Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : les tops, ce qu'il faut retenir

Une balade en Serbie face au Maccabi Tel-Aviv pour l'OL (0-6). Entre les choix payants de Paulo Fonseca et le temps de jeu accordé aux jeunes, il y avait de quoi se réjouir ce jeudi. Retrouvez les tops de la rédaction.
On a aimé
Le 3-4-3, Tessmann, Abner, Šulc... Les choix payants de Fonseca
Paulo Fonseca a surpris ce jeudi face au Maccabi Tel-Aviv. En effet, l'entraîneur de l'OL a décidé de placer son équipe en 3-4-3 ou 3-4-2-1. Un schéma à trois derrière qui a rarement été utilisé sous son mandat. Mais cela a très bien fonctionné, même parfaitement, avec des pistons Ainsley Maitland-Niles et Abner déterminants. Le Brésilien qui n'était pas attendu comme titulaire, a montré qu'il avait l'âme d'un bon ailier (un but et une passe décisive).
Pavel Šulc aussi n'était pas dans les 11 probables de l'Olympique lyonnais. Pourtant, le Tchèque a également signé une très belle performance. Il a provoqué le penalty et offert deux caviars à Corentin Tolisso. Autre choix qui a fonctionné, celui de Tanner Tessmann. Positionné en tant que défenseur central, l'Américain n'a jamais été pris à défaut. Une prestation positive dans un rôle qui ne lui est pas familier.
On a aussi aimé
De la place et des minutes pour les jeunes
Il lui a suffisamment été reproché de ne pas faire assez confiance aux jeunes pour souligner le coaching de Paulo Fonseca ce jeudi. Certes, le large succès lui a facilité la vie, mais il a fait entrer deux joueurs de 18 ans (Tiago Gonçalves et Khalis Merah), un de 17 ans (Alejandro Gomes Rodriguez) et un de 21 ans (Téo Barisic). Gonçalves et Barisic ont même connu leurs premières minutes chez les professionnels. Le défenseur croate était d'ailleurs particulièrement très plébiscité depuis quelques semaines.
L'attaquant anglais aussi a enfin eu une opportunité de se montrer. Néanmoins, tout cela a pu sembler brouillon sur la fin de match avec autant de jeunesse et de changements. Autre point positif de ce turnover, Corentin Tolisso et Pavel Šulc sont sortis rapidement, de quoi les garder au frais pour dimanche, contre le FC Nantes. En attendant, ces garçons ont pu recevoir un signal positif du staff, comme Adil Hamdani à Auxerre le week-end passé (0-0).
On n'a pas aimé : Satriano surtout, même dans un match facile comme celui là il n'a absolument rien montré, aucune stats ni rien.....
dans ce systeme ils ont tous eu des roles interessants ou ils peuvent mieux s'exprimer aux postes qui leur sont dédiés , que ce soit tessman , abner , sulc ou encore amn.
la paire De Carvalho Morton c'est efficace aussi , comme on l'avait vu face au pfc
Et ce 343 avait aussi bien fonctionné face au Qsg , c'est un schéma de jeu qui convient bien à nos joueurs , abner est bon en piston .
Seul hic , martin ne marque pas .