Khalis Merah et Yacine Chaïb lors d'OL - RWDM Brussels
Khalis Merah et Yacine Chaïb lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Merah se dit "heureux et fier" suite à sa prolongation à l'OL

  • par Antoine Lio

    • Après avoir gagné sa place chez les "grands", Khalis Merah a réagi à sa prolongation avec l'OL jusqu'en 2029.

    Déjà passé professionnel en février dernier lorsqu'il évoluait avec les U19, Khalis Merah a depuis bien grandi. Il a d'abord côtoyé sur la fin de la saison passée la réserve, avant de vivre la préparation avec les "grands". Les choses se sont accélérées ces derniers mois pour le Majolan, avec en point d'orgue cette prolongation jusqu'en 2029 annoncée mardi.

    Pur produit lyonnais, le milieu de terrain n'a pas caché sa joie quant à son nouveau bail avec l'OL. "Je me sens forcément heureux et fier parce que c'était l'objectif, a-t-il déclaré sur les réseaux du club. J'ai beaucoup d'émotions parce que c'était un rêve depuis petit d'avoir pu signer mon premier contrat et de le prolonger. Je suis très fier et j'ai hâte de montrer de quoi je suis capable encore."

    Prochain objectif, grandir auprès des pros

    Un signe de la volonté de l'Olympique lyonnais de miser sur le jeune joueur de 18 ans. Il faudra évidemment l'accompagner, mais il semble avoir les cartes en main pour bien entamer sa carrière professionnelle au vu des belles promesses aperçues. Néanmoins, assurer pendant la préparation estivale est une chose. Tenir un rythme de croisière tout au long de la saison en est une autre.

    En tout cas, le milieu est dans les meilleures dispositions pour continuer à grandir au sein d'un effectif en transition. Le lancer dans le grand bain est-il déjà envisageable à court terme ? Paulo Fonseca et son staff en auront le choix dès dimanche soir (20h45), dans le choc des Olympiques.

    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Molebe, Patouillet, Diawara... Les jeunes, autre dossier de la fin de mercato de l'OL

