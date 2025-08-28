Actualités
Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
Téo Barisic lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Téo Barisic (OL) retenu avec les Espoirs croates

  • par David Hernandez

    • Intégré à la préparation estivale de l'OL et pouvant très certainement gratter une place dans la rotation avec le départ de Saël Kumbedi, Téo Barisic continue son bonhomme de chemin. Le défenseur a reçu une convocation pour le rassemblement des Espoirs de la Croatie en septembre.

    En fin de saison dernière, il est devenu le 600e joueur de l’histoire de l’Olympique lyonnais. Présent avec plus de régularité dans le groupe de l’OL depuis la prise de fonction de Paulo Fonseca, Téo Barisic (20 ans) avait terminé sa saison en apothéose avec trois minutes disputées face à Angers, lors de la dernière journée de Ligue 1. À ces premiers pas avec les pros, le défenseur y avait ajouté une convocation avec les Espoirs de la Croatie pour les rendez-vous de juin. S’il n’a pas réussi à se faire une place dans le groupe de l’OL pour les deux premières journées de Ligue 1, Barisic devrait pouvoir connaitre une évolution avec le départ annoncé de Saël Kumbedi et donc un rôle de doublure à combler à droite.

    Un match pour les éliminatoires de l'Euro Espoirs

    En attendant de savoir quel sort lui sera réservé après le 1er septembre, Téo Barisic va prendre la direction de la Croatie après le coup de sifflet final d’OL - OM. En cette première trêve internationale, le natif de Viriat fait une nouvelle fois partie de la liste d'Ivica Olic pour les qualifications pour le prochain Euro Espoirs en 2027. Avec la sélection croate, le Lyonnais affrontera la Turquie le mardi 9 septembre prochain.

    Corentin Tolisso lors d'OL - Montpellier
    OL - Bleus : Deschamps assure être "attentif" à Tolisso

