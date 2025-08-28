Actualités
L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
L’OL dévoile les grands lignes de l’hommage à Lacombe dimanche

  • par David Hernandez

    • Après un tifo virage nord et des applaudissements à la 9e minute contre le FC Metz, l’hommage de l’OL à Bernard Lacombe connaitre un second acte dimanche contre l’OM. Avec plusieurs temps dédiés à la légende du club.

    Samedi dernier, à l’occasion de la venue du FC Metz à Décines, les Bad Gones avaient pris un peu d’avance. Au moment de l’entrée des joueurs sur la pelouse du Parc OL, le Virage Nord avait déployé un maillot géant frappé du numéro 9 en hommage à Bernard Lacombe. Quelques minutes plus tard, à la 9e précisément, tout le stade s’était levé d’un seul homme pour applaudir et saluer la mémoire de l’ancien attaquant, décédé à la mi-juin. Cette première salve d’hommage n’était qu’une mise en bouche du "plus grand" dispositif mis en place par le club ce dimanche face à l’OM. À trois jours de la rencontre, l’OL a dévoilé les grandes lignes de cet hommage qui sera rendu à Bernard Lacombe pour le choc des Olympiques.

    Des applaudissements désormais à chaque 9e minute ?

    Si le club a remis en vente ces dernières heures le maillot collector pour les 75 ans du club, à l’échauffement, les coéquipiers de Corentin Tolisso porteront une tenue dédiée à l’ancien attaquant et dirigeant. Ces tenues seront disponibles dans les points de vente du stade et une partie des bénéfices sera reversée au Centre Léon Bérard, conformément au souhait de sa famille. De plus, à l’image de ce qui a été fait samedi, le club souhaite qu’une minute d’applaudissements se tiennent à présent à chaque 9e minute des matchs de l’OL. Un moyen de pérenniser un hommage pour une légende de ce club.

