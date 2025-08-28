Actualités
Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
Lily Yohannes lors de l’amical OL Lyonnes – Servette FC (crédit : David Hernandez)

Coupe LFFP : entrée en lice le 4 février 2026 pour l’OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Avec un effectif pléthorique, Jonatan Giraldez ne devrait pas faire la fine bouche avec quatre compétitions au programme. Pour la nouvelle Coupe de la Ligue féminine, l’OL Lyonnes ne rentrera en lice que le 4 février 2026, directement en quarts de finale.

    Face au Bayern Munich, l’OL Lyonnes a profité de la fin du match pour s’offrir une quatrième victoire en quatre matchs (4-1). Néanmoins, ce coup d’accélérateur en fin de match peut également se traduire par une profondeur de banc à faire peur à n'importe quelle formation sur le Vieux Continent. Mardi, Jule Brand, Kadidiatou Diani, Sofie Svava ou encore Damaris Egurrola sont toutes entrées en jeu. Que des internationales.

    Jonatan Giraldez risque d’avoir quelques maux de tête au moment de convoquer un groupe et de coucher onze noms sur la feuille de match. Fort heureusement, l’OL Lyonnes va avoir plusieurs compétitions à disputer, favorisant une rotation pour le coach espagnol. La dernière en date n’est que la Coupe de la Ligue féminine, appelée Coupe LFFP.

    Exempt de la phase éliminatoire

    La première édition de cette coupe débutera le week-end du 13 septembre. Lais les Fenottes vont devoir faire preuve de patience. Grâce au règlement instauré, elles sont exemptes de la phase éliminatoire. Ce sera le cas pour le Paris FC et le PSG qui ne feront leur entrée que pour les quarts. Ce sera le mercredi 4 février avec l’objectif d’attendre la finale qui se tiendra le 14 mars 2026. Une nouvelle coupe à ajouter à l’armoire à trophées de l’OL. Une possibilité pour certaines d’accumuler du temps de jeu.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Briand - jeu 28 Août 25 à 14 h 22

      La CdF est en route pour l'armoire à trophée- qui va pouvoir rivaliser les Lyonnes cette année -? PSG et encore- OM-? out- PFC il va nous servir de sparring partner
      C'est pas cette année que l'espagnol Olé prendra des cheveux blancs- il va pouvoir dormir sur son banc

      Signaler

    derniers commentaires
