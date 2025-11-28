Actualités
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Contre le Maccabi Tel Aviv, Tolisso (OL) s’offre un premier triplé en carrière

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Auteur de la moitié des buts de l’OL jeudi en Serbie, Corentin Tolisso a été le grand monsieur lyonnais contre le Maccabi Tel Aviv. À 31 ans, le milieu a signé le premier triplé de sa carrière.

    L’adversaire avait le niveau d’une équipe de Ligue 2, mais cela restera dans le livre de son histoire. Jeudi soir, à la TSC Arena, Corentin Tolisso s’est payé le luxe d’inscrire trois buts contre le Maccabi Tel Aviv. Trois réalisations qui ont scellé la victoire de l’OL (0-6) face à la formation israélienne qui n’avait pas grand-chose à proposer pour cette cinquième journée de Ligue Europa. En inscrivant la moitié des buts de son équipe en Serbie, Tolisso a mis fin à un objectif qu’il recherchait depuis tant d'années : celui d’inscrire un triplé.

    Pour un milieu de son profil, ce n’est pas forcément quelque chose qui arrive tous les jours et le capitaine lyonnais a donc dû attendre d’avoir 31 ans pour y parvenir. "Hier (mercredi), on était avec les kinés, on regardait le match de Paris, et quand Vitinha a marqué ses trois buts, je leur ai dit que mon rêve c’était de mettre au moins une fois un triplé, a-t-il avoué à nos confrères présents sur place. Pour vous dire la vérité, c’était un objectif dans ma carrière. C’est fou, je ne réalise pas trop encore, je me suis pincé en rentrant au vestiaire pour être sûr que c’était vrai."

    "C'est bon pour la confiance d'avoir gagné"

    En lui amenant le ballon du match signé par toute l’équipe, Corentin Tolisso a bien pris la pleine mesure de ce qu’il venait de réaliser. Cela a beau avoir eu lieu contre une faible équipe du Maccabi, cela renforce un peu plus l’importance que peut avoir le numéro 8 dans le système de Paulo Fonseca. De nouveau en soutien de l’attaquant de pointe, le champion du monde 2018 a montré une fois de plus que son positionnement avait une vraie incidence sur le jeu offensif de l’OL. Mais ne comptez pas sur le capitaine pour tirer la couverture sur lui après ce large succès. "Cela fait plaisir d’avoir gagné, d’avoir marqué autant de buts et d’avoir proposé du bon football en prenant ce match très au sérieux. Cela faisait un moment qu’on n’avait pas gagné, alors c’est bon pour la confiance".

    Comme souvent quand ça va mal, l’Europe est là pour remettre l’OL dans le droit chemin.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : Fonseca a "apprécié le sérieux de tous"
    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - ven 28 Nov 25 à 8 h 10

      Ce qui est pris n'est plus à prendre et Coco en a tiré parti au maxi surtout dans un poste 8/10 et même si ce match ne fut pas celui que nous avait vendu Fonseca , cela rassure de voir ressortir des phases bien construites.....
      ça la fout mal pour Satriano le triplé de Coco , lui en tant que 9 c'est la dèche complète....j'aurais un mauvais sommeil Dans la L1 si on a pas un 9 prolifique on ne peut avoir de grandes ambitions , les occasions sont tellement rares , son courage ne suffit plus un tour en réserve pour qu'il situe son niveau.........
      Bon en tous cas bravo à l'équipe et un bis à Coco....

      Signaler
    2. janot06
      janot06 - ven 28 Nov 25 à 9 h 02

      Voilà un article qui répond à mon interrogation d'hier soir, le premier triplé dans sa carrière de Coco que je n'avais pas trop suivi dans son intermède bavarois.
      Très content pour lui... et un petit bonjour à la Dèche qui trouvera sans doute une nouvelle explication à sa non sélection.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : Fonseca a "apprécié le sérieux de tous" 08:45
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    Comme souvent, l’Europe a donné de l’air à l’OL 08:00
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Contre le Maccabi Tel Aviv, Tolisso (OL) s’offre un premier triplé en carrière 07:30
    Ligue Europa : l'OL prend la première place 27/11/25
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : les tops, ce qu'il faut retenir 27/11/25
    L'OL se rassure et s'amuse face au Maccabi Tel Aviv (0-6) 27/11/25
    Abner lors d'OL - Strasbourg
    Maccabi Tel-Aviv - OL : Abner et Šulc titulaires, vers un changement de système ? 27/11/25
    OL Lyonnes : pour leurs débuts dans la Coupe U18, les Fenottes iront à Nîmes 27/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : chassé-croisé entre Jorge Maciel et Paulo Fonseca sur le banc 27/11/25
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL se déplacera chez le Racing Besançon 27/11/25
    Clinton Mata (OL) devant Harry Kane (Bayern Munich)
    L'OL espère vite retrouver Clinton Mata 27/11/25
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca prudent avant le match contre le Maccabi Tel-Aviv 27/11/25
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : Rachid Ghezzal et Selma Bacha participeront à une conférence à Vaulx-en-Velin ce jeudi 27/11/25
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Maccabi Tel-Aviv - OL : nouvelle chance pour Satriano ? 27/11/25
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Première confrontation entre le Maccabi Tel-Aviv et l'OL 27/11/25
    Le Maccabi Tel-Aviv face au "grand défi" de l'OL 27/11/25
    Adam Karabec lors d'OL - Salzbourg
    Mercato : Karabec serait "très heureux" de rester à l'OL 27/11/25
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
    Maccabi Tel-Aviv - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 27/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut