. Derrière, Tanner Tessmann prend la place de Clinton Mata, forfait.

Tagliafico et Morton de retour

Pour le reste, l'ancien technicien du LOSC veut aligner "la meilleure formation possible". Nous devrions donc retrouver Ainsley Maitland-Niles, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico sur les autres postes défensifs. L'Argentin est de retour après sa suspension en Ligue 1, tout comme Tyler Morton. Deux éléments qui feront sûrement du bien au groupe. L'Anglais retrouvera une place dans l'entrejeu, aux côtés probablement de Mathys de Carvalho.

Dans le secteur offensif en délicatesse ces dernières semaines, sauf paradoxalement contre le PSG, nous pourrions retrouver Adam Karabec, Corentin Tolisso et Afonso Moreira. Un trio en soutien de l'avant-centre qui devrait être Martin Satriano. Pas en réussite ni en confiance actuellement, l'Uruguayen se verrait offrir une nouvelle chance dans cette compétition où il a jusqu'ici inscrit son seul but avec l'OL.

Le 11 probable de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico - de Carvalho, Morton - Karabec, Tolisso, Moreira - Satriano