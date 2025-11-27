Pour l'OL, une mauvaise spirale à casser face au Maccabi Tel-Aviv

Englué dans une série de cinq matchs sans succès, l'OL a besoin de retrouver un peu de baume au cœur face au Maccabi Tel-Aviv. Une mission dans ses cordes, mais...

Mercredi, il était un peu question de thérapie à la TSC Arena de Bačka Topola. C'est dans cet antre que l'OL défiera le Maccabi Tel-Aviv ce jeudi à 21 heures. Lors de cette affiche de la 5e journée de Ligue Europa, il tentera de mettre un terme à sa spirale de cinq duels sans succès. Il ne s'est plus imposé depuis le 26 octobre contre Strasbourg (2-1), et la dynamique du début de saison semble aujourd'hui bien loin.

Certes, certaines circonstances ont joué contre les Lyonnais au cours de cette période. Ils se sont par exemple déplacés à quatre reprises sur ces cinq parties, ont perdu leur facteur X Malick Fofana ou encore écopé de trois exclusions. Mais de l'autre côté, on voit clairement que la machine est grippée, et que même face à la lanterne rouge de Ligue 1, Auxerre (0-0), cela devient difficile.

Paulo Fonseca retient le contexte autour de l'OL

Un mot que ne veut pas utiliser Paulo Fonseca pour qualifier la phase actuellement traversée. "Ça, c'est pour les personnes qui vivent la guerre", a-t-il glissé, avant de détailler. "Je ne suis pas d'accord avec ça. Je sais bien que nous avons une série de sorties sans victoire, mais nous devons prendre en considération le contexte, a-t-il rappelé. On a subi des cartons rouges dans trois rencontres, on a affronté le PSG, mais aussi le Betis avec de jeunes joueurs, on a effectué des changements. C'est vrai que l'on doit gagner, sauf qu'on doit composer avec les nombreuses blessures et les suspensions, sans oublier qu'on manque de solutions."

Deux buts inscrits sur les quatre derniers matchs

Des explications entendables évidemment. Néanmoins, il faut bien trouver un moyen de s'en sortir. Offensivement surtout, les Rhodaniens sont en panne. Ils ont inscrit deux buts sur les quatre derniers matchs. "Cela dépend de plusieurs choses, mais on doit déjà être plus efficaces dans la surface et prendre de meilleures décisions près dans la zone de vérité. On se crée des occasions lorsque nous sommes dans la surface, mais on ne parvient pas toujours à conclure. C'est l'aspect le plus essentiel, et ça nous aiderait énormément, a constaté Adam Karabec. Il y a beaucoup d’aspects à améliorer, mais on travaille pour ça et on espère que ça ira mieux dès jeudi."

Son entraîneur fait lui un constat plus général. "Je pense que l'équipe a fait de bonnes choses. Il est vrai que nous devons progresser, mais il faut observer la situation autour. Pour se relancer, nous devons beaucoup travailler, trouver des options avec les éléments disponibles et attendre que les garçons à l'infirmerie reviennent", a-t-il énuméré.

L'OL veut rester positif

Maintenant, le maître-mot mercredi était aussi "positivité" puisque Paulo Fonseca ne voit pas "un groupe avec des difficultés mentales. L'entraînement de mercredi était très bon. Les joueurs ont conscience de la période que l'on traverse, mais tout le monde dans le club est convaincu que ça va changer. Le groupe est confiant, mentalement fort et motivé. Gagner sera naturellement positif et apportera de bonnes sensations. Les gars m’ont dit cette semaine que nous devons continuer."

Un discours dans la continuité de celui tenu par Adam Karabec. "En cas de victoire demain (jeudi), cela nous donnera du courage et de la confiance pour la suite de la saison." Il faut donc espérer pour l'exercice 2025-2026 de l'OL qu'il retrouvera un peu de sa recette estivale lors de ce voyage en Serbie.