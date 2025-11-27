Actualités
Denny Gropper, joueur du Maccabi Tel Aviv (@DR]

Le Maccabi Tel-Aviv face à l'OL avec la majorité de ses titulaires

  • par Gwendal Chabas

    • Contrairement à l'OL, le Maccabi Tel-Aviv pourra compter sur une grande partie de ses forces vives ce jeudi. Seuls deux blessés sont à signaler, dont le défenseur central titulaire.

    Heureusement que Nicolas Tagliafico et Tyler Morton reviennent dans le groupe en Ligue Europa. Dans le cas contraire, l'effectif lyonnais aurait paru bien court, même pour défier le 34e de la phase de classement de la Ligue Europa. Ce jeudi, l'OL affronte le Maccabi Tel-Aviv (21 heures) sans sept joueurs blessés ou non qualifiés (Hateboer, Mata, Kluivert, Mangala, Nuamah, Ghezzal et Fofana). Son adversaire, lui, est pratiquement au complet.

    L'entraîneur serbe de la formation israélienne, qui jouera chez lui à l'occasion de ce match, déplore deux absents. Son défenseur central titulaire, Mohamed Camara, fera défaut pour cette rencontre. Il est sur le flanc depuis trois semaines après avoir disputé 15 minutes de la rencontre face à Aston Villa le 6 novembre (2-0).

    Dor Peretz, capitaine et meilleur buteur

    Autre forfait, celui du latéral gauche remplaçant, Denny Gropper. Le footballeur de 26 ans a subi une rupture du ligament croisé antérieur à l'entraînement cette semaine. Il devra se faire opérer et ne retrouvera pas les terrains avant plusieurs mois.

    Pour les Rhodaniens, il faudra particulièrement se méfier du capitaine, Dor Peretz. Depuis sa position au milieu de terrain, il est le meilleur buteur des Telaviviens (8 réalisations). L'ailier Osher Davida (quatre passes décisives) et l'avant-centre Elad Madmon (quatre buts) représenteront les autres principales menaces.

    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL : Louis-Jean suspendu deux matchs, Maciel absent à Lorient

