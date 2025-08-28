Audrey Gerbel arbitrera les débats de ce duel olympien OL Lyonnes - OM, en ouverture du championnat le dimanche 7 septembre (17 h 30).

Après leur stage en Allemagne, ponctué de deux rencontres amicales, les joueuses de Jonatan Giráldez reprendront le championnat. Elles accueilleront le promu marseillais au Parc OL le dimanche 7 septembre. Tandis que la situation reste mouvementée dans le sud de la France, l'OL Lyonnes s'en sort par un sans-faute cet été en attendant le dernier amical contre Francfort.

Quatre matchs disputés, quatre victoires consécutives et quinze buts inscrits lors de cette préparation estivale. Pas trop mal pour les débuts du nouvel entraîneur Jonatan Giráldez ? Pour ce tout premier match de la saison, la Ligue a choisi de faire confiance à Audrey Gerbel en marge de ce duel olympien.

Une arbitre que connaissent bien les Fenottes

L'exercice dernier, Audrey Gerbel était au sifflet lors du déplacement des Lyonnaises à Montpellier (victoire 4-1), et du derby à Décines (victoire 11-0). Avec quinze buts inscrits par les Lyonnaises, Audrey Gerbel sourit aux succès de l'OL Lyonnes. Dimanche 7 septembre (17 h 30), elle sera assistée de Siham Boudina et de Clémentine Dubreil. Face aux promues marseillaises, les joueuses de Jonatan Giráldez tenteront de réitérer la performance afin de confirmer la bonne préparation estivale.