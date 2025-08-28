Mercato : Azpilicueta vraiment dans les standards de l’OL ?

Libre de tout contrat, César Azpilicueta serait dans le viseur de l’OL. Une piste surprenante tant le défenseur possédait un salaire élevé à l’Atlético de Madrid et que son statut de joueur libre sous-entend également une prime à la signature.

Dans les prochaines heures ou même minutes, Ainsley Maitland-Niles sera l’unique latéral droit de l’OL. Il y a bien Clinton Mata, Ruben Kluivert ou encore Téo Barisic qui peuvent suppléer à ce poste, mais avec le départ de Saël Kumbedi vers Wolfsburg, l’Anglais n’a plus de doublure. Le club recrutera-t-il à ce poste d’ici à la fin du mercato ? La possibilité d’anticiper la CAN laissait poindre une potentielle recrue défensive, certainement avec un profil polyvalent. Ces critères, César Azpilicueta les a, lui qui est capable de jouer à droite comme dans l’axe de la défense. En ce sens, RMC rapporte que l’Espagnol serait dans le viseur rhodanien et que des discussions seraient en cours.

Huit millions à l'année la saison passée

Une piste pour la moins surprenante puisque le joueur sort d’une saison à seulement vingt matchs avec l’Atlético de Madrid et n’est plus tout jeune. À 36 ans, il apporterait bien évidemment une solide expérience, lui qui est passé par l’OM, Chelsea et donc le club madrilène. Mais, à l’heure où l’OL cherche à faire des économies, César Azpilicueta émargeait à huit millions d’euros annuels la saison passée.

Si l'on se réfère à la grille qui semble s'être mise en place à l'OL, ce serait presque un salaire divisé par quatre entre Rhône et Saône en prenant la fourchette haute, de quoi consentir à des sacrés efforts financiers... S'il a pour lui d’être un joueur libre, son statut sous-entend également une prime à la signature alors que le club est plutôt à la recherche de bons coups à moindre prix. Mais cela veut aussi dire la possibilité d'une signature après le 1er septembre et les priorités qui restent offensives.