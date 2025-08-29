Actualités
Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

OL - Mercato : Mikautadze ne manque pas de prétendants

  • par David Hernandez

    • Face à un dossier Fofana qui stagne, l’OL a ouvert la porte pour un départ de Georges Mikautadze en cas d’offre suffisante. Reste que le joueur aura le dernier mot, malgré la situation économique du club.

    Vivement le lundi 1er septembre 20h01. Non pas que cela marquera la fin de la deuxième émission de "Tant qu’il y aura des Gones" mais bien parce que le mercato estival dans les grands championnats européens fermera sa porte. Ce sera la fin des spéculations sur les départs à venir à l’OL pour répondre à des besoins économiques. D'ici à quatre jours, il n’y a pas besoin de faire de grands dessins pour comprendre la situation. L’OL a besoin de vendre pour 40 millions d’euros et les candidats ne sont pas légion.

    Seuls Malick Fofana et Georges Mikautadze ont la capacité d’attirer de telles offres. Les dirigeants lyonnais pensaient que le Belge rythmerait le mercato, mais ce n’est clairement pas le cas. L’ailier a repoussé l’approche d’Everton, pourtant prêt à accéder aux demandes de l’OL. Alors, c’est désormais vers Mikautadze que les regards se tournent. Un comble alors que le Géorgien a rapidement montré son envie de s’imposer dans son club formateur et que ce dernier l’avait déclaré intransférable au début de l’été.

    Une réalité économique pour l'OL...

    Oui, mais voilà, la situation économique et les promesses faites à la DNCG et l’UEFA poussent à entrouvrir la porte. À contrecœur bien sûr, mais par nécessité. Présente à Monaco jeudi, la délégation lyonnaise représentée par Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger devrait rencontrer celle de Villarreal pour une première approche, d’après L’Equipe.

    Seulement, le "Sous-Marin Jaune" n’est pas le seul prétendant pour Mikautadze, selon nos confrères. Burnley serait sur le coup avec la puissance financière que l’on connait en Premier League, mais le club anglais ne joue pas de Coupe d’Europe. Pas plus que Neom SC où il retrouvait un certain Alexandre Lacazette mais aussi son grand ami à l'OL Saïd Benrahma... Villarreal, qui dispute la Ligue des champions, représente l’option la plus plausible. Encore faut-il que le gamin de Gerland veuille quitter son club de cœur, lui qui rêvait d'écrire son histoire… Comme pour Fofana, l’attaquant aura le dernier mot.

    OL - Ligue Europa : horaire, chapeaux, diffusion TV

