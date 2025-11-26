OL : Louis-Jean suspendu deux matchs, Maciel absent à Lorient

Passés devant la commission de discipline ce mercredi, Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel connaissent leur sanction. Le directeur technique de l'OL est privé de toutes fonctions officielles pendant deux matchs. Jorge Maciel manquera le déplacement à Lorient et sera bien présent contre Nantes.
L'OL aura bien un coach sur son banc dimanche soir face au FC Nantes. La venue des Canaris sera le dernier match de Paulo Fonseca passé en tribune de presse suite à sa suspension de neuf mois prononcée en mars dernier. La question était donc de savoir si Jorge Maciel allait pouvoir assurer son dernier interim ou non. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur adjoint passait devant la commission de discipline ce mercredi suite à ses propos tenus après OL - PSG. Le Portugais sera bien présent sur le banc dimanche soir, mais devra malgré tout purger un match de suspension. La commission a prononcé un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles, à compter du 2 décembre. Maciel manquera donc le déplacement à Lorient, quand Fonseca fera son retour.
Louis-Jean de retour aux affaires en 2026
L'adjoint n'est pas le seul à devoir plaider sa défense ce mercredi soir. Matthieu Louis-Jean était également convoqué pour se justifier sur ses propos tenus envers l'arbitrage de Benoit Bastien, toujours durant cet OL - PSG. La défense du directeur technique ne l'a pas exempt de sanction. Il devra purger deux matchs de suspension ferme, dont un match par révocation du sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. Ce sera à Lorient puis contre Le Havre pour le dernier match de Ligue 1 de l'année 2025.
En parlant de suspendu….
Sarkozy qui se pavane au parc des princes…😳🙄
Le mec reconnu coupable de corruption de magistrats. Coupable d’avoir truqué ses frais de campagne avec Bigmalion, designé coupable (appel en cours certes mais quand même !) d’association de malfaiteurs…..ayant directement impliqué la mort des passagers du DC10….Il a même plaidé avec un bracelet électronique !
Mais tout va bien il a fait 15 jours de prison et se mange des petits fours en loge…
😡🤬
Il y a des victimes bordel!
En plus comme défense le mec s’attaque à la probité des journalistes et des juges. Soit deux piliers de la république….Ce type est un pu.tain d’énorme facho !
On peut pas laisser faire ça ça va très mal finir!
Les Qataris faut arrêter la blague maintenant ça suffit ! 🤬
Olivier Létang n'avait pris qu'un seul match pour des propos beaucoup plus véhéments. MLJ c'est deux, la commission de discipline toujours aussi cohérante dans sa volonté de taper plus fort sur les lyonnais.