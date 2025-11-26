Actualités
Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
Ruben Kluivert lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : encore une dizaine de jours d’absence pour Kluivert

  • par David Hernandez

    • Touché à la cheville durant la trêve internationale, Ruben Kluivert a retiré la botte qui lui permettait de se déplacer. Toujours avec des béquilles, le Néerlandais ne devrait pas revenir avant le déplacement de l'OL à Lorient.

    C’est un pépin physique dont Paulo Fonseca se serait bien passé. À court, mais surtout sur le moyen terme. Alors que la trêve internationale n’avait pas fait de dégâts chez les internationaux de l’OL, c’est finalement à Décines que les pépins physiques ont eu lieu. Rachid Ghezzal a été touché à l’ischio juste avant le déplacement à Auxerre tandis que Ruben Kluivert a eu la mauvaise surprise de se faire durement mal à la cheville. Une grosse entorse qui a imposé le port d’une botte comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais et qui lui a ainsi fait louper le déplacement à Auxerre dimanche dernier et celui en Serbie ce mercredi.

    Un seul match avant les départs de Niakhaté et Mata ?

    S’il a retiré cet équipement médical depuis quelques jours, Kluivert n’est pas encore de retour à la compétition. Toujours en soins au sein du GOLTC, il va manquer la réception de Nantes dimanche (20h45). Dans l’environnement lyonnais, on table sur encore une dizaine de jours de convalescence, avec donc une infime chance de le voir présent à Lorient le 7 décembre (20h45). Pas la meilleure des choses alors que l’OL va devoir composer sans Clinton Mata et Moussa Niakhaté à compter du match contre Le Havre le dimanche 14 (15h). Il n’y aura qu’un seul match avant, celui de Ligue Europa contre Go Ahead Eagles, le jeudi 11 décembre, pour retrouver un minimum de rythme.

