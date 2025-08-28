Actualités
Les supporters marseillais lors d'OM - Montpellier
Les supporters marseillais lors d’OM – Montpellier (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

OL - OM : un arrêté ministériel pour interdire les supporters marseillais

  • par David Hernandez

    • Quelques jours après un arrêté préfectoral, le ministère de l'Intérieur a, lui aussi, publié un arrêté interdisant la venue des supporters de l'OM à Décines pour le choc contre l'OL dimanche soir (20h45).

    Après avoir flirté avec la barre des 50 000 spectateurs samedi dernier face au FC Metz, l'OL va-t-il atteindre cette marque symbolique pour le premier choc de la saison à Décines ? En interne, on espère qu'il y aura bien plus que 50 000 personnes présentes au Parc OL malgré la programmation de l'affiche. Sans surprise, le duel des Olympiques se joue un dimanche soir, mais il correspond surtout à la veille de la rentrée des classes. Pas forcément le meilleur des moments, à moins de se dire de finir les vacances en apothéose. Quoi qu'il en soit, il y a bien une chose qui est certaine. Comme c'est le cas depuis plusieurs saisons, les supporters de l'OM ne prendront pas place dans le parcage du stade de Décines à 20h45 dimanche soir.

    L'épisode de 2023 n'est toujours pas passé

    En début de semaine, un arrêté préfectoral a interdit toute présence marseillaise dans le stade, ses abords et même dans le centre-ville de Lyon. Tout sauf une surprise pour une affiche jugée à risques. En plus de la préfecture du Rhône, le ministère de l'Intérieur a également publié un arrêté dans le Journal officiel ce jeudi matin. Comme la préfète, Bruno Retailleau met en avant "les nombreux troubles à l'ordre public des déplacements de supporters marseillais" ainsi que les agissements des supporters lyonnais. Mais surtout, le ministre de l'Intérieur pointe les incidents qui ont eu lieu le 29 octobre 2023 avec le caillassage du bus de l'OL et les séquelles dont a été victime Fabio Grosso, touché à l'œil dans cette attaque.

