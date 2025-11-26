Actualités
Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
Tanner Tessmann lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Maccabi Tel Aviv - OL : Tessmann en défense centrale, Descamps dans le but

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans un souci de récupération par rapport aux pépins d’Auxerre, Paulo Fonseca va faire quelques changements dans son onze. Tanner Tessmann va continuer en défense centrale à la place de Clinton Mata. Rémy Descamps va, de son côté, retrouver une place de titulaire dans le but de l'OL.

    L’effectif est moins décimé que dimanche dernier à Auxerre, mais quand même. Avec Tyler Morton et Nicolas Tagliafico de retour, Paulo Fonseca récupère deux joueurs cadres pour le déplacement en Serbie. Au moment d’affronter le Maccabi Tel Aviv, ces deux renforts ne seront pas de trop pour assurer une assise défensive qui a perdu Clinton Mata il y a quelques jours. Touché derrière la cuisse, l’Angolais n’a pas fait le déplacement en Ligue Europa et est en récupération.

    Présent en conférence de presse ce mercredi soir, Paulo Fonseca espère pouvoir compter sur son défenseur "pour les matchs de Ligue 1", à savoir Nantes dès ce dimanche (20h45) et Lorient une semaine plus tard. Pour compenser son absence, l’entraîneur portugais n’a pas pléthore de solutions. Avec Moussa Niakhaté "comme seul central de métier", Fonseca va bricoler. Comme pendant une demi-heure à Auxerre, Tanner Tessmann occupera ce rôle aux côtés du Sénégalais, comme l’a confirmé son coach.

    "Rémy (Descamps) mérite de jouer"

    Pas de Téo Barišić donc pour un onze qui "sera la meilleure équipe possible. Je ne pense qu’à ce match qui peut nous faire avancer dans la compétition." L’expérience Tessmann n’a pas été la seule annonce de Paulo Fonseca du côté de Novi Sad. Touché au genou en Ligue 1, Dominik Greif va pouvoir souffler pour récupérer et se remettre à 100%. Même s’il a participé normalement à la séance de ce mercredi, le Slovaque va laisser sa place à Rémy Descamps dans le but face au Maccabi Tel Aviv. "C’est une bonne opportunité de faire jouer Rémy. Et je ne dis pas ça en disant que ce sera facile parce que ce sera un match difficile, mais car il mérite de jouer et cela fera souffler Dominik." De la gestion donc, ce qui n'est pas du luxe par les temps qui courent.

    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - mer 26 Nov 25 à 20 h 45

      Ah bah c’est pas con ça ! Mais c’est vraiment de la bricole permanente en ce moment cette équipe…ça peut vraiment pas continuer comme ça…

      Signaler

    derniers commentaires
