OL Lyonnes : le calendrier des internationales

Alice Sombath avec la France contre l’Angleterre (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

19 joueuses de l'OL Lyonnes sont à présent avec leur sélection respective entre la fin novembre et début décembre. Le forfait de Marie-Antoinette Katoto a légèrement réduit ce contingent.

Lundi, la Fédération française de football a annoncé que Marie-Antoinette Katoto ne participerait pas au rassemblement des Bleues. Malgré ce forfait, Jonatan Giráldez a vu 19 de ses joueuses partir avec leur sélection respective. Il ne restera donc plus grand monde à Décine pendant cette trêve internationale qui promet quelques belles affiches.

Selma Bacha, Alice Sombath et Kadidiatou Diani (France)

Petit finale de la Ligue des nations

France - Suède (28/11) et Suède - France (02/12)

Inès Benyahia et Vicki Becho (France U23)

Deux duels de préparation face aux Pays-Bas (27/11) et l'Allemagne (01/12)

Jule Brand (Allemagne)

Finale de la Ligue des nations

Allemagne - Espagne (28/11) et Espagne - Allemagne (02/12)

Elma Junttila Nelhage (Suède)

Sofie Svava (Danemark)

Stage en Espagne et match amical contre la Norvège le 1er décembre

Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège)

Stage en Espagne et matchs amicaux contre le Brésil (28/11) et le Danemark (01/12)

Damaris Egurrola (Pays-Bas)

Oppositions face au Portugal (28/11) et la Corée du Sud (02/12)

Tarciane (Brésil)

Ira en Espagne affronter la Norvège (28/11) et au Portugal (02/12)

Christiane Endler (Chili)

Ligue des nations de la CONMEBOL

Pérou - Chili (28/11) et Chili - Paraguay (02/12)

Lily Yohannes et Lindsey Heaps (États-Unis)

Rassemblement aux USA et deux matchs face à l'Italie (29/11 et 02/12)

Ashley Lawrence (Canada)

Duels au Japon les 29 novembre et 2 décembre

Teagan Micah (Australie)

Double confrontation face à la Nouvelle-Zélande (28/11 et 02/12)

Melchie Dumornay (Haïti)

Qualifications pour le championnat CONCACAF

Belize - Haïti (01/12)

Tabitha Chawinga (Malawi)

Tournoi amical des Trois Nations