OL Lyonnes - France : Marie-Antoinette Katato blessée à la cuisse

Suite au match face à Strasbourg samedi, Marie-Antoinette Katoto est touchée à l’ischio-jambier. L'attaquante ne participera pas au rassemblement de l'équipe de France.

Nous retrouverons finalement trois Lyonnaises avec la France sur ce rassemblement de novembre-décembre. La quatrième joueuse de l'OL Lyonnes attendue, Marie-Antoinette Katoto, doit déclarer forfait. Lundi soir, la Fédération française de football a officialisé la nouvelle dans un communiqué.

L'avant-centre s'est blessée samedi lors de la réception de Strasbourg (5-0). Titulaire, elle est sortie à la demi-heure de jeu, remplacée par Ada Hegerberg. La FFF a expliqué que l'ancienne Parisienne souffrait de la cuisse, à l’ischio-jambier gauche. Elle est venue faire constater ce pépin physique à Clairefontaine en début de semaine.

Encore un pépin à la cuisse, mais pas la même jambe

Rappelons que l'attaquante avait déjà connu un problème similaire, mais à la jambe droite, fin octobre. Elle s'était blessée l'ischio-jambier contre l'Allemagne et avait manqué les rencontres face au Paris FC (1-0) et à Montpellier (1-5). De retour contre Wolfsburg (3-1), elle a participé au deux affiches suivantes, sans dépasser les 30 minutes de temps de jeu néanmoins.

Marie-Antoinette Katoto ne sera pas remplacée chez les Bleues. Reste donc ses coéquipières Selma Bacha, Alice Sombath et Kadidiatou Diani. Elles défieront la Suède vendredi et mardi 2 décembre dans le cadre de la petite finale de la Ligue des nations.