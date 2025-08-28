Actualités
Malcolm Barcola signe à Tuzla City (@malcolm_barcola)

Mercato : Malcom Barcola (ex-OL) signe librement au Maroc

  • par Antoine Lio

    • Formé à l'OL, comme son petit frère Bradley, le gardien Malcom Barcola s'est engagé avec l'Ittihad Tanger.

    Barcola du même nom de famille, les deux frères n'ont pas connu la même destinée. Si Bradley est international français et attaquant au Paris SG, Malcom est international togolais et désormais gardien à l'Ittihad Tanger. Après une saison passée en deuxième division portugaise avec le club de Paços de Ferreira, le gardien de 26 ans débarque au Maroc pour une nouvelle aventure à l'étranger.

    Le Maroc pour relancer sa carrière

    Malcolm Barcola était sans club depuis la fin de son contrat avec le club portugais. En ralliant le continent africain, le joueur togolais entend se refaire la cerise en première division marocaine avec l'Ittihad Tanger. Lui qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer avec une équipe.

    Passé par l'OL entre 2016 et 2022, le gardien d'un mètre 95 n'avait jamais intégré le groupe professionnel. Ce qui lui avait alors valu un départ au FK Tuzla City en Bosnie avant qu'il ne pose ses valises au Paços de Ferreira l'année suivante. Ce mercredi, l'Ittihad Tanger a officialisé l'arrivée du joueur pour un transfert libre. Une nouvelle expérience au Maroc attend Malcom Barcola.

