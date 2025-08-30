Mercato - Mikautadze : pourquoi l'OL doit vendre ?

Si elle n'était pas prévue au départ du mercato, la vente probable de Georges Mikautadze n'intervient pas par hasard. L'OL avait des engagements financiers à respecter impérativement.
Tout au long de l'été, l'OL a dressé les barbelés au sujet de Georges Mikautadze. Avec Corentin Tolisso, il faisait partie des rares "intouchables" de l'effectif, qui devait s'attendre à une saignée estivale. Mais le football, et surtout le mercato, ont pour eux de ne jamais être linéaires, d'être imprévisibles. Malick Fofana était attendu par tous comme LA forte vente de l'Olympique lyonnais, celle qui permettrait de solder, au moins pour cette saison, les difficultés économiques.
Ce sera finalement, sauf ultime retournement de situation, le buteur géorgien, et ce n'était pas prévu. Mais face à l'urgence, la raison pèse souvent très peu. Et c'est sans avant-centre référencé que le club recevra l'OM dimanche dans le choc de la troisième journée de Ligue 1. Alors, on peut se demander pourquoi un tel choix, car on sait l'attaquant très attaché à sa ville natale, retrouvée l'an passé avec la fierté d'arborer le numéro 69.
Il devait incarner l'après Alexandre Lacazette, qui lui a transmis le flambeau juste avant la victoire à Lens (0-1), qui porte son sceau. Cela aura duré deux semaines, car l'OL était lié par les engagements pris auprès de la DNCG et de l'UEFA pour rester dans l'élite et participer à la Ligue Europa.
L'OL n'avait pas assez vendu
Ce qu'a confirmé vendredi Matthieu Louis-Jean. "On avait un objectif de ventes, il n’a pas été complètement fait, expliquait le directeur technique sur Canal +. Il peut y avoir du mouvement dans ces derniers jours et on va être attaqué pour des joueurs [...] Le marché, on ne le maîtrise pas et on est en contact avec des équipes qui veulent nos footballeurs."
En d'autres termes, l'Olympique lyonnais, qui aura rendez-vous avec la Direction nationale du contrôle de gestion en décembre, devait réaliser un gros transfert pour rester dans les clous du fair-play financier. Rappelez-vous, lors de la confirmation de sa présence en C3 en juillet, l'instance européenne avait été très claire en donnant des directives au club pour assainir ses finances.
Respecter les demandes de la DNCG et de l'UEFA
Ces dernières heures, la direction rhodanienne a d'ailleurs été transparente, à l'image de Michael Gerlinger. "C’est vrai que nous avons vraiment besoin de respecter tous les critères que nous avions promis, non seulement à la DNCG, mais aussi à l’UEFA, a confié le directeur général. Donc, pour nous, c’est très important de faire une vente."
Une sorte de panic sell, après le bien connu panic buy de fin de mercato ? C'était une obligation pour éviter de plus grosses amendes, voire une exclusion de la coupe d'Europe. On peut aussi se demander, alors que les actionnaires ont remis au pot au moment du passage devant le gendarme financier, pourquoi n'ont-ils pas procédé de la même manière pour passer cet exercice 2025-2026 ? Avec la possibilité de récupérer la mise, les fameux 40 millions d'euros, plus tard.
Pas la possibilité de remettre au pot
Même s'ils le souhaitaient, cela n'était pas possible. En effet, ils n'avaient pas le loisir de procéder à une augmentation de capital ou d’injecter de l’argent pour atteindre cette somme. Seuls les revenus, et donc les cessions, comptent. Une impasse pour l'OL qui était finalement dos au mur en cette fin du mois d'août.
Alors évidemment, sportivement, il perd assez gros, d'autant plus qu'il manque de solutions à ce poste de numéro 9. Dimanche contre Marseille, nous devrions voir Pavel Šulc ou Adam Karabec en pointe. À moins que Paulo Fonseca ne surprenne en titularisant le jeune Alejandro Gomes Rodríguez (17 ans).
Qui pour remplacer Mikautadze ?
Dans tous les cas, l'entraîneur portugais fait face à un casse-tête. "Ce sont (Mikautadze et Fofana) des éléments importants pour nous. Mais nous savons qu'avec cette situation, nous avons besoin de vendre un joueur. Le plus important est que nous sommes prêts à faire avec, a-t-il affirmé. Je veux que Malick et Georges restent, mais je comprends la situation du club et les besoins."
