DNCG, UEFA... "L'OL doit respecter les promesses faites"

Présent à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue Europa, Michael Gerlinger a fait le point sur le mercato. Le directeur général de l’OL a expliqué que la vente de Fofana ou Mikautadze était une nécessité vis-à-vis de la DNCG et de l’UEFA.
À Monaco, il était avant tout question du tirage au sort de la Ligue Europa. Seulement, c’est avant tout sur le mercato que Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger ont été interrogés. A trois jours de la fin, le sentiment d’urgence reste clairement présent à l’OL. La direction lyonnaise s’attendait certainement à rentrer dans les clous bien plus tôt, mais le constat est là : il manque toujours 40 millions d’euros à trouver et tous les regards sont braqués sur Malick Fofana et Georges Mikautadze.
Si le Belge était le candidat désigné à un départ, les offres ne se bousculent pas et tout porte à croire désormais que c’est le Géorgien qui a le plus de chances de partir. Un comble pour un joueur déclaré intransférable au début de l’été. À Monaco, Gerlinger a tenté de faire le point d’une situation qui ne convient à personne. "Comme on l'a toujours dit, tout le monde sait qu’on doit toujours vendre. Donc, les dernières journées du mercato, ça bouge beaucoup et on verra ce qui se passe. Fofana et Mikautadze présents ensemble après le 1er septembre ? Comme tout peut se passer, c’est une possibilité."
Respecter au mieux le fair-play financier de l'UEFA
Une possibilité pour un club qui assure ne pas vouloir forcer la main des potentiels partants. Seulement, la réalité économique est là. L’OL n’a pas la possibilité de faire une injection d’argent via les actionnaires et doit donc trouver cette somme via des ventes ou partenariats. C’est logiquement la première option qui est la plus rapide et la plus facile pour rentrer dans les clous. Ceux de la DNCG en vue de la réunion prévue en décembre, mais aussi de l’accord signé avec l’UEFA pour pouvoir disputer la Ligue Europa cette saison dans le cadre du respect du fair-play financier. "C’est vrai que nous avons vraiment besoin de respecter tous les critères que nous avions promis, non seulement à la DNCG, mais aussi à l’UEFA. Donc, pour nous, c’est très important de faire une vente."
Si le club ne respecte pas ses engagements, des amendes peuvent tomber. Si la situation est encore plus catastrophique, cela peut aller jusqu’à une exclusion des coupes d’Europe. Un risque que l’OL ne veut pas prendre.
Vous avez dit, "cornélien" ?
Selon Proutmercato, ça serait fait pour Mikau à Villareal pour 30M€.
Je suis dégouté. Non seulement on le vend(rait) mais en plus on le vend(rait) mal !
J'espère au moins qu'on pourra faire Haagen Dasz pour le remplacer !
30 millions pour un type qui a dû faire une saison titulaire en L1, faut pas exagérer, c'est tout sauf mal vendu.
J'ai bien fait d'attendre avant de prendre un abonnement a ligue 1 du coup je suivrai les matchs de city qui eux sont compris dans mon abonnement canal
Bon bah voilà, au moins c’est clair. Si on veut survivre, il va falloir vendre un joueur 40M…c’est simple. Et cruel…
Le groupe avait l’air detre vraiment de bonne qualité et avec un super état d’esprit cette année…
Espérons qu’avec 40M on puisse trouver : 2 avant centre, un ailier droit titulaire ainsi qu’un DC…
C’est d’ailleurs totalement illogique de dire qu’il nous manque 3 joueurs et en même temps devoir vendre pour 40M…
Si quelqu’un peut m’expliquer ?
C’est sûr que ça serait plus simple avec un McCourt qui réinjecte 100M tous les ans pour que Pablo continue à jouer à Foot Manager…
On a besoin de 40M€ RBV, on ne recrutera personne avec cet argent.
Si on a des arrivées ca sera des prêts.
Quelle est la logique d'avoir besoin de 40 millions et de réinvestir cet argent dans des joueurs ? Logiquement, ils ne peuvent acheter personne avec ces 40 millions, sinon il faudra combler ce qui a été utilisé. Il s'agira probablement de prêts bon marché et de joueurs en dernière année de contrat.
@LyonnaisUSA: Salut. Je crois que ça a déjà été dit, mais il me semble que c'est une logique d'écritures comptables: les ventes sont comptées directement pour l'exercice comptable en cours, alors que les achat sont amortis sur plusieurs années futures.
C'est logique. J'ai dû rater ce commentaire.
En fait tu vends pour 30 millions ça rentre direct sur les comptes, alors que si tu achetés pour 30 millions sur un contrat de 5 ans ça compte pour 6 millions par ans.
Donc plus-value sur l’année 24 millions !
Et même si j'adore Fofana, il serait plus judicieux de le vendre que Mikautadze, puisque nous savons pertinemment que Fofana partira à la fin de l'année. Nous perdons ainsi nos deux joueurs les plus dangereux.
Vous pensez pas a un retour de Depay ?
Memphis a 200 000 par mois ?
Le seul club ou il a laissé une empreinte cest chez nous.
Et je me dis que peut etre il a un amour pour nous. Pour donner 1ans.
Je me rappelle dune déclaration de Djibril Cissé, il a dit pour Pana il y retournerai pour rien si il l'appelle. Peut etre Depay à le même amour
Oublie.
J’espère que les tweets qui circulent annonçant un transfert de Georges à …25M€ 😱 sont des fakes.
Si ça n’est pas le cas , c’est une catastrophe,car ça signifie qu’il faut boucler le transfert de Malick avant lundi soir ,pour respecter les engagements pris auprès des deux instances. C’est bien ce que je comprends de l’interview de Monsieur Gerlinger.
D’un seul coup je suis dans le même état que Michel Blanc dans ce film.
https://www.facebook.com/reel/1765144803547491/?locale=fr_FR
Vendre Mikau à 2j de l'olympico, sans remplaçant et toujours sans ailiers c'est grotesque.
Tout se passait trop bien dans cette prepa et ce début de saison.
Franchement si Mikau part je vais etre tres détacher du match dimanche soir et je suis limite en train de regretter mon abonnement à la chaine du foot.
Dégoûté!
Bon bin voilà la messe est dite .
l'OL et Villarreal sont en train de finaliser l'accord , autour des 30m€.
La veille de l'Olympico, l'équipe est décapitée et perd son avant centre .
Moi j'en ai plein le Luc , je retourne voir la course UTMB , ils sont partis a 17h30 de Chamonix et les conditions sont très difficile , il pleut et il va faire très froid cette nuit .
Ce ne sont pas des footballeurs qui touchent des fortunes pour taper dans un ballon.
Bonne soirée à tous et bon we .
Je vais dans le Beaufortain demain, on y respire mieux que dans le foot business.
Salut "Juni38"
Ahhh, comme tu as raison et comme je t'envie !
Je vais très souvent à Beaufort et Arêches depuis...1957 !
Nous sommes "dingues" de la montagne en général et du Beaufortain en particulier, mon épouse et moi !
Je te souhaite un excellent séjour, loin de tout ce fatras !
Merci !
je dois faire la pointe de la grande journée , mais j'hésite un peu , il fait froid cette nuit et ce sera encore humide le matin .
Si je pouvais je vivrais à Arêches Beaufort , comme le champion de la discipline françois d'Haene .
@floson. Je t'admire floson tu es un doux rêveur 😂
leroilyon, il faut s’attendre au pire car Monsieur Gerlinger a fait une mise au point terrible dans son interview. Les 40M€ de vente sont IMPÉRATIFS D ‘ICI LUNDI SOIR. Ça signifie qu’il faut boucler un autre dossier . Et potentiellement, il n’y en a pas 50. Suivez mon regard.
l’atterrissage va être très brutal. On y était pas vraiment préparé.😱
Oui, j'ai compris, ce qui me dégoute dans cet histoire c'est qu'ils s'y prennent en derniere minute et qu'ils annonce leur chiffre la derniere semaine.
J'aurai préféré qu'ils vendent tout de suite ceux qui doivent partir au moins on aurait rien espérer et on aurait peut etre eu le temp de se retourner..
En plus on joue l'om, non franchement j'ai pas les mots!
Quel cruel.... ! on est en train construire une belle équipe cette année mais tout gaché par l'obligation de vente 40 millions euros surtout "bradé"... c'est une perte sportif.
Quel mauvais timing contre OM en plus.
Si on s appelait Quatar on trouverait facilement un partenariat Air Quatar et le problème serait réglé……..
Est ce que quelqu’un peut m’éclairer?
Pourquoi il est interdit aux actionnaires de pouvoir renflouer les caisses du club? Il me semble bien que Mc court a l’OM remet la main au pot régulièrement ?
Y a t’il une date limite?
Merci pour vos réponses
La en l'occurrence il s'agit d'équilibrer les comptes du FPF rien à voir avec la dncg. Il manque 40 millions pour équilibrer les comptes, mais les actionnaires ont une marge de 60 millions sur 3 ans pour boucher les trous. Malheureusement ce plafond est atteint et la seule solution est la vente d'actif joueurs.
Sportivement, il était plus simple de se séparer de fofana, car les avant centre sont tres cher.
Mais on perd aussi notre seul dynimateur qui partira en fin de saison.
Bref, on n'y échappera pas. Et si on vend Mikautadze, quelle déception aussi pour lui, car il sera obligé, lui qui voulait briller à Lyon, qui aime le club.
Devoir partir non pas par choix mais par obligation économique c est difficile.
Et le temps que le nouveau 9 prenne ses marques....
Et qui on 9 dimanche du coup si il n'est plus là
Il parle de respect, mais quand on va voir Tolisso en avant-centre contre l'OM, on ne parlera plus de valeurs ou de respect, on parlera de la trempe recue et des joueurs dépressifs
Cela montre bien que pour les dirigeants il nya pas d’ambition
C’est dingue d’acheter un club 800 patates et se retrouver avec un effectif de ligue 2 sincèrement je ne comprends pas pourquoi avoir acheter Lyon ?
Mais qu’ils partent le problème n’est pas Textor c’est eagle
Ils n’ont qu’à revendre ce n’est pas possible
Tu achètes une Ferrari mais tu n’as pas l’argent pour payer l’essence et rouler avec
Franchement qu’ils partent tellement déçu McCourt on peut le critiquer mais il met les sous pour que l’OM soit en haut tu n’achètes pas un club comme Lyon pour faire ça
Eagle dehors
AGR en 9 dimanche,poste pour poste.
Carnage
Bonjour, c fait il est vendu !!!!!! Accord complet.
Et bin quelle embrouille, pour dimanche !!!