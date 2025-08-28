Placé dans le chapeau 2 lors du tirage au sort prévu vendredi (13h), l’OL a déjà un aperçu de qui pourraient être ses deux adversaires du chapeau 1. Après les barrages de la Ligue des champions mardi et mercredi, ce chapeau est complet avec de jolis noms.

Vendredi, les joueurs de l’OL auront un avant-dernier entraînement matinal en vue du choc contre l’OM. Seulement, à 13h, tous devraient sûrement être sur leur téléphone pour suivre en direct le tirage au sort de la première phase de la Ligue Europa. Qualifiée depuis le mois de mai grâce à leur 6e place conjuguée à la victoire du PSG en Coupe de France, la formation lyonnaise attend désormais de connaitre les quatre affiches qui se joueront à domicile et les quatre autres à l’extérieur. Le dénouement se tiendra ce vendredi à 13h (Canal Plus), mais depuis mercredi soir et les barrages de Ligue des champions, Paulo Fonseca et ses joueurs ont déjà une idée plus précise sur de potentiels adversaires. Il reste encore onze places à pourvoir ce jeudi soir, mais l’OL est assuré de finir dans le chapeau 2 de ce tirage.

Première journée le 25 septembre

Avec la nouvelle formule, il affrontera deux équipes de chaque pot et le pot 1 affiche déjà complet avant même les barrages de cette Ligue Europa. Et il y a de jolis noms comme potentiels futurs adversaires des Lyonnais. On retrouve en effet l’AS Roma, Porto, Aston Villa ou encore le Real Betis parmi les neuf clubs composant ce pot 1. Deux belles affiches en perspective, reste à savoir qui se mettra sur la route de l’OL à compter du 25 septembre prochain. Réponse dans un peu plus de vingt-quatre heures.

La composition du pot 1 : AS Roma, Porto, Glasgow Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzbourg, Aston Villa