Mercato : entre l'OL et Mikautadze, ça sent la fin

Dans l'obligation de vendre d'ici la fin du mercato, l'OL aurait accepté l'offre faite par Villarreal pour Georges Mikautadze. Le Géorgien devrait prendre la direction de l'Espagne samedi.
Il devait écrire son histoire. Ce sont en tout cas les mots qu'avait envoyés Alexandre Lacazette à Georges Mikautadze avant le premier match de la saison contre le RC Lens. Cela avait plutôt bien fonctionné puisque le Géorgien avait ouvert son compteur but à Bollaert. Une entrée en matière réussie qui laissait augurer une belle saison pour celui qui allait devenir l'avant-centre titulaire de son club de cœur. Oui, mais voilà, tout aurait été trop beau pour que tout se passe comme espéré entre Mikautadze et l'OL. Pourtant, au début de l'été, le club ainsi que Paulo Fonseca avaient rapidement avancé que le numéro 69 serait intransférable dans ce mercato estival.
Un départ à contrecœur pour tout le monde
Des propos qui ont mal vieilli à cause de la situation financière rhodanienne. Comme l'a rappelé Michael Gerlinger ce vendredi à Monaco, l'OL avait besoin de vendre un joueur dans cette fin de mercato et le couperet est tombé sur Georges Mikautadze. D'après de nombreux médias français, le club lyonnais et Villarreal seraient tombés d'accord pour un transfert de l'ordre de 30 millions d'euros. Si le joueur avait encore le dernier mot, il semblerait que le "Sous-Marin Jaune" ait trouvé les bons arguments puisque l'attaquant géorgien est attendu en Espagne durant la journée de samedi. Un coup dur pour l'OL, pour le joueur, mais aussi pour les supporters qui s'identifiaient chaque jour un peu plus au gamin de Gerland...
Le premier dirigeant qui parle de l'ADN OL, qu'il aille bien se faire tamponner l'oignon. Et je suis poli.
Ils ne se rendent pas compte de l'impact sur les jeunes joueurs qui auraient pu être tentés de signer à Lyon...
Que ce soit Michèle ou Michaël et même MLJ, ils n'y peuvent rien, le club vit à crédit depuis trop longtemps, il faut impérativement des bases saines pour que ces soucis financiers que l'on traîne nous lâchent enfin la grappe.
ARES aura le temps ensuite de voir comment procéder avec l'OL (le rentabiliser encore plus ou le vendre au mieux offrant).
Un peu d'accord avec toi, j'ai quand même du mal a comprendre l'OL adn de mikau, sacrée girouette ce mec, il va porter ne numéro 69 a Villarreal ??
Si c'est vraiment 25 + 5, c'est très mal vendu et bonjour la destination 🙄
C'est l'urgence financière qui commande et certainement le souhait du joueur qui dans le choix le moins mauvais voulait rejoindre l'Espagne et jouer la LDC.
C'est bradé c'est sur , les espagnols n'en demandaient pas tant , ils remportent la timbale sans se ruiner et ils n'avaient même pas de concurrence .
Les dirigeants se sont précipité pour le vendre , aux abois , après l'échec de la vente de fofana ; c'est très mal géré niveau timing et catastrophique à 24h de l'olympico .
On est tous dégoutés
Kang ne peut plus remettre au pot, hélas... Si 1 des 2, fofana ou mikau doit partir, on joue a domicile, il faut qu'on explose Marseille dimanche soir en 1 belle et grande fête
Le couteau entre les dents, pour 1 belle sortie et la survie du club, mais quel crève cœur
1 partira lundi, mais laissez nous les 2 pour l'olympico de grâce
Allez l'ol
elle pourrait largement mais ne le souhaite pas
Non elle ne peut pas 's'est interdit par l' uefa sous peine de sanctions
une catastrophe dans la dernière ligne droite du mercato ,pour plomber l'ambiance il y a pas mieux,on se retrouve a poil devant..
On a plus d'avant centre pour jouer contre Marseille. Super.. mettons Greiff en pointe il servira à quelque chose au moins
Dégoûté !
Moi qui disait qu'il ne partira pas, je me suis bien planté. A 2 jours du match contre les racailles du Sud, le timing est parfait....👍
Du coup même si je crois en lui c'est AGR qui va démarrer ? puisque même si le remplaçant de Mikau arrive dans le week-end il ne sera j'imagine pas opérationnel immédiatement. En tout cas j'espère que ce ne sera pas Taremi. Si c'est lui qui vient le match contre le Maccabi sera sympa pour lui... heureusement que ce sera en terrain neutre
Non, trop jeune, je dirais Sulc en pointe avancée, il jouait en "9 et demi" souvent à Plzen.
Le fameux prêt de Manchester city?!
Je veux Marmoush, je le dis et le répète 🙂
Plus sérieusement, piocher chez les anglais/les "grands bretons" nous réussit pas mal ces temps-ci entre O'Brien, Maitland-Niles, Morton et peut-être Gomes Rodriguez.
Pourquoi pas Vardy ? :p
Un Tom Fellows ou un Jay Stansfield, plus sérieusement, seraient à tenter...
Marmoush très bon joueur, moi aussi j'en rêve mais bon, comment dire, on a pas les moyens...
Et ben meme si ça se fera jamais pour plein de raisons, Vardy ça me chaufferait grave!
Comme on l'a toujours dit, tout le monde sait qu’on doit toujours vendre. Donc, les dernières journées du mercato, ça bouge beaucoup et on verra ce qui se passe. Fofana et Mikautadze présents ensemble après le 1er septembre ? Comme tout peut se passer, c’est une possibilité."
'C’est vrai que nous avons vraiment besoin de respecter tous les critères que nous avions promis, non seulement à la DNCG, mais aussi à l’UEFA. Donc, pour nous, c’est très important de faire une vente."
Je ne lis pas dans les propos de Gerlinger l'évocation de la fin de CE mercato pour une vente "obligatoire".
La nécessité de vendre, on la connaît depuis longtemps, c'est même devenu une méthode de gestion de faire du "trading" sur les joueurs.
Mais ce qui n'est jamais clairement et précisément évoqué par les dirigeants eux-mêmes, c'est cette fameuse date à laquelle l'OL doit avoir absolument récupéré ces 40 M. Ils parlent d'urgence, comme Gerlinger ici, mais ce mot n'évoque pas une date précise, et par ailleurs on a souvent lu et entendu par ces mêmes dirigeants que ces ventes pouvaient ne pas avoir lieu avant le 1er Septembre, et là encore Gerlinger le rappelait ici.
Ce sont plutôt les journaliste qui ont systématiquement transformés les propos tenus par les dirigeants en leur donnant une précision absolue qu'ils n'avaient pas initialement.
Ça s'appelle de la surinterprétation, mais ce qui est équivoque, c'est pourquoi ça va toujours dans le sens d'une hyper-dramatisation.
25M€ . On est aux abois . Je pensais vraiment que la situation financière était moins tendue ,depuis la reprise en main de Queen Michele. Gerlinger insiste sur le fait qu’on doit être à l’heure de la DNCG et l ‘UEFA d’ici lundi soir. Attention Malick est en orbite.😱
Ca va commencer a faire trop pour moi.
Plein le dos de ce foot.
On a plus d histoire a raconter, on zappe on change, on compte, on specule.
Georges c etait Lyon, Gerland, 69 , un gone.
Si y a un an on me disait que Pierre Sage( oui oui) et Georges ne seraient plus du bal en septembre 25...( meme Perri...)
Comment veux tu conter une histoire...la partager avec les petits...
Là... c est dur. J ai mal au foot.
De mon côté j'aurais préféré un départ de Fofana, qui lui partira en fin de saison prochaine. C'est vraiment une erreur de communication évidente de faire partir un aussi bon joueur formé au club.
Bon ça fait mal aux fesses mais pas autant que quand Paqueta est parti
Meme si un joueur arrivait demain il ne serait pas qualifié pour le match donc Fonseca fera avec ce qui lui reste. Du coup je pensais que Molebe partirait mais la il va sûrement rester au moins faire le nombre.
On était censé avoir 2 ou 3 recrues mais on se retrouve avec 1 départ majeur.
Faudra faire avec Karabec AGR Molebe Fofana Moreira et Sluk en attendant le retour de Nuamah. C’est dommage car le tirage de l’EL était plutôt jouable.
Nous verrons si MLJ obtient un prêt de qualité pour après la trêve.
Mais face aux sardines cela va être juste.
S'il part samedi, pas la pour dimanche, mais dégoûté
Après le club veut sûrement que se soit bouclé officiellement pour recruter derrière
Mais même si c'est plus que sa valeur, a 30 m, c'est pas 40 déjà et tu recrutes pour le remplacer il en reste encore moins
Ya intérêt dy avoir 1 paquet de bonus et intéressement
Mais les maxi boules quoi, notre saison qui s'annonçait exitante prend du plomb dans l'aile, écœuré
J'espère que le club va nous sortir des pistes en sous marin qui tiennent la route pour le remplacer
Quelle triste fin de mercato, jusque la tout aller bien, recrutement judicieux, départ des joueurs non conservé, c3, 6/6
Il paraît qu'on a un crack des datas au club. En tout cas, niveau ventes, le club n'est pas bon, et ça fait longtemps. Annoncer qu'on a besoin de vendre, c'est pas le meilleur argument.
Comment veux tu t'identifier à un club si les jeunes qui y sont formés sont uniquement des actifs ? Si tu voulais dégoûter les supporters, tu ne pouvais pas mieux t'y prendre. D'autant plus que personne ne sait réellement quelle est la date à laquelle il aurait fallu ces 40 millions.
Ca fait mal au fesses a tout le monde mais on pouvais tous s'attendre a une décision de cet ordre.
Fofana ou lui, ben c'est trancher
Surement le prix a payer des frasques de l'escroc JT
même pas sur que Fofana ne soit pas vendu avant lundi , ils sont capables .
25M€ ça ne comble pas la somme qu'ils ont promis ( je croyais qu'ils demanderaient 40 et les saoudiens les auraient mis , mais ils ont agi en panique dans le money time , très mal vendu pour moi ) et c'est pas les prêts de kumbedi , diawarra et consorts qui vont le boucher .
je suis dégoûté... on perd le seul attaquant "de poids" qu'on a, autant malick ça me faisais chier, autant on avais quand même de quoi remplacer mais là... reste plus qu'à espérer que le jeune anglais fasse le taf. je disais l'année dernière que vendre Orban etais une connerie. ben là il aurait pu servir alors après c'était pas non plus le profil idéal mais on serais pas tout nu. en plus on arrive contre l'om sans lui. reste a voir si du coup c'est Sulc qui va jouer devant a sa place, bien qu'il soit pas vraiment un 9
Si on commence à regretter Orban c'est qu'on désespère.
Et, j'avoue, la situation et surtout le timing sont désespérants.
30 c'est pas 40, et tu dois recruter derrière ??
Alors on fait quoi ? On vends les 2 pour satisfaire les diverses instances ?? Et pouvoir recruter derrière
Sportivement c'est pas d'un étage que tu redescend
Mlj et son équipe, ça va pas fermer l'œil, le tout en 3 jours...
Et Mama Balde marque !
Hugo Guillemet
"Georges Mikautadze va signer à Villarreal et ne jouera pas contre l’OM dimanche. L’OL a accepté ce soir une offre d’environ 35M€ bonus compris, assortie d’un intéressement sur une plus-value future. L’attaquant va signer un contrat de 5 ans".
"Mikautadze ne participera donc pas au choc face à l'OM dimanche, que l'OL disputera sans avant-centre de métier. Les dirigeants lyonnais vont enrôler d’ici lundi deux attaquants de pointe, probablement via des prêts, afin de combler ce départ très préjudiciable sportivement".
Comment Fofana peut manquer l'égalisation ?
fallait les recruter avant !
on va faire comment contre l'om !
Si c'est vraiment 35 avec les bonus et intéressement à la revente, on pourra se consoler un peu, c'est un prix correct. Acheté 20 millions il y a un an.
Au delà des 25 sur 2025 et 5 bonus on ne sait quand, le départ de Millau c est 200 k/mois, 300 avec les charges 3 m€/saison .. si tu ajoute le risque de 12 m€ d amende, mieux vaut 40 maintenant que qq chose un jour
Bon il faudrait voir si Molebe accepte de prolonger avec une chance de percer, ou s'il va partir pour 7-8 et on verra arriver un Stassin-bis ??
ils cherchaient une doublure pour mikau , maintenant il faut deux avant centre et il reste deux jours , bravo !
et l'ailier droit toujours pas trouvé , ni le DC ; et avec quel argent si la vente de mikau sert à renflouer la dette ?
Quel merdier ce club j'en ai ras le bol .
Deg d'avoir acheter le maillot et la veste des 75ans limite.
Dimanche ils vont gagner et on va oublier
Dimanche ca sera sans moi, je suis écœuré comme après MU .
j'avoue j'ai pris un coup sur la tête et j'ai même pas envie de regarder le match dimanche
Ton maillot sera collector un jour... va savoir ?
mikau est sous contrat au même titre que Fofana !!! s’il mikau veut rester qu’il reste qu’il fasse le forcing le club le mettra pas ds un loft donc le club et les dirigeants se débrouillent !! qu’ils restent tt les deux
D'après l'équipe Mikau n'a pas été très difficile à convaincre : salaire augmenté + LDC... Numéro 69 et pas forcément vénal le garçon, mais bon...
mouais très déçu , et moi qui croyait naivement qu'il avait l'amour du club ...
Un peu de pognon et il se tire , pas difficile à acheter ce mec , il est comme les autres , pas beaucoup de valeurs , sauf celles de son compte en banque .
24 ans et 4e ou 5e club, pas très stable
un mercenaire comme les pires , c'est tout ; du coup ça me laisse moins de regrets qu'il se tire ; ça atténue la déception .
Qu'il se tire ok , mais qu'il ne revienne plus , il ne sera pas accueilli comme alex , qui lui est un vrai enfant du club .
Quelle tristesse, mais comme le dit @quand je pense à Ferland, l’urgence financière commande. Cela dit, la question que je me pose est la suivante: le club doit il rembourser la dette du stade sur les recettes du foot ? Il y a bien quelques recettes liées aux spectacles mais loin de couvrir les échéances de l’emprunt. Si oui, on ne s’en sortira pas et on appliquera la politique mortifère d’Aulas.
J'en peux plus.
Un grand merci aux fossoyeurs aller vous pendre .
j'ai une solution : on rajoute le 25 décembre et le 14 juillet à la liste des jours fériés qui disparaissent et on prend 40 millions (ou un peu plus) sur les milliards économisée par la France (qui, à force de copier l'OL se retrouve aussi dans la merde...)
Pour avoir ces fameux 40 et recruter derrière, comment ne pas vendre les 2 ??
Pour moi abner a de grandes qualités offensives, avec tagliz derrière on peut le tester plus haut
Mais il faudra recruter malin, ou en prêt, 1 ailier gauche, droit, 1 ac jeune prometteur genre 22 24 ans, et 1 vétéran avec expérience
Se sera bien moins glamour et je suis... mais si on doit en passer par la, on peut encore être compétitif
A mlj de trouver les bonnes pioches
La on a tous les boules, mais nous sommes l'olympique lyonnais
Un avent centre jeune, prometteur, 22/24ans, genre Mikautadze?
Oui c'est a peu près ça 🤢 mais en moins cher pour nous
Ca coûte cher les avants centres prometteurs.
On savait qu’on devrait vendre pour 40 millions pour régler avec DNCG mais je ne m’attendais pas vraiment que c’est Mikautadze qui va partir alors il vient tout juste succéder à Lacazette et il est très motivé de rester à Lyon comme Fofana. Ça me dégoûte vraiment ce sport . Mauvais timing avant contre OM, le choc des olympes.
Surtout bradé à 30 millions euros .. c’est du gâchis.
Tout le monde a l'air de le plaindre Georges, presque comme s'il était sacrifié sur l'autel du club.Mais attendez, c'est lui qui a accepté de partir, non ? Fofana a refusé Everton, non ?
C'est bien que Mikautadze s'y retrouve, me semble-t-il.Donc oui, le club devait vendre, on le savait. On n'apprend rien ce soir. Non, ce que je découvre c'est que Mikautadze a très bien communiqué sur son amour du club depuis 1 an, ac en point d'orgue ce numéro 69 très politique. Mais qu'au fond... c'était pas grand chose, surtout beaucoup de blabla. Bon vent. Sa trace au restera excessivement superficielle.
Dernière chose. Puisqu'on était tant dans le besoin de vendre, pourquoi n'a-t-on pas anticipé davantage. Ça me laisse pantois. Tu mets 20 millions dehors en dépensant 7,5 et 12 pour Sulc et Morton (qui fait très bonne impression, certes...) tu avais Lacazette et Matic pour zéro de transfert, peut-être la possibilité de les prolonger en revisitant ta grille salariale... Je ne trouve pas ce timing, et ces séries de choix très heureux.
Mais ce soir je retiens l'immense désertion de Mikautadze a qui ça ne semble pas trop coûter de quitter son club de coeur, l'amour de sa vie, à l'heure où Lacazette l'adoubait, en l'enjoignant de prendre sa relève et d'écrire son histoire. Bye-bye. Même pas triste. Juste désolé que ça profite aux immondes sardines...
Mouais , il n'a pas été difficile à convaincre apparemment , et ça n'a pas trainé .
Je pensais qu'il n'avait aucune envie d'aller la bas et ne voulait même pas écouter les propositions , quel naif je suis ; depuis deux ans j'en aurai avalé des couleuvres , je fais mon mea culpa , je me suis encore fait avoir par de belles paroles , j'y ai cru ; je ne vois que trop tard la mauvaise face des gens .
On ne sais pas ce qu'il s'est dit, on est pas avec lui pour savoir si il est triste ou non?
Si on lui a dit de partir pour sauver le club?
Il voulais rester, comme Lisandro avant lui.
Par contre pour le reste je suis bien d'accord avec toi.
On aurait du le vendre tout de suite et tout faire pour prolonger Lacazette encore une saison.
Faut pas trop se faire d'illusions Escror à ramené le club 40 ans en arrière en à peine 3 ans....
On a pas fini d'avoir des désillusions.... On est parti pour vivre ce genre de scénarios sur de nombreuses années.
Pas de revenu de la ligue ou quasiment pas,
Pas de revenu d'activités annexes,
Pas de C1,
Dettes monstrueuses et infrastructures coûteuses,
L'ol va devoir vivre comme un club du ventre mou...
Quel gâchis... Pfuuu putain de ricain
il a tout détruit ce con , et ça me fait penser à un type qui est à l'Elysée depuis 8 ans
Incompréhensible cette vente . On n a absolument pas les moyens de recruter qui que ce soit a ce poste et de son niveau . C est un suicide collectif ,cette vente . On comprend peut être mieux la prestation de mikau le week end dernier . Autant Fofana ,on peut se débrouiller sans lui autant sans mikau , on va droit vers la L2 . A vomir et si Fofana change de décision dans les derniers jours du mercato,il ne faudra pas s étonner.
J'ai lu ça sur les réseaux .
Ou est passé le fric ?
"Textor a vraiment ruiné les comptes de l'ol en 3 ans . Vente de Arena 180 M , vente de l'équipe féminine 70 M , vente ol reign état unis 60 M , vente de gusto ,40 M, barcola 40 M, lukeba 40 M. O'Brien 22 M , caqueret 18 M
Gros achat et dépenses mangala, niakate , benharama, Orban et Fofana .
Ou est passé l'argent sérieux. Le club surendetté. Obligé de vendre ses meilleurs joueurs cherki....
Un trou monstrueux. Malgré des investissements ares. Il faut m'expliquer où est le fric sérieux."
Vraiment déçu mais reste plus qu'à faire confiance au club, a la nouvelle direction, pour trouver les bonnes solutions, a mlj pour trouver les bonnes pioches
Ils ont déjà réussit a nous sauver de la l2, et d'une mort certaine alors pourquoi pas, fesons leur confiance, on a pas le choix, wait & see
Allez l'ol
Lee timing est horrible. Perso, j'ai toujours dit que j'avais un petit doute sur Mikautadze, il a des qualités indéniables mais il a une tendance à disparaitre.
Si c'est 35 bonus compris c'est pas si mal et là on arrive aux 40M
Pour ceux qui pensent qu'il vaut mieux vendre Fofana car dans tous les cas il part l'année pro, c'est la même pour tous les joueurs du clubs, tout est à vendre pour éponger la dette.
Là où j'ai du mal à comprendre une partie des commentaires c'est sur la partie Ares/Kang qui ne pourrait pas remettre au pot. J'ai plutôt l'impression que Ares/Kang ne peuvent plus prêter de l'argent à l'OL mais s'ils voulaient faire comme McCourt et combler le trou, ils pourraient mais ne veulent pas.
Je pense que Mikautadze n'a pas eu le choix. Pas sûr qu'il ait vraiment voulu partir et surtout là bas.
Pour moi, il faut tenter Gomes Rodriguez titulaire dimanche soir même si je pense que Fonseca alignera Karabec d'entrée en pointe.