Auteur de la moitié des buts de l’OL jeudi en Serbie, Corentin Tolisso a été le grand monsieur lyonnais contre le Maccabi Tel Aviv. À 31 ans, le milieu a signé le premier triplé de sa carrière.

L’adversaire avait le niveau d’une équipe de Ligue 2, mais cela restera dans le livre de son histoire. Jeudi soir, à la TSC Arena, Corentin Tolisso s’est payé le luxe d’inscrire trois buts contre le Maccabi Tel Aviv. Trois réalisations qui ont scellé la victoire de l’OL (0-6) face à la formation israélienne qui n’avait pas grand-chose à proposer pour cette cinquième journée de Ligue Europa. En inscrivant la moitié des buts de son équipe en Serbie, Tolisso a mis fin à un objectif qu’il recherchait depuis tant d'années : celui d’inscrire un triplé.

Pour un milieu de son profil, ce n’est pas forcément quelque chose qui arrive tous les jours et le capitaine lyonnais a donc dû attendre d’avoir 31 ans pour y parvenir. "Hier (mercredi), on était avec les kinés, on regardait le match de Paris, et quand Vitinha a marqué ses trois buts, je leur ai dit que mon rêve c’était de mettre au moins une fois un triplé, a-t-il avoué à nos confrères présents sur place. Pour vous dire la vérité, c’était un objectif dans ma carrière. C’est fou, je ne réalise pas trop encore, je me suis pincé en rentrant au vestiaire pour être sûr que c’était vrai."

"C'est bon pour la confiance d'avoir gagné"

En lui amenant le ballon du match signé par toute l’équipe, Corentin Tolisso a bien pris la pleine mesure de ce qu’il venait de réaliser. Cela a beau avoir eu lieu contre une faible équipe du Maccabi, cela renforce un peu plus l’importance que peut avoir le numéro 8 dans le système de Paulo Fonseca. De nouveau en soutien de l’attaquant de pointe, le champion du monde 2018 a montré une fois de plus que son positionnement avait une vraie incidence sur le jeu offensif de l’OL. Mais ne comptez pas sur le capitaine pour tirer la couverture sur lui après ce large succès. "Cela fait plaisir d’avoir gagné, d’avoir marqué autant de buts et d’avoir proposé du bon football en prenant ce match très au sérieux. Cela faisait un moment qu’on n’avait pas gagné, alors c’est bon pour la confiance".

Comme souvent quand ça va mal, l’Europe est là pour remettre l’OL dans le droit chemin.