OL Lyonnes : le calendrier des internationales

19 joueuses de l'OL Lyonnes sont à présent avec leur sélection respective entre la fin novembre et début décembre. Le forfait de Marie-Antoinette Katoto a légèrement réduit ce contingent.
Lundi, la Fédération française de football a annoncé que Marie-Antoinette Katoto ne participerait pas au rassemblement des Bleues. Malgré ce forfait, Jonatan Giráldez a vu 19 de ses joueuses partir avec leur sélection respective. Il ne restera donc plus grand monde à Décine pendant cette trêve internationale qui promet quelques belles affiches.
Selma Bacha, Alice Sombath et Kadidiatou Diani (France)
Petit finale de la Ligue des nations
- France - Suède (28/11) et Suède - France (02/12)
Inès Benyahia et Vicki Becho (France U23)
Deux duels de préparation face aux Pays-Bas (27/11) et l'Allemagne (01/12)
Jule Brand (Allemagne)
Finale de la Ligue des nations
- Allemagne - Espagne (28/11) et Espagne - Allemagne (02/12)
Elma Junttila Nelhage (Suède)
Petite finale de la Ligue des nations
- France - Suède (28/11) et Suède - France (02/12)
Sofie Svava (Danemark)
- Stage en Espagne et match amical contre la Norvège le 1er décembre
Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège)
- Stage en Espagne et matchs amicaux contre le Brésil (28/11) et le Danemark (01/12)
Damaris Egurrola (Pays-Bas)
- Oppositions face au Portugal (28/11) et la Corée du Sud (02/12)
Tarciane (Brésil)
- Ira en Espagne affronter la Norvège (28/11) et au Portugal (02/12)
Christiane Endler (Chili)
Ligue des nations de la CONMEBOL
- Pérou - Chili (28/11) et Chili - Paraguay (02/12)
Lily Yohannes et Lindsey Heaps (États-Unis)
- Rassemblement aux USA et deux matchs face à l'Italie (29/11 et 02/12)
Ashley Lawrence (Canada)
- Duels au Japon les 29 novembre et 2 décembre
Teagan Micah (Australie)
- Double confrontation face à la Nouvelle-Zélande (28/11 et 02/12)
Melchie Dumornay (Haïti)
Qualifications pour le championnat CONCACAF
- Belize - Haïti (01/12)
Tabitha Chawinga (Malawi)
Tournoi amical des Trois Nations
- Malawi - Zimbabwe (28/11) et Malawi - Zambie (30/11)