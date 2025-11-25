Actualités
Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
Alice Sombath avec la France contre l’Angleterre (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

OL Lyonnes : le calendrier des internationales

  • par Gwendal Chabas

    • 19 joueuses de l'OL Lyonnes sont à présent avec leur sélection respective entre la fin novembre et début décembre. Le forfait de Marie-Antoinette Katoto a légèrement réduit ce contingent.

    Lundi, la Fédération française de football a annoncé que Marie-Antoinette Katoto ne participerait pas au rassemblement des Bleues. Malgré ce forfait, Jonatan Giráldez a vu 19 de ses joueuses partir avec leur sélection respective. Il ne restera donc plus grand monde à Décine pendant cette trêve internationale qui promet quelques belles affiches.

    Selma Bacha, Alice Sombath et Kadidiatou Diani (France)

    Petit finale de la Ligue des nations

    • France - Suède (28/11) et Suède - France (02/12)

    Inès Benyahia et Vicki Becho (France U23)

    Deux duels de préparation face aux Pays-Bas (27/11) et l'Allemagne (01/12)

    Jule Brand (Allemagne)

    Finale de la Ligue des nations

    • Allemagne - Espagne (28/11) et Espagne - Allemagne (02/12)

    Elma Junttila Nelhage (Suède)

    Petite finale de la Ligue des nations

    • France - Suède (28/11) et Suède - France (02/12)

    Sofie Svava (Danemark)

    • Stage en Espagne et match amical contre la Norvège le 1er décembre

    Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège)

    • Stage en Espagne et matchs amicaux contre le Brésil (28/11) et le Danemark (01/12)

    Damaris Egurrola (Pays-Bas)

    • Oppositions face au Portugal (28/11) et la Corée du Sud (02/12)

    Tarciane (Brésil)

    • Ira en Espagne affronter la Norvège (28/11) et au Portugal (02/12)

    Christiane Endler (Chili)

    Ligue des nations de la CONMEBOL

    • Pérou - Chili (28/11) et Chili - Paraguay (02/12)

    Lily Yohannes et Lindsey Heaps (États-Unis)

    • Rassemblement aux USA et deux matchs face à l'Italie (29/11 et 02/12)

    Ashley Lawrence (Canada)

    • Duels au Japon les 29 novembre et 2 décembre

    Teagan Micah (Australie)

    • Double confrontation face à la Nouvelle-Zélande (28/11 et 02/12)

    Melchie Dumornay (Haïti)

    Qualifications pour le championnat CONCACAF

    • Belize - Haïti (01/12)

    Tabitha Chawinga (Malawi)

    Tournoi amical des Trois Nations

    • Malawi - Zimbabwe (28/11) et Malawi - Zambie (30/11)
    à lire également
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes - France : Marie-Antoinette Katato blessée à la cuisse

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le Maccabi Tel-Aviv s'est un peu rassuré avant d'affronter l'OL 14:20
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : le calendrier des internationales 13:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : toujours pas pour l'OL après la trêve internationale 12:40
    Ligue Europa : des arbitres estoniens pour Maccabi Tel-Aviv - OL 11:50
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Pourquoi l'OL a pris l'avion pour aller à Auxerre 11:00
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes - France : Marie-Antoinette Katato blessée à la cuisse 10:10
    Abdelatif Kherradji au sifflet d'OL - Nantes dimanche soir 09:25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL : de jeunes Lyonnais trop timorés ? 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    Morton, Tagliafico... des retours qui vont faire du bien à l'OL 08:00
    Louis Leroux, milieu du FC Nantes
    Nantes acte déjà un forfait pour le déplacement contre l’OL 07:30
    Vignette TKYDG 24 11 2025
    L’OL a touché ses limites à Auxerre, les jeunes lancés trop tôt ? 24/11/25
    Sidney Govou en septembre 2021
    Govou (ex-OL) révèle avoir failli être amputé 24/11/25
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    À Auxerre, Fonseca (OL) a vécu son 100e match en Ligue 1 24/11/25
    Damien Della Santa, nouvel adjoint de Pierre Sage à l'OL
    Arrivé sous Pierre Sage, Damien Della Santa quitte l’OL 24/11/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines renversent Dijon (3-6) 24/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : Maciel s’explique sur le choix Hamdani 24/11/25
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL (0-0) : Greif, une première sur penalty depuis 1997 24/11/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : quatre entraînements et du repos pour celles restées à Décines 24/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut