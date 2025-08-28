L'OM met à pied son coach dix jours avant d'affronter l'OL Lyonnes

À un peu plus d'une semaine de la reprise contre l'OL Lyonnes, la direction de l'OM a choisi de mettre à pied l'entraîneur Frédéric Gonçalves.

L'affaire Rabiot chez les hommes, Frédéric Gonçalves mis à pied du côté des femmes. Les vagues méditerranéennes semblent être de plus en plus hautes à Marseille. Dans un communiqué, la direction marseillaise annonçait la mise à pied de son entraîneur, à dix jours de la reprise du championnat contre l'OL Lyonnes. "L'Olympique de Marseille annonce la mise à pied de Frédéric Gonçalves, entraîneur principal de l’équipe professionnelle féminine. Dalin Anrifani, entraîneur adjoint, assurera l’intérim sur le banc de l’équipe professionnelle féminine afin de garantir la continuité sportive." déclarait-elle. La raison de cette décision surprise ? Elle pourrait trouver sa source dans une altercation lors du match amical face au Club Esportiu Europa, mercredi 20 août.

Une nouvelle recrue qui réfléchit déjà à son futur proche

Frédéric Gonçalves avait été exclu au bout de trente minutes. Une bagarre générale avait ensuite éclaté entre les deux équipes, arrêtant prématurément la partie (86e, victoire 2-1 de l'OM). Une nouvelle échauffourée à l'OM qui avait choqué la nouvelle recrue Maria Thorisdottir, qui a directement quitté le stage en Espagne et réfléchirait désormais à son avenir.

À dix jours du choc olympien, le promu cette saison en Première Ligue pourrait déjà perdre sa recrue norvégienne expérimentée. En Allemagne, la situation est bien plus saine pour l'OL Lyonnes. Les joueuses de Jonatan Giráldez ont enchaîné un quatrième succès consécutif contre le Bayern Munich mardi (4-1). Deux salles, deux ambiances avant ce duel olympien le 7 septembre, en ouverture de la Première Ligue.