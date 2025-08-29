DNCG, UEFA... "L'OL doit respecter les promesses faites"

Présent à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue Europa, Michael Gerlinger a fait le point sur le mercato. Le directeur général de l’OL a expliqué que la vente de Fofana ou Mikautadze était une nécessité vis-à-vis de la DNCG et de l’UEFA.

À Monaco, il était avant tout question du tirage au sort de la Ligue Europa. Seulement, c’est avant tout sur le mercato que Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger ont été interrogés. A trois jours de la fin, le sentiment d’urgence reste clairement présent à l’OL. La direction lyonnaise s’attendait certainement à rentrer dans les clous bien plus tôt, mais le constat est là : il manque toujours 40 millions d’euros à trouver et tous les regards sont braqués sur Malick Fofana et Georges Mikautadze.

Si le Belge était le candidat désigné à un départ, les offres ne se bousculent pas et tout porte à croire désormais que c’est le Géorgien qui a le plus de chances de partir. Un comble pour un joueur déclaré intransférable au début de l’été. À Monaco, Gerlinger a tenté de faire le point d’une situation qui ne convient à personne. "Comme on l'a toujours dit, tout le monde sait qu’on doit toujours vendre. Donc, les dernières journées du mercato, ça bouge beaucoup et on verra ce qui se passe. Fofana et Mikautadze présents ensemble après le 1er septembre ? Comme tout peut se passer, c’est une possibilité."

Respecter au mieux le fair-play financier de l'UEFA

Une possibilité pour un club qui assure ne pas vouloir forcer la main des potentiels partants. Seulement, la réalité économique est là. L’OL n’a pas la possibilité de faire une injection d’argent via les actionnaires et doit donc trouver cette somme via des ventes ou partenariats. C’est logiquement la première option qui est la plus rapide et la plus facile pour rentrer dans les clous. Ceux de la DNCG en vue de la réunion prévue en décembre, mais aussi de l’accord signé avec l’UEFA pour pouvoir disputer la Ligue Europa cette saison dans le cadre du respect du fair-play financier. "C’est vrai que nous avons vraiment besoin de respecter tous les critères que nous avions promis, non seulement à la DNCG, mais aussi à l’UEFA. Donc, pour nous, c’est très important de faire une vente."

Si le club ne respecte pas ses engagements, des amendes peuvent tomber. Si la situation est encore plus catastrophique, cela peut aller jusqu’à une exclusion des coupes d’Europe. Un risque que l’OL ne veut pas prendre.