Plus que le choc contre l'OM, c'est pour la suite que l'on s'interroge. Qui aura la responsabilité du rôle d'avant-centre cette saison à l'Olympique lyonnais ? D'ici au 1er septembre 20 heures, une ou deux recrue(s), en prêt, sont attendues pour combler ce départ, qui vient chambouler la tranquillité avec laquelle l'équipe avait repris la compétition.
La pilule est très amère pour beaucoup (dont moi) ...
L'OL semblait bien parti, pour une fois, pour faire une belle saison ...
Il a pas encore signé donc je vais rien dire. Mais l'importance d'avoir des joueurs qui aiment le club est cruciale. Donc a lui de nous montrer s'il l'aime ou pas ce club. Il peut dire non, ce n'est pas une victime, ni un banquier.
Il peut dire non mais il sait aussi que le club, pour sa survie, doit faire des grosses ventes et lui fait parti des joueurs qui pourraient rapporter gros. Si il aime le club il peut aussi penser à ça !
Si tu aimes ton club, tu y restes et le chantage que te font les financiers tu n'y répond pas c'est pas ton taf.
Je crois que tous les supporters ont compris que le club était dans la merde financièrement, et donc la nécessité de faire de grosses ventes combiné aux départs de gros salaires est logique .
Cependant perdre son attaquant titulaire, sans avoir de recours en stock aussi proche de la fin du mercato et d'un match au sommet ça, ça fait vraiment tache !
Et que l'on ne me parle pas de potentielle arrivée en prêt. Les prêts sont faits pour avoir des joueurs de complément dits de rotation et des gars qui peuvent espérer jouer titulaires sur certains matchs et peut être même titulaire en fin de saison mais je n'ai jamais aimé ces joueurs prêtés 1 saison, titulaire et qui repartent dans leurs clubs d'origine. On ne peut pas espérer de futur avec ce principe . Ou alors on compte sur l'éclosion ultra rapide d'un jeune de 17 ans ...
d'après l'Equipe l'OL est tres avancé sur un attaquant dont le nom n'a pas fuité.
« une option plus avancée » que Taremi et Satriano....
Pas la possibilité de remettre au pot ?
Mdr ils sont forts mais comment fait McCourt chaque année ?
Rien que cette année encore on parle de 94M qu’il aurait injecté dans Marseille
Pas la possibilité ou pas la volonté ?
Je penche plutôt pour l’absence de volonté et je le comprends chacun fait ce qu’il veut avec son argent là n’est pas le sujet c’est juste que je me demande dans ce cas pourquoi avoir acheter l’OL a 800 M pour avoir une équipe de ligue 2 ?
L’effectif qu’on a franchement … si on finit dans le top club 10 Fonseca entraîneur de l’année
Et Fofana ? Moi franchement à sa place je pars par ce que rester dans une équipe faible ferra certainement baisser sa cote pour la saison prochaine
Moi je n’y crois plus il faut qu’ils vendent le club en espérant que de vrais actionnaires solides reprennent le club
Textor a acheté l'OL a crédit pour le piller, et par la même occasion enfumer ARES et les autres préteurs.
La différence entre L'OL et l'OM c'est que l'un est coté en bourse et pas l'autre, donc tu ne peux pas remplir les caisses d'une entreprise sans passer par une augmentation de capital.....
De nombreux journaliste ont clairement expliqué qu'injecter des fonds dans l'OL reviendrait a se faire condamner par l'UEFA a au minimum une amende .
ON s'était endetté pour l'avoir sous contrat me semble t'il........
Ouais c'est la désillusion totale.
Je m'interroge sur le fait que nos actionnaires ne puissent remettre au pot là ou le Qsg, McCourt ou encore la famille Pinault balancent des millions tous les ans. Pourquoi n'est-ce pas possible de verser 40 millions et de les récupérer en fin de saison après une grosse vente ?
L'OL est est une société coté en bourse pas les autres ...voila pourquoi.
Sk tu m'as devancé. Oui certainement qu'ils ne veulent pas remettre au pot. Dans n'importe quelle entreprise Textor serait attaqué pour escroquerie.
Là rien. Moi je n'oublie pas que Kang est toujours placé en dessous de l'escroc dans l'organigramme de Eagle.
Je ne comprends pas pourquoi les actionnaires ne pourraient pas faire une augmentation de capital.Cette affirmation n'a aucun sens.
interdit par l'UEFA pour les clubs coté en bourse.
Ils peuvent mais ça ne sert à rien.
L'UEFA et la DNCG exigent ce que l'OL leur à promis, cad des ventes de joueurs à hauteur de 40m€
C'était lui ou Malick, il fallait s'y contraindre.
Par contre, svp, ceux avec leur commentaire, la saison est finie, on va tous mourir etc ... , sérieusement, allez supporter un autre club car ici on a besoin de supporters motivés et qui croient au projet Kang et faisons confiance aux joueurs présents et au staff. Notre place est dans les 5 premiers du championnat, ne l'oubliez pas ( on va pas jouer le titre hein, arrêtez de croire au père Noël )
J'espère qu'on nous la fait pas a l'envers
Ils vendent tout pour récupérer leur argent et après ils refourguent le club.
Evidemment la perte de Mikau fait mal à tout le monde, surtout en toute fin de mercato et avant l'Olympico.
Je pense qu'il faut quand même remettre ça en perspective et prendre du recul pour se rappeler la situation qui était la nôtre il y a moins de 2 mois.
On passe d'une relégation voire d'une disparition du club à un maintien du club avec une direction et des finances assainies, un mercato cheap mais smart et un début de saison sur de bons standards (même s'il faudra attendre pour voir).
Niveau mercato j'ai la sensation d'un super boulot sur les départs, on l'on aura essentiellement vendu des joueurs qui n'apportait que peu ou de moins en moins, hormis Cherki et maintenant Mikau.
Le club a toujours été très clair sur la nécessité de vendre et le timing est très probablement uniquement subit. S'il fallait choisir entre vendre Mikau ou revivre une menace sur l'existence du club, le choix n'était pas si dur à faire.
Notre n°69 nous manquera, mais c'était lui ou le club.
salut
bon bien il fallait s'y attendre vu d'où revient le club il y a encore quelques semaines, ont ce doutaient bien que ce serait soit lui soit Malik qui partiraient cet été.
va falloir que la cellule de recrutement charbonne un max pour trouver un remplaçant titulaire capable de tenir la saison et aussi un remplaçant pour l'aider.
reste encore un peu de temps, car je me doute bien qu'ils ont anticipés cette possibilité.
bien sur ça fait mal au C. mais il ne faut pas faire les surpris ni même être en colère ou déçu de la tournure que prennent les choses.
ont été tous au courant que cette année serait une année de transition et qu'il ne fallait pas croire qu'on finiraient dans le top 3 (bien sur dans le sport tout peu arriver) mais il faut rester lucide sur la situation dans laquelle est le club depuis que notre escroc est passé par là et à faillit causer ça faillite à tous les niveaux.
laissons le temps au temps et même si nous perdons un cadre en devenir qui apportait déjà beaucoup en terme de stats positives, il fallait faire ce choix dur et très compliqué pour le club.
la priorité actuelle n'est pas forcément sportive mais plus centrée sur le fait que notre club doit remettre ces finances dans le vert le plus rapidement au lieu d'essayer de repousser l'échéance.
si ça ce fait réellement je ne serais pas en colère au vu de là où ont revient.
et oui encore une fois on est bien dans une situation très très compliquée et le club avait bien précisé qu'il devrait faire des choix drastiques cette année. on y est ...
allez l'OL.
L’UEFA ? Mais on s’en ba les c….
Le club aurait dû laisser sa place en europa league et leur dire d’aller se faire m….. avec leurs exigences et bâtir une équipe taillée pour la L1 . Ça aurait laissé le temps aux joueurs de s’affirmer et de progresser.
Jeudi on pouvait encore lire ceci :
"selon le site Olympique et Lyonnais, Mikautadze refuse tout départ cet été. Arrivé il y a à peine un an, le Géorgien est déterminé à réussir dans son club de cœur. Lyon aura bien du mal à le faire changer d'avis. Après le départ de Lacazette, le joueur de 24 ans est enfin l'attaquant numéro 1 de l'OL. De plus, il n'avait pas apprécié son départ forcé de l'académie rhodanienne en 2015. Un nouvel exil serait celui de trop pour l'avant-centre, pas forcément sensible aux finances de son club à ce moment de l'été et de sa carrière."
amer tu m'as laissé , comme une bouteille à la mer