Moussa Niakhaté (OL) convoqué avec la sélection du Sénégal

En marge des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Moussa Niakhaté a été sélectionné avec le Sénégal.

Confirmer son début de saison à l'OL avec le Sénégal. Voici l'objectif affiché par Moussa Niakhaté après sa convocation. Appelé par le sélectionneur Pape Thiaw, le défenseur lyonnais (12 sélections) sera du voyage avec les Lions de la Téranga. Les coéquipiers de Sadio Mané accueilleront le Soudan (05/09) avant de se déplacer en République démocratique du Congo (09/09).

Au sein du groupe B, la RDC (13 pts), le Sénégal (12 pts) et le Soudan (12 pts) se disputent pour le moment la première place. Autant dire deux matchs cruciaux dans cette course à la qualification à quatre journées de la fin.

Une fenêtre décisive pour la qualification ?

En gérant bien ce premier rendez-vous international, le Sénégal pourrait faire un premier gros pas vers le Mondial 2026. En effet, le premier de la poule s'assurant son ticket à la Coupe du monde. Le second disposera d'une autre possibilité. Il devra, à minima, terminer parmi les quatre premiers, dans un classement des deuxièmes. Parmi les neuf pays des neuf groupes, ceux affichant le plus de points au bilan obtiennent leurs places pour la Coupe du monde.