OL - Nantes : un flocage spécial pour les 75 ans du club

En plus du maillot anniversaire déjà porté contre Angers la saison passée, les joueurs de l’OL arboreront un flocage spécial dimanche contre Nantes. On y retrouvera les différents logos du club.

Il y a un match européen à jouer ce jeudi soir (21h) et il est d’une importance vitale pour relancer une dynamique positive. Néanmoins, beaucoup ont déjà les yeux rivés vers ce dimanche 30 novembre et pour cause. L’OL a choisi cette date pour le deuxième temps des festivités de 75 ans du club. Après Angers pour le dernier match de la saison passée, la venue du FC Nantes (20h45) permettra de célébrer ce cap anniversaire.

Un flocage bleu rehaussé d’or, inspiré des logos emblématiques

Les coéquipiers de Corentin Tolisso reporteront la tunique collector reprenant un logo spécial. Le maillot avait déjà été porté il y a six mois et aura le droit à une petite nouveauté. Pour la venue des Canaris et après le match de l’OL Légendes contre Parme au GOLTC (16h), les Lyonnais disposeront d’un flocage collector dans le dos de leur tunique. Un flocage bleu rehaussé d’or, inspiré des logos jalonnant les 75 ans du club ainsi que des symboles emblématiques.