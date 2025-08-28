Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

Moussa Niakhaté (OL) convoqué avec la sélection du Sénégal

  • par Antoine Lio

    • En marge des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Moussa Niakhaté a été sélectionné avec le Sénégal.

    Confirmer son début de saison à l'OL avec le Sénégal. Voici l'objectif affiché par Moussa Niakhaté après sa convocation. Appelé par le sélectionneur Pape Thiaw, le défenseur lyonnais (12 sélections) sera du voyage avec les Lions de la Téranga. Les coéquipiers de Sadio Mané accueilleront le Soudan (05/09) avant de se déplacer en République démocratique du Congo (09/09).

    Au sein du groupe B, la RDC (13 pts), le Sénégal (12 pts) et le Soudan (12 pts) se disputent pour le moment la première place. Autant dire deux matchs cruciaux dans cette course à la qualification à quatre journées de la fin.

    Une fenêtre décisive pour la qualification ?

    En gérant bien ce premier rendez-vous international, le Sénégal pourrait faire un premier gros pas vers le Mondial 2026. En effet, le premier de la poule s'assurant son ticket à la Coupe du monde. Le second disposera d'une autre possibilité. Il devra, à minima, terminer parmi les quatre premiers, dans un classement des deuxièmes. Parmi les neuf pays des neuf groupes, ceux affichant le plus de points au bilan obtiennent leurs places pour la Coupe du monde.

    à lire également
    Cesar Azpilicueta, ancien défenseur de l'Atlético
    Mercato : Azpilicueta vraiment dans les standards de l’OL ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Cesar Azpilicueta, ancien défenseur de l'Atlético
    Mercato : Azpilicueta vraiment dans les standards de l’OL ? 17:50
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Moussa Niakhaté (OL) convoqué avec la sélection du Sénégal 17:20
    L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
    L’OL dévoile les grands lignes de l’hommage à Lacombe dimanche 16:30
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue Europa : l’OL connait tous ses potentiels adversaires du chapeau 1 15:40
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Première Ligue : Audrey Gerbel aux commandes d'OL Lyonnes - OM 14:50
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    Coupe LFFP : entrée en lice le 4 février 2026 pour l’OL Lyonnes 14:00
    Mercato : Malcom Barcola (ex-OL) signe librement au Maroc 13:15
    Les supporters marseillais lors d'OM - Montpellier
    OL - OM : un arrêté ministériel pour interdire les supporters marseillais 12:30
    d'heure en heure
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Téo Barisic (OL) retenu avec les Espoirs croates 11:45
    Khalis Merah et Yacine Chaïb lors d'OL - RWDM Brussels
    Merah se dit "heureux et fier" suite à sa prolongation à l'OL 11:00
    Frédéric Goncalves, ancien coach de l'OM
    L'OM met à pied son coach dix jours avant d'affronter l'OL Lyonnes 10:15
    Corentin Tolisso lors d'OL - Montpellier
    OL - Bleus : Deschamps assure être "attentif" à Tolisso 09:30
    Mahdi Camara lors de Rennes - OM
    Ligue 1 : suspendu deux matchs, Camara manquera Rennes - OL 08:45
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Molebe, Patouillet, Diawara... Les jeunes, autre dossier de la fin de mercato de l'OL 08:00
    Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d'OL - Manchester United
    OL - Mercato : porte de sortie trouvée pour Akouokou ? 07:30
    Georges Mikautadze buteur avec la Géorgie à l'Euro 2024
    Georges Mikautadze (OL) sélectionné avec la Géorgie 27/08/25
    Supporter de l'OL et atteint d'une maladie incurable, Tanguy va vivre un dernier rêve 27/08/25
    Les supporters lyonnais avant OL - OM
    OL - OM : plus de 50 000 supporters attendus pour le choc de dimanche 27/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut