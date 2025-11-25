Le Maccabi Tel-Aviv s'est un peu rassuré avant d'affronter l'OL

Contrairement à l'OL, le Maccabi Tel-Aviv n'a pas eu de match officiel après la trêve internationale. Mais les Israéliens ont tout de même gagné une rencontre amicale.

Le championnat d'Israël n'a pas repris cette semaine après la trêve internationale. Au contraire de leur futur adversaire lyonnais, le Maccabi Tel-Aviv n'a pas pu se jauger "à balles réelles" avant de défier l'OL jeudi en Ligue Europa (21 heures). Mais après le très lourd revers concédé face au Beitar Jérusalem le 9 novembre dernier (2-6), il a pu retrouver un peu de confiance au cours d'un match amical.

Les internationaux étaient au repos

Samedi, les Telaviviens affrontaient l'Hapoel Petah Tikva, premier de deuxième division. Une confrontation qu'ils ont gagnée 2 à 1 grâce à des buts d'Ilay Ben Simon et Ben Lederman. L'entraîneur, Zarko Lazetic, a néanmoins fait sans plusieurs joueurs, puisque les internationaux, au nombre de huit, étaient exemptés de ce duel afin de profiter d'un peu de repos.

Actuellement, le Maccabi Tel-Aviv est deuxième de la Ligat ha'Al, derrière l'Hapoël Beer-Sheva. Il est cependant en difficulté en coupe d'Europe, car il a perdu trois de ses quatre premières sorties dans la compétition. Il pointe au 34e rang, juste devant Nice, avec un point. Précisons que cette rencontre, la cinquième pour les Rhodaniens face à une formation israélienne, se jouera dans le nord de la Serbie, à Bačka Topola.