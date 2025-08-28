Mercato : Azpilicueta vraiment dans les standards de l’OL ?

Libre de tout contrat, César Azpilicueta serait dans le viseur de l’OL. Une piste surprenante tant le défenseur possédait un salaire élevé à l’Atlético de Madrid et que son statut de joueur libre sous-entend également une prime à la signature.
Dans les prochaines heures ou même minutes, Ainsley Maitland-Niles sera l’unique latéral droit de l’OL. Il y a bien Clinton Mata, Ruben Kluivert ou encore Téo Barisic qui peuvent suppléer à ce poste, mais avec le départ de Saël Kumbedi vers Wolfsburg, l’Anglais n’a plus de doublure. Le club recrutera-t-il à ce poste d’ici à la fin du mercato ? La possibilité d’anticiper la CAN laissait poindre une potentielle recrue défensive, certainement avec un profil polyvalent. Ces critères, César Azpilicueta les a, lui qui est capable de jouer à droite comme dans l’axe de la défense. En ce sens, RMC rapporte que l’Espagnol serait dans le viseur rhodanien et que des discussions seraient en cours.
Huit millions à l'année la saison passée
Une piste pour la moins surprenante puisque le joueur sort d’une saison à seulement vingt matchs avec l’Atlético de Madrid et n’est plus tout jeune. À 36 ans, il apporterait bien évidemment une solide expérience, lui qui est passé par l’OM, Chelsea et donc le club madrilène. Mais, à l’heure où l’OL cherche à faire des économies, César Azpilicueta émargeait à huit millions d’euros annuels la saison passée.
Si l'on se réfère à la grille qui semble s'être mise en place à l'OL, ce serait presque un salaire divisé par quatre entre Rhône et Saône en prenant la fourchette haute, de quoi consentir à des sacrés efforts financiers... S'il a pour lui d’être un joueur libre, son statut sous-entend également une prime à la signature alors que le club est plutôt à la recherche de bons coups à moindre prix. Mais cela veut aussi dire la possibilité d'une signature après le 1er septembre et les priorités qui restent offensives.
Bel écran de fumée de la cellule de recrutement pour faire avancer les autres dossiers en tout cas.
