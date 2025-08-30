Avec la mise sur la touche de John Textor de la présidence du club, l’OL a aussi pris ses distances avec les autres entités d’Eagle Football. Aujourd’hui, la passerelle tant souhaitée par l’Américain n'a plus vocation à exister.

Présente à Lyon depuis une semaine, Michele Kang a pu tester un peu sa cote de popularité. Elle était déjà fortement positive chez les féminines, mais depuis presque deux mois, c'est tout un club qui fait front derrière sa nouvelle présidente. Si elle préfère rester dans l'ombre, l'Américaine a pu voir que les supporters n'allait pas oublier de sitôt son sauvetage express le 9 juillet dernier. Mardi matin, elle a eu le droit à de nombreux applaudissements lors de sa courte apparition à l'entraînement en public.

Un petit passage pour discuter avec Paulo Fonseca ou encore Matthieu Louis-Jean avant de s'éclipser pour mieux travailler. Cela contraste logiquement avec l'opulence de John Textor lorsqu'il mettait les pieds à Décines. Le patron d'Eagle Football Holdings est loin du club et personne ne semble vraiment s'en plaindre. Toutefois, l'Américain interfère quand même dans le quotidien de l'OL. Pas directement, mais dans la bataille judiciaire qui se joue au Brésil entre Botafogo et Eagle Football BidCo, le spectre de l'homme d'affaires et malheureusement bien présent.

Plus d'opérations transferts à l'avenir ?

Néanmoins, il n'intervient plus dans la stratégie lyonnaise et tout ce qui peut toucher au club de près ou de loin. Avec Michele Kang à la tête de l'OL et Eagle Football Group, tout est dans les mains de l'Américaine. De ce fait, les passerelles observées ces dernières saisons entre les septuples champions de France, Botafogo et Molenbeek ont pris fin. Cet été, Justin Bengui et Yacine Chaïb ont bien été prêtés au RWDM Brussels, mais ces opérations avaient été conclues en amont, comme l'amical mi-juillet, et devraient être les dernières de la sorte selon nos informations. Ce choix de revenir à un projet unique et non plus commun ne devrait pas déplaire non plus en Belgique. Même si le RWDM est encore loin de s'être débarrassé complètement de l'encombrant John Textor.