Comme souvent, l’Europe a donné de l’air à l’OL

Vainqueur du Maccabi Tel-Aviv (0-6), l’OL a fait plus que prendre les commandes de la Ligue Europa. Les Lyonnais ont mis fin à une série de cinq matchs sans victoire. L’air européen est toujours aussi bon à renifler dans la capitale des Gaules.

Il n’y avait même pas le folklore d’un match de Coupe de France. Pourtant, jeudi soir, l’OL a donné l’impression de disputer tout sauf un match de Ligue Europa en Serbie. Non pas que le visage montré par les joueurs de Paulo Fonseca n’était pas à la hauteur de l’évènement, mais bien à cause de l’adversité proposée par le Maccabi Tel-Aviv. On se doutait au moment du tirage que ce périple en Europe de l’Est en raison du contexte géopolitique en Israël aurait pu ressembler à un match piège. On ne se doutait sûrement pas qu’un 27 novembre, après trois mois de compétition, cette rencontre ressemblerait avant tout à un match de présaison plus qu’à une cinquième journée d’une compétition européenne.

Les mots sont peut-être durs envers le Maccabi, mais il y a bien longtemps que l’OL n’avait pas affronté une équipe aussi faible dans presque tous les compartiments du jeu. On était loin de la formation qui a donné du fil à retordre à Aston Villa la journée précédente. Les Lyonnais étaient-ils tout simplement plus forts ? "Je ne m’attendais pas à perdre 6-0 bien sûr, avouait le coach adverse Zarko Lazetic aux journalistes. Ils ont été meilleurs dans tous les segments du jeu."

"Important de gagner pour se rassurer"

Probablement gêné par le nouveau dispositif mis en place par Paulo Fonseca du côté de Backa Topola, le Maccabi Tel-Aviv a avant tout joué les sparring-partners pour relancer une équipe qui en avait grand besoin. Avant de mettre les voiles vers la Serbie mercredi matin, les dirigeants rhodaniens espéraient que ce déplacement européen permettrait de relancer une dynamique. Le contrat a été rempli et avec la manière. La machine lyonnaise est-elle enfin relancée ? La faiblesse de l’opposition oblige logiquement à faire preuve d’un minimum de recul. "C’est une victoire qui peut sembler facile, mais je pense que nous avons vraiment réalisé un bon match. Notre équipe s’est rendue le match plus simple, mais cela ne diminue en rien notre performance." Néanmoins, cette victoire est la bienvenue, à quelques heures de fêter une nouvelle fois les 75 ans du club.

Une contreperformance en Ligue Europa aurait largement terni ces festivités. Avec ce festival offensif, un Corentin Tolisso historique et une première place au classement, les voyants sont passés de l'orange vif à un vert, qui demande à s’imposer sur la durée. "Je suis très content de la victoire, c’était important de gagner ce match pour se rassurer, a avoué Moussa Niakhaté après la rencontre. Ça faisait un petit moment qu’on n’avait pas gagné, donc on est contents de renouer avec le succès."

Objectif top 8 désormais

En s’imposant face au Maccabi, l’OL a en effet mis fin à une série de cinq matchs sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues. Cela faisait un mois presque jour pour jour (26 octobre) que les coéquipiers de Corentin Tolisso n’avaient pas goûté à la victoire. Comme souvent, l’Europe a permis de se remettre la tête à l’endroit. En octobre dernier, l’OL avait profité de la venue du FC Bâle pour se sortir de cette série de deux revers consécutifs en Ligue 1 (Toulouse, Nice). Cela avait ensuite débouché sur une victoire contre Strasbourg et une première heure de jeu quasi parfaite face au Paris FC.

Dans l’histoire lyonnaise, la Coupe d’Europe a souvent été le théâtre de belles émotions.nEn signant une quatrième victoire en cinq matchs, les joueurs de Paulo Fonseca ont, a minima, assuré leur place de barragiste. Mais comme toujours, l’appétit vient en mangeant et l’objectif est désormais de viser le top 8 de cette phase de ligue. Pour aller directement en huitièmes de finale, mais surtout s’éviter de jouer deux matchs supplémentaires avec les barrages, quand on connait les limites tactiques de ce groupe rhodanien.