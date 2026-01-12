Mercato : Heaps quittera l'OL Lyonnes à la fin de la saison

En fin de contrat avec l'OL Lyonnes à l'issue de cet exercice, Lindsey Heaps ne prolongera pas l'aventure. Dans une volonté de se rapprocher des siens, la milieu américaine va rejoindre Denver dans les prochains mois.

C'est une nouvelle page qui va se tourner à l'OL Lyonnes dans les prochains mois. Quatre ans après son arrivée dans la capitale des Gaules, Lindsey Heaps va refermer son chapitre lyonnais pour retrouver la NWSL. En fin de contrat avec les Fenottes à l'issue de cette saison 2025-2026, la milieu de terrain ne prolongera pas avec le club rhodanien, comme a pu le faire Inès Benyahia ces derniers jours. Ce lundi, l'OL Lyonnes et son futur club a annoncé la nouvelle. Mais que les supporters lyonnais se rassurent, l'Américaine ne s'en va pas rejoindre un concurrent européen.

Finir en beauté avec le club lyonnais

À 31 ans, la capitaine des États-Unis a fait le choix d'un retour à la maison pour poursuivre (et terminer ?) sa carrière. À partir de la saison prochaine, Lindsey Heaps évoluera avec la franchise de Denver, qui a obtenu sa licence pour intégrer le championnat pour la nouvelle saison. Un retour aux sources pour l'Américaine, qui est née dans la banlieue de la ville du Colorado. En retrouvant le championnat américain quatre ans après son départ de Portland, Heaps se rapprochera également des siens et notamment de son mari, Tyler Heaps, directeur sportif du FC San Diego en MLS. Un choix avant tout personnel pour une joueuse qui a désormais à cœur de tout rafler à l'OL Lyonnes pour finir en beauté.