Maccabi Tel-Aviv - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 5e journée de Ligue Europa entre le Maccabi Tel-Aviv et l'OL.

Avant-match

Trois nuls, deux défaites, deux buts marqués sur les quatre dernières sorties... Le bilan de l'OL récemment n'est pas bon. Si Paulo Fonseca veut rester positif et met en avant les circonstances atténuantes pour son équipe, force est de constater qu'elle n'avance plus. Blessures, suspensions, matchs à l'extérieur... Les explications existent. Mais face Maccabi Tel-Aviv, 34e de Ligue Europa, Corentin Tolisso et ses coéquipiers seront soumis à une certaine pression. Ils ont en effet besoin de retrouver le chemin de la victoire au plus vite, car le calendrier qui les attend est sur le papier favorable.

Mais ce ne sera pas simple contre le deuxième du championnat israélien, notamment en raison des nombreuses absences. L'Olympique lyonnais va bricoler, avec Tanner Tessman en défense centrale. Il composera sans sept éléments blessés ou non inscrits en coupe d'Europe. En face, son adversaire sera quasiment au complet.

À quelle heure se joue Maccabi Tel-Aviv - OL ?

L'arbitre estonien, Kristo Tohver, donnera le coup d'envoi de cette affiche de la 5e journée de Ligue Europa à 21 heures. Ce sera une première pour lui, puisqu'il n'a jamais dirigé de rencontre des Rhodaniens jusqu'à présent.

Sur quelle chaîne voir Maccabi Tel-Aviv - OL ?

Comme pour toutes les parties de Ligue Europa jusqu'à présent, il faudra se brancher sur Canal + Foot pour regarder cette confrontation. Aux commentaires, nous retrouverons Théo Douet et Albert Riera, ancien joueur professionnel et entraîneur des Girondins de Bordeaux. Margot Dumont sera en bord terrain.