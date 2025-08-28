Actualités
La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
La joie des joueurs de l’OL face à Metz. (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue Europa : l’OL connait tous ses potentiels adversaires du chapeau 1

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Placé dans le chapeau 2 lors du tirage au sort prévu vendredi (13h), l’OL a déjà un aperçu de qui pourraient être ses deux adversaires du chapeau 1. Après les barrages de la Ligue des champions mardi et mercredi, ce chapeau est complet avec de jolis noms.

    Vendredi, les joueurs de l’OL auront un avant-dernier entraînement matinal en vue du choc contre l’OM. Seulement, à 13h, tous devraient sûrement être sur leur téléphone pour suivre en direct le tirage au sort de la première phase de la Ligue Europa. Qualifiée depuis le mois de mai grâce à leur 6e place conjuguée à la victoire du PSG en Coupe de France, la formation lyonnaise attend désormais de connaitre les quatre affiches qui se joueront à domicile et les quatre autres à l’extérieur. Le dénouement se tiendra ce vendredi à 13h (Canal Plus), mais depuis mercredi soir et les barrages de Ligue des champions, Paulo Fonseca et ses joueurs ont déjà une idée plus précise sur de potentiels adversaires. Il reste encore onze places à pourvoir ce jeudi soir, mais l’OL est assuré de finir dans le chapeau 2 de ce tirage.

    Première journée le 25 septembre

    Avec la nouvelle formule, il affrontera deux équipes de chaque pot et le pot 1 affiche déjà complet avant même les barrages de cette Ligue Europa. Et il y a de jolis noms comme potentiels futurs adversaires des Lyonnais. On retrouve en effet l’AS RomaPorto, Aston Villa ou encore le Real Betis parmi les neuf clubs composant ce pot 1. Deux belles affiches en perspective, reste à savoir qui se mettra sur la route de l’OL à compter du 25 septembre prochain. Réponse dans un peu plus de vingt-quatre heures.

    La composition du pot 1 : AS Roma, Porto, Glasgow Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzbourg, Aston Villa

    à lire également
    L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
    L’OL dévoile les grands lignes de l’hommage à Lacombe dimanche
    8 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - jeu 28 Août 25 à 15 h 48

      On le sait déjà, les plus gros adversaires ça va être Aston Villa, les 2 clubs Ecossais, l'AS Rome, et Porto. On a une bonne chance de faire un joli parcours cette année aussi

      Signaler
    2. Ledromois
      Ledromois - jeu 28 Août 25 à 15 h 58

      Il faut éviter Porto, Aston Villa (le principal danger) et la Roma (même si Mancini et Reveillere ne sont plus là).

      Signaler
    3. Gnafron
      Gnafron - jeu 28 Août 25 à 16 h 01

      La meilleure stratégie serait de gagner les 8 premiers matchs, et d'enchaîner avec 5 victoires par la suite

      Signaler
      1. Mouss
        Mouss - jeu 28 Août 25 à 16 h 06

        Il faudrait enchaîner avec 7 victoires mon cher, mais je vois le plan que tu veux mettre en place, ça me conviendrait parfaitement aussi 🙂

        Signaler
      2. le_yogi
        le_yogi - jeu 28 Août 25 à 16 h 06

        Ne pas oublier de soigner la différence de buts au cas où: je préconise 3 buts d'écart à chaque fois (2 seulement si le coach fait tourner). Ça me semble être le minimum quand on s'appelle l'Olympique Lyonnais. Et avec du fond de jeu en prime, sinon c'est pas la peine !

        Signaler
        1. MICAL
          MICAL - jeu 28 Août 25 à 16 h 16

          Oui ,mais nous n'aurons plus Veretout et Akouokou.

      3. Ledromois
        Ledromois - jeu 28 Août 25 à 16 h 30

        À partir de la deuxième phase dont tu parles une suite de victoire et nul suffirait v n v n V !

        Signaler
    4. Avatar
      Ahtmos - jeu 28 Août 25 à 16 h 16

      Je suis toutafais d'accord avec vos stratégies. Tout gagner tant qu'à faire. Avec du jeu. La base

      Signaler

