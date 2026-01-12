Actualités
Lindsey Horan et les joueuses de l'OL à l'entraînement
Lindsey Horan et les joueuses de l’OL à l’entraînement (Photo by Thomas COEX / AFP)

Mercato : Heaps quittera l'OL Lyonnes à la fin de la saison

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • En fin de contrat avec l'OL Lyonnes à l'issue de cet exercice, Lindsey Heaps ne prolongera pas l'aventure. Dans une volonté de se rapprocher des siens, la milieu américaine va rejoindre Denver dans les prochains mois.

    C'est une nouvelle page qui va se tourner à l'OL Lyonnes dans les prochains mois. Quatre ans après son arrivée dans la capitale des Gaules, Lindsey Heaps va refermer son chapitre lyonnais pour retrouver la NWSL. En fin de contrat avec les Fenottes à l'issue de cette saison 2025-2026, la milieu de terrain ne prolongera pas avec le club rhodanien, comme a pu le faire Inès Benyahia ces derniers jours. Ce lundi, l'OL Lyonnes et son futur club a annoncé la nouvelle. Mais que les supporters lyonnais se rassurent, l'Américaine ne s'en va pas rejoindre un concurrent européen.

    Finir en beauté avec le club lyonnais

    À 31 ans, la capitaine des États-Unis a fait le choix d'un retour à la maison pour poursuivre (et terminer ?) sa carrière. À partir de la saison prochaine, Lindsey Heaps évoluera avec la franchise de Denver, qui a obtenu sa licence pour intégrer le championnat pour la nouvelle saison. Un retour aux sources pour l'Américaine, qui est née dans la banlieue de la ville du Colorado. En retrouvant le championnat américain quatre ans après son départ de Portland, Heaps se rapprochera également des siens et notamment de son mari, Tyler Heaps, directeur sportif du FC San Diego en MLS. Un choix avant tout personnel pour une joueuse qui a désormais à cœur de tout rafler à l'OL Lyonnes pour finir en beauté.

    à lire également
    Jean-Michel Aulas et Karim Benzema en 2008
    Mercato : quand Aulas pousse pour un retour de Benzema à l'OL
    3 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - lun 12 Jan 26 à 16 h 21

      Lindseeeeeeeey 🫶très émue....et.... in French ! 👏
      https://www.instagram.com/reel/DTak63tDCIn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

      Signaler
    2. Avatar
      Gune56 - lun 12 Jan 26 à 16 h 35

      Dommage ! Sa décision est compréhensible.
      Une joueuse talentueuse qui a vraiment le sens et la vision du jeu.
      J'espère qu'elle sera super motivée pour partir avec une WCL dans ses bagages!

      Signaler
    3. dede74
      dede74 - lun 12 Jan 26 à 16 h 35

      C'était à prévoir, c'était prévu, pas de surprise pour moi.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Des supporters devant le Parc OL
    TKYDG : en dix ans, le Parc OL a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ? 11:00
    Lindsey Horan et les joueuses de l'OL à l'entraînement
    Mercato : Heaps quittera l'OL Lyonnes à la fin de la saison 16:01
    Jean-Michel Aulas et Karim Benzema en 2008
    Mercato : quand Aulas pousse pour un retour de Benzema à l'OL 15:50
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : sans match de championnat, les U17 se sont frottés au PSG 15:00
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Coupe de France : Lille a eu "une possession stérile" contre l’OL 14:10
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Après Lille - OL (1-2), Tolisso affiche ses ambitions en Coupe de France 13:20
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes affrontera encore l'OM 12:30
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Lille - OL (1-2) : Kluivert a fait "un match parfait" 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Endrick après Lille - OL (1-2) : "Très heureux d’être dans cette équipe" 10:15
    Afonso Moreira (OL)
    Lille - OL (1-2) : un record pour Moreira en Coupe de France 09:30
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un premier but et une pression en moins 08:45
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : l'OL connaîtra mardi son adversaire en 8es 08:00
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Lille - OL (1-2) : Fonseca a vu une évolution de son équipe en cinq mois 07:31
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un 613e joueur marquant 11/01/26
    Lille - OL (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 11/01/26
    Coupe de France : Endrick buteur pour sa première, l'OL élimine Lille en 16es (1-2) 11/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Lille - OL : Endrick lancé dans le grand bain 11/01/26
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - Mercato : Teo Barišić vers la Croatie ? 11/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut