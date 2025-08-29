Mercato : entre l'OL et Mikautadze, ça sent la fin

Dans l'obligation de vendre d'ici la fin du mercato, l'OL aurait accepté l'offre faite par Villarreal pour Georges Mikautadze. Le Géorgien devrait prendre la direction de l'Espagne samedi.

Il devait écrire son histoire. Ce sont en tout cas les mots qu'avait envoyés Alexandre Lacazette à Georges Mikautadze avant le premier match de la saison contre le RC Lens. Cela avait plutôt bien fonctionné puisque le Géorgien avait ouvert son compteur but à Bollaert. Une entrée en matière réussie qui laissait augurer une belle saison pour celui qui allait devenir l'avant-centre titulaire de son club de cœur. Oui, mais voilà, tout aurait été trop beau pour que tout se passe comme espéré entre Mikautadze et l'OL. Pourtant, au début de l'été, le club ainsi que Paulo Fonseca avaient rapidement avancé que le numéro 69 serait intransférable dans ce mercato estival.

Un départ à contrecœur pour tout le monde

Des propos qui ont mal vieilli à cause de la situation financière rhodanienne. Comme l'a rappelé Michael Gerlinger ce vendredi à Monaco, l'OL avait besoin de vendre un joueur dans cette fin de mercato et le couperet est tombé sur Georges Mikautadze. D'après de nombreux médias français, le club lyonnais et Villarreal seraient tombés d'accord pour un transfert de l'ordre de 30 millions d'euros. Si le joueur avait encore le dernier mot, il semblerait que le "Sous-Marin Jaune" ait trouvé les bons arguments puisque l'attaquant géorgien est attendu en Espagne durant la journée de samedi. Un coup dur pour l'OL, pour le joueur, mais aussi pour les supporters qui s'identifiaient chaque jour un peu plus au gamin de Gerland...