Mercato - Mikautadze : pourquoi l'OL doit vendre ?

Si elle n'était pas prévue au départ du mercato, la vente probable de Georges Mikautadze n'intervient pas par hasard. L'OL avait des engagements financiers à respecter impérativement.

Tout au long de l'été, l'OL a dressé les barbelés au sujet de Georges Mikautadze. Avec Corentin Tolisso, il faisait partie des rares "intouchables" de l'effectif, qui devait s'attendre à une saignée estivale. Mais le football, et surtout le mercato, ont pour eux de ne jamais être linéaires, d'être imprévisibles. Malick Fofana était attendu par tous comme LA forte vente de l'Olympique lyonnais, celle qui permettrait de solder, au moins pour cette saison, les difficultés économiques.

Ce sera finalement, sauf ultime retournement de situation, le buteur géorgien, et ce n'était pas prévu. Mais face à l'urgence, la raison pèse souvent très peu. Et c'est sans avant-centre référencé que le club recevra l'OM dimanche dans le choc de la troisième journée de Ligue 1. Alors, on peut se demander pourquoi un tel choix, car on sait l'attaquant très attaché à sa ville natale, retrouvée l'an passé avec la fierté d'arborer le numéro 69.

Il devait incarner l'après Alexandre Lacazette, qui lui a transmis le flambeau juste avant la victoire à Lens (0-1), qui porte son sceau. Cela aura duré deux semaines, car l'OL était lié par les engagements pris auprès de la DNCG et de l'UEFA pour rester dans l'élite et participer à la Ligue Europa.

L'OL n'avait pas assez vendu

Ce qu'a confirmé vendredi Matthieu Louis-Jean. "On avait un objectif de ventes, il n’a pas été complètement fait, expliquait le directeur technique sur Canal +. Il peut y avoir du mouvement dans ces derniers jours et on va être attaqué pour des joueurs [...] Le marché, on ne le maîtrise pas et on est en contact avec des équipes qui veulent nos footballeurs."

En d'autres termes, l'Olympique lyonnais, qui aura rendez-vous avec la Direction nationale du contrôle de gestion en décembre, devait réaliser un gros transfert pour rester dans les clous du fair-play financier. Rappelez-vous, lors de la confirmation de sa présence en C3 en juillet, l'instance européenne avait été très claire en donnant des directives au club pour assainir ses finances.

Respecter les demandes de la DNCG et de l'UEFA

Ces dernières heures, la direction rhodanienne a d'ailleurs été transparente, à l'image de Michael Gerlinger. "C’est vrai que nous avons vraiment besoin de respecter tous les critères que nous avions promis, non seulement à la DNCG, mais aussi à l’UEFA, a confié le directeur général. Donc, pour nous, c’est très important de faire une vente."

Une sorte de panic sell, après le bien connu panic buy de fin de mercato ? C'était une obligation pour éviter de plus grosses amendes, voire une exclusion de la coupe d'Europe. On peut aussi se demander, alors que les actionnaires ont remis au pot au moment du passage devant le gendarme financier, pourquoi n'ont-ils pas procédé de la même manière pour passer cet exercice 2025-2026 ? Avec la possibilité de récupérer la mise, les fameux 40 millions d'euros, plus tard.

Pas la possibilité de remettre au pot

Même s'ils le souhaitaient, cela n'était pas possible. En effet, ils n'avaient pas le loisir de procéder à une augmentation de capital ou d’injecter de l’argent pour atteindre cette somme. Seuls les revenus, et donc les cessions, comptent. Une impasse pour l'OL qui était finalement dos au mur en cette fin du mois d'août.

Alors évidemment, sportivement, il perd assez gros, d'autant plus qu'il manque de solutions à ce poste de numéro 9. Dimanche contre Marseille, nous devrions voir Pavel Šulc ou Adam Karabec en pointe. À moins que Paulo Fonseca ne surprenne en titularisant le jeune Alejandro Gomes Rodríguez (17 ans).

Qui pour remplacer Mikautadze ?

Dans tous les cas, l'entraîneur portugais fait face à un casse-tête. "Ce sont (Mikautadze et Fofana) des éléments importants pour nous. Mais nous savons qu'avec cette situation, nous avons besoin de vendre un joueur. Le plus important est que nous sommes prêts à faire avec, a-t-il affirmé. Je veux que Malick et Georges restent, mais je comprends la situation du club et les besoins."

Plus que le choc contre l'OM, c'est pour la suite que l'on s'interroge. Qui aura la responsabilité du rôle d'avant-centre cette saison à l'Olympique lyonnais ? D'ici au 1er septembre 20 heures, une ou deux recrue(s), en prêt, sont attendues pour combler ce départ, qui vient chambouler la tranquillité avec laquelle l'équipe avait repris la compétition.