Actualités
Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
Alejandro Gomes Rodriguez lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : les tops, ce qu'il faut retenir

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Une balade en Serbie face au Maccabi Tel-Aviv pour l'OL (0-6). Entre les choix payants de Paulo Fonseca et le temps de jeu accordé aux jeunes, il y avait de quoi se réjouir ce jeudi. Retrouvez les tops de la rédaction.

    On a aimé

    Le 3-4-3, Tessmann, Abner, Šulc... Les choix payants de Fonseca

    Paulo Fonseca a surpris ce jeudi face au Maccabi Tel-Aviv. En effet, l'entraîneur de l'OL a décidé de placer son équipe en 3-4-3 ou 3-4-2-1. Un schéma à trois derrière qui a rarement été utilisé sous son mandat. Mais cela a très bien fonctionné, même parfaitement, avec des pistons Ainsley Maitland-Niles et Abner déterminants. Le Brésilien qui n'était pas attendu comme titulaire, a montré qu'il avait l'âme d'un bon ailier (un but et une passe décisive).

    Pavel Šulc aussi n'était pas dans les 11 probables de l'Olympique lyonnais. Pourtant, le Tchèque a également signé une très belle performance. Il a provoqué le penalty et offert deux caviars à Corentin Tolisso. Autre choix qui a fonctionné, celui de Tanner Tessmann. Positionné en tant que défenseur central, l'Américain n'a jamais été pris à défaut. Une prestation positive dans un rôle qui ne lui est pas familier.

    On a aussi aimé

    De la place et des minutes pour les jeunes

    Il lui a suffisamment été reproché de ne pas faire assez confiance aux jeunes pour souligner le coaching de Paulo Fonseca ce jeudi. Certes, le large succès lui a facilité la vie, mais il a fait entrer deux joueurs de 18 ans (Tiago Gonçalves et Khalis Merah), un de 17 ans (Alejandro Gomes Rodriguez) et un de 21 ans (Téo Barisic). Gonçalves et Barisic ont même connu leurs premières minutes chez les professionnels. Le défenseur croate était d'ailleurs particulièrement très plébiscité depuis quelques semaines.

    L'attaquant anglais aussi a enfin eu une opportunité de se montrer. Néanmoins, tout cela a pu sembler brouillon sur la fin de match avec autant de jeunesse et de changements. Autre point positif de ce turnover, Corentin Tolisso et Pavel Šulc sont sortis rapidement, de quoi les garder au frais pour dimanche, contre le FC Nantes. En attendant, ces garçons ont pu recevoir un signal positif du staff, comme Adil Hamdani à Auxerre le week-end passé (0-0).

    à lire également
    Ligue Europa : l'OL prend la première place
    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - jeu 27 Nov 25 à 23 h 17

      On n'a pas aimé : Satriano surtout, même dans un match facile comme celui là il n'a absolument rien montré, aucune stats ni rien.....

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - jeu 27 Nov 25 à 23 h 41

      dans ce systeme ils ont tous eu des roles interessants ou ils peuvent mieux s'exprimer aux postes qui leur sont dédiés , que ce soit tessman , abner , sulc ou encore amn.
      la paire De Carvalho Morton c'est efficace aussi , comme on l'avait vu face au pfc
      Et ce 343 avait aussi bien fonctionné face au Qsg , c'est un schéma de jeu qui convient bien à nos joueurs , abner est bon en piston .
      Seul hic , martin ne marque pas .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ligue Europa : l'OL prend la première place 23:35
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : les tops, ce qu'il faut retenir 23:15
    L'OL se rassure et s'amuse face au Maccabi Tel Aviv (0-6) 22:50
    Abner lors d'OL - Strasbourg
    Maccabi Tel-Aviv - OL : Abner et Šulc titulaires, vers un changement de système ? 19:52
    OL Lyonnes : pour leurs débuts dans la Coupe U18, les Fenottes iront à Nîmes 17:40
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : chassé-croisé entre Jorge Maciel et Paulo Fonseca sur le banc 16:50
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL se déplacera chez le Racing Besançon 16:00
    Clinton Mata (OL) devant Harry Kane (Bayern Munich)
    L'OL espère vite retrouver Clinton Mata 15:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca prudent avant le match contre le Maccabi Tel-Aviv 14:20
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : Rachid Ghezzal et Selma Bacha participeront à une conférence à Vaulx-en-Velin ce jeudi 13:30
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Maccabi Tel-Aviv - OL : nouvelle chance pour Satriano ? 12:40
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Première confrontation entre le Maccabi Tel-Aviv et l'OL 11:50
    Le Maccabi Tel-Aviv face au "grand défi" de l'OL 11:00
    Adam Karabec lors d'OL - Salzbourg
    Mercato : Karabec serait "très heureux" de rester à l'OL 10:10
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
    Maccabi Tel-Aviv - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:25
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Pour l'OL, une mauvaise spirale à casser face au Maccabi Tel-Aviv 08:40
    Le Maccabi Tel-Aviv face à l'OL avec la majorité de ses titulaires 08:00
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    OL - Nantes : un flocage spécial pour les 75 ans du club 07:30
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut