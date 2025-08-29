Actualités

L'appel de Tanguy a été entendu par l'OL

  • par Antoine Lio
  • 2 Commentaires

    • Supporter de l'OL et atteint d'une maladie incurable, Tanguy vivra un dernier souvenir entre Rhône et Saône.

    Fan de l'OL depuis sa naissance, Tanguy Desmaret tente de vivre depuis 27 ans avec une tétraparésie spastique. Une maladie dégénérative suite à une paralysie cérébrale. Depuis quelques jours, Tanguy a décidé de recourir à la sédation profonde en Belgique. Sa famille avait mis en place une cagnotte afin de couvrir les frais et de l'accompagner. Il souhaitait notamment que son histoire touche le club lyonnais avant qu'il n'entame son dernier voyage. Après de nombreux relais dans la presse et sur les réseaux sociaux, Tanguy vivra une dernière belle émotion avec l'OL. Il aura l'occasion d'assister à l'avant-match OL - OM grâce au robot d'OL Fondation. 

    L'OL réceptif à la cause avec sa fondation

    Un robot, équipé de caméras et d'un micro. Grâce à lui, il pourra visiter les coulisses du stade, saluer les joueurs, le staff et surtout assister à l’échauffement comme s'il était avec eux. Une belle expérience à l'initiative du club pour accompagner les personnes atteintes de maladies.

    Grâce à elle, Tanguy aura l'occasion d'encourager son équipe favorite pendant cette affiche de prestige. Paulo Fonseca a d'ailleurs eu un mot pour le jeune supporter, ce vendredi en conférence de presse. "Je voudrais adresser un message à Tanguy, notre supporter qui est atteint d'une maladie incurable. Ce sont des situations qui remettent la vie en perspective. Nous sommes avec lui. Nous voulons gagner le match pour lui." Après ce match, il se rendra en Belgique aux côtés de ses proches pour rendre son dernier souffle. Lui qui encouragera l'Olympique lyonnais depuis là-haut…

    2 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - ven 29 Août 25 à 18 h 34

      Mon Dieu comme le foot est futile...

      Que Tanguy profite bien de ses derniers instants avec son club de cœur !

      Signaler
    2. Avatar
      michellahavane - ven 29 Août 25 à 18 h 51

      Merci à Lyon d'accueillir ce jeune Tanguy pour ses derniers moments de vie .
      Oui ça serait bien que le club gagne ce match pour lui qu'il parte avec le sourire 💝

      Signaler

    derniers commentaires
