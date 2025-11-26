OL : Louis-Jean suspendu deux matchs, Maciel absent à Lorient

Passés devant la commission de discipline ce mercredi, Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel connaissent leur sanction. Le directeur technique de l'OL est privé de toutes fonctions officielles pendant deux matchs. Jorge Maciel manquera le déplacement à Lorient et sera bien présent contre Nantes.

L'OL aura bien un coach sur son banc dimanche soir face au FC Nantes. La venue des Canaris sera le dernier match de Paulo Fonseca passé en tribune de presse suite à sa suspension de neuf mois prononcée en mars dernier. La question était donc de savoir si Jorge Maciel allait pouvoir assurer son dernier interim ou non. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur adjoint passait devant la commission de discipline ce mercredi suite à ses propos tenus après OL - PSG. Le Portugais sera bien présent sur le banc dimanche soir, mais devra malgré tout purger un match de suspension. La commission a prononcé un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles, à compter du 2 décembre. Maciel manquera donc le déplacement à Lorient, quand Fonseca fera son retour.

Louis-Jean de retour aux affaires en 2026

L'adjoint n'est pas le seul à devoir plaider sa défense ce mercredi soir. Matthieu Louis-Jean était également convoqué pour se justifier sur ses propos tenus envers l'arbitrage de Benoit Bastien, toujours durant cet OL - PSG. La défense du directeur technique ne l'a pas exempt de sanction. Il devra purger deux matchs de suspension ferme, dont un match par révocation du sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. Ce sera à Lorient puis contre Le Havre pour le dernier match de Ligue 1 de l'année 2025